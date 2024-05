¿Puedo amamantar a mi bebé si me he operado los pechos?

Si has sido madre y tienes realizada una cirugía de aumento de pecho, probablemente te surjan dudas sobre si puedes amamantar a tu bebé o esto le generará algún problema.

Es normal, sobre todo en las madres primerizas, que puedan surgir estas dudas, pero no tienes de qué preocuparte, ya que no existe ningún riesgo a la hora de dar el pecho a tu bebé, ya que las técnicas de implantes mamarios que se utilizan en la actualidad no afectan al tejido glandular del pecho.

De hecho, tal y como explica el grupo Quirónsalud "actualmente las técnicas utilizadas en el aumento de senos no afectan al tejido glandular, por lo que es posible generar leche para el bebé de forma natural". Además, dejan claro que las prótesis se insertan detrás del músculo del pecho y la cicatriz bajo de la mama, por lo que el pezón no sufre apenas alteración.

Más dificultad

Existe algún caso en el que se puede generar una mayor dificultad y es cuando la prótesis se ha implantado a través de la areola, detrás de la glándula mamaria. En estos casos, puede crearse una cicatriz en el interior que puede llegar a dañar alguno de los conductos por lo que circula la leche hasta el pezón, aunque no llega a impedir la lactancia materna.

En cualquier caso, debes tener en cuenta que no se generará ningún efecto negativo en los lactantes.

Una madre amamantando a su bebé. / Canva

¿Cuánto tiempo esperar para quedarte embarazada tras hacerte un implante?

Aunque no existen riesgos ni para la madre ni para el bebé, lo cierto es que se suele recomendar a las mujeres que se han sometido a una cirugía de pecho que esperen al menos un año antes de quedarse embarazadas. Y la razón es muy simple. Es necesario dejar que todos los tejidos cicatricen bien y las prótesis se adapten al cuerpo.

Además, hay que tener en cuenta que, con el embarazo se producirá un aumento considerable del pecho, por lo que si la cirugía es demasiado reciente, puede verse afectada.

¿Y al contrario?

Si lo que quieres saber es cuánto tiempo debes esperar para hacerte un aumento de pecho después de tener un bebé, debes saber que lo mejor es que el cuerpo se estabilice antes de hacerlo.

En este sentido, si no has dado el pecho, deberías esperar al menos seis meses; y, si sí que has amamantado a tu bebé, también deberás esperar seis meses, pero a partir del destete.