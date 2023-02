En las estrategias de venta de los supermercados se incorporan y retiran determinados productos para observar si estos tienen éxito o no para seguir comercializándolos. Tras realizar los análisis de venta y el producto no es exitoso, se decide descatalogar y los consumidores más habituados a ese determinado producto lamentan que ya no se venda.

Las comidas precocinadas suelen tener mucho éxito entre los clientes, ya que, por falta de tiempo en el día a día tienen que recurrir a ellas. Estos productos son los que más sufren en cuanto a modificaciones se refiere, y cuando se retiran, los consumidores alertan en las redes sociales que el producto ha desaparecido. El producto más vendido de Mercadona que ya no encontrarás en sus pasillos Baguette de jamón y queso Uno de los productos más consumidos por los clientes de Mercadona. Un pan pizza fácil y rápido de cocinar que en más de alguna ocasión habrá salvado de algún apuro. Fue uno de los productos más vendidos de la sección de congelados de la empresa valenciana. Finalmente la compañía de Juan Roig decidió retirarlos de la venta. Constantemente veremos que aparecen y desaparecen productos de los estantes de los supermercados, algunos se irán para no volver y otros para mejorar la calidad del producto y intentar captar nuevos consumidores.