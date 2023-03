Que estamos acabando con los peores mitos del microondas es una realidad, pero que este sigue teniendo mala reputación es otra. El electrodoméstico de finales de los años 50 parece que va más allá de ser una rápida y efectiva solución para estudiantes y perezosos.

Este aparato que revolucionó las cocinas domésticas y fulminó los tiempos de preparación de las comidas, parece que esta preparado a asaltar otro mundo. Ya sabemos que en él se pueden hacer infinidad de recetas, pero lo que se le ha ocurrido a un británico autodenominado "experto del vino" va más allá.

Esta extraña recomendación que hace Stephen Skelton nace como respuesta a una pregunta que realiza un usuario de Twitter, Peter Richards, también profesional del sector del vino. Las reacciones que han surgido a raíz de la publicación son todas de especial asombro, en el que incluso llegó a reaccionar Pilar Cavero, mejor sumiller de España en el año 2013.

Vino en el microondas

Stephen Skelton, a través de su cuenta de Twitter hace la recomendación de atemperar botellas de vino en el microondas como muestra en la imagen que adjunta en el Tweet como respuesta a la pregunta ¿cómo llevar a la temperatura adecuada los tintos más especiales cuando están demasiado fríos? El británico compartía su "truco" que ha causado gran revuelo en la red social. Otros expertos y profesionales del sector vinícola reaccionaron desconcertados ante esta recomendación.

Entre las respuestas se puede encontrar la de Pilar Cavero, mejor sumiller de España en 2013, que con cierto tono burlesco compartía su opinión: "Cuando creía que ya lo había visto todo en esta vida aparece un Master of Wine que calienta el vino en el microondas". Pilar tiene una reputada carrera en el sector del vino y es miembro del jurado de los Decanter Wine World Awards.

Cuando creía que ya lo había visto todo en esta vida aparece un Master of Wine que calienta el vino en el microondas. https://t.co/Jio7OyE6Bf — Pilar Cavero (@pilar_cavero) 31 de enero de 2023

Lo más recomendable para atemperar un vino, sobre todo en los días de invierno donde a temperatura ambiente queda muy frío, sería disponer de una vinoteca en casa si te dedicas a ello profesionalmente como es el caso de Stephen Skelton, pero como recurso doméstico tampoco es tan descabellado. En la publicación, el británico afirma que, en unos 20/30 segundos el vino quedará en perfecto estado para su consumo y no afectará en nada a la bebida, eso sí, controlando la temperatura a la que se atempera para no sobrecalentarlo.

Para realizar esto en casa, es necesario tener un microondas de última tecnología y sin plato giratorio como Skelton aporta en la imagen. El aparato que él utiliza más bien podría ser un microondas multifuncional que a la vez puede hacer la función de mini horno que no solo calienta a través de las ondas.

Hay que tener en cuenta que tomar un vino demasiado frío no será del todo placentero, ya que será un vino con poco sabor. Este "truco" es un recurso arriesgado y que de seguro muchos consumidores no estarían dispuestos a hacer bajo ningún concepto, ya que, si se calienta demasiado el vino podría estropearse para siempre.