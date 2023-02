Mercadona cuenta con una de las mejores secciones de perfumería de todas las cadenas de supermercados que encontramos en nuestro país. Desde la compañía se cuida mucha mucho esta sección y cuenta con un amplio catálogo tanto para consumo personal como packs de regalo. Pero desde hace un mes, los clientes, han dejado de encontrar en los estantes el perfume estrella entre el género masculino y se trata de la colonia Codizia.

Hay muchas personas que no pueden salir de casa sin echarse perfume y que los que nos rodean puedan sentir una olor agradable a nuestra colonia. Aunque dispongamos de un perfume de alta gama, también optamos por tener en casa el mismo perfume, pero en versión low cost para no gastar una gran cantidad de dinero en perfumes, ya que, al ser un producto que se utiliza diariamente, se suele acabar en poco periodo de tiempo. Por lo que se opta por comprar en la perfumería de Mercadona, tanto colonia como otros productos de cosmética y así ahorrar una cantidad importante de dinero.

La empresa valenciana introduce y retira productos cada cierto periodo de tiempo para mantener una línea estratégica en la que pueden apreciar la rentabilidad del producto. Pero cuando se trata de la retirada de un producto, que triunfa entre los clientes y ha desaparecido sin previo aviso y se mantiene un largo periodo de tiempo sin volver a los estantes, los clientes lo reflejan en las redes sociales pidiendo su vuelta y así a sido el caso de la colonia más vendida.

Retirada la colonia Codizia de hombre

Esto es lo que ha pasado con la colonia Codizia, el perfume más vendido de hombres en la empresa valenciana y los usuarios han comenzado a notar la falta de existencias. Ante la imposibilidad de poder encontrar este producto, las redes sociales se hicieron eco y muchos usuarios pidieron a la cuenta oficial de Mercadona en Twitter la vuelta de Codizia. Ante el aluvión de peticiones, el Community Manager de la empresa de Juan Roig confirmó la noticia.

Una usuaria, a través de su cuenta de Twitter, quedaba sorprendida ante la descatalogación de la colonia y preguntaba si eso era real, la empresa contestó que, “ya no tenemos el perfume Codizia a la venta en nuestras tiendas, y no disponemos de más información. No obstante, queremos pasar nota de tu interés a los responsables”.

¡Hola, Sandra! 🙋🏻‍♀️ Ya no tenemos 😕 esta colonia, Codizia, a la venta en nuestras tiendas, y no disponemos de más información 😥. No obstante, queremos pasar nota de tu interés a los responsables 😉. ¿Qué es lo que más destacabas de este producto? Gracias por escribirnos ✍🏻. — Mercadona (@Mercadona) 6 de enero de 2023

Otro usuario recalcaba que la imitación de Codizia a OneMillion de Paco Rabanne, era incluso mejor que la original porque la de Mercadona "le daba un toque vintage".

Pues sopesar editarla de nuevo porque era de lo mejor. Es una inspiración ya sabemos de cual pero es que la auténtica es la típica dulce no tenía ese aire vintage que tenía Codizia. Vuestro perfume olía mejor mil veces. Por favor. Por favor — Sosaga (@SoSanGar) 24 de enero de 2023

Hasta el momento no se sabe si la retirada será definitiva o en el futuro se podrá volver a encontrar el perfume en la cadena de supermercados más grande de España.