Si te gusta el vino y lo consumes a diario, probablemente utilices frecuentemente esa frase que indica que beber una copa de vino al día es bueno y, sobre todo, si se toma durante las comidas.

Con los exquisitos caldos que se fabrican en nuestro país, decir que no a una copita de vino es casi misión imposible. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y, como es lógico, no puede ser tan bueno beber vino en exceso, debido a que se trata de una bebida alcohólica.

Por ello, lo más adecuado es hacerlo con moderación, teniendo en cuenta sus beneficios, pero también sus riesgos.

Beneficios del consumo de vino

Diferentes estudios hablan sobre las propiedades y beneficios del vino, destacando, entre ellas:

Reduce el riesgo de artritis

Ayuda a reducir el colesterol

Previene enfermedades del corazón

Mejora la digestión

Mejora la salud mental

Fortalece el sistema inmunológico

Riesgos de beber vino cada día

Sin embargo, como ocurre con la mayoría de los alimentos, los excesos no son buenos, por lo que también podemos encontrar ciertos riesgos de beber vino cada día en cantidades elevadas:

Riesgo de contraer enfermedades hepáticas

Riesgo de padecer cáncer

Mayor probabilidad de sufrir demencia

Riesgo de padecer trastornos mentales

Síntomas que te ayudan a saber si estás bebiendo mucho vino

Aunque parezca mentira, hay señales que te pueden indicar que estás consumiendo demasiado vino. Algunas de ellas son:

Aumento de peso

Tener más sed

Tener problemas digestivos

Tener la piel seca

Dormir mal

Dolor de las articulaciones

No eres capaz de comer o cenar sin vino

Como puedes ver, beber vino tiene sus pros y sus contras, pero lo que no debes hacer con ninguna bebida alcohólica es consumirla en exceso.