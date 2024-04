Siete trucos para evitar que el salón comedor de tu casa parezca desordenado

Con el ritmo de vida, lo normal es que al menos para intentarlo se dediquen jornadas interminables a organizar y ordenar en casa. Aunque también es cierto que cada vez es más frecuente que, siguiendo los consejos de los expertos en hogar, se dediquen unos minutos diarios a determinadas tareas que pretenden acabar con el desorden.

El problema es que cada vez en las casas se acumulan más y más objetos, muchos útiles y otro no tanto, pero todos ellos acaban afectando al orden. El caos se apodera de los hogares a través de esta acumulación, que generan un ruido visual contra el que es complicado luchar. Una práctica que es más evidente en el salón comedor, espacio en el que generalmente se hace la mayor parte de la vida hogareña.

Salvo que esa jornada fijada para organizar se dedique al primer tip de todos: hacer limpia. No se trata de quitar el polvo, sino de elegir aquellos objetos que en realidad sobran en nuestros hogares.

Esta tarea, a veces complicada por el efecto nostalgia que generan esos objetos o por el pensamiento de que quizá sea útil en algún momento, es fundamental para mantener una casa ordenada. La dificultad en realidad radica en seleccionar de qué nos podemos desprender. Aquí te van algunas ideas.

Salón abierto al comedor

Las tendencias en decoración nos han enseñado que mantener un mueble que separe ambas estancias deja un ambiente de revista, pero en realidad lo que hace es evitar que el espacio se sienta despejado.

Por ejemplo, hay que evitar colocar el sillón o el sofá en ese punto divisorio entre el salón y en comedor: lo ideal es hacerlo junto a un a pared. Si por la distribución de la vivienda es inevitable, elige uno que tenga el respaldo bajo y no coloques ningún mueble en la parte trasera.

Para tirar

Eliminar el ruido visual pasa por evitar muebles demasiado voluminosos, es decir, las grandes consolas que estuvieron de moda hace algunas décadas. Además, lo más probable es que estén llenos de cosas que no se usan, como esa cubertería para ocasiones especiales que nunca llegan o cintas de video antiguas. Revisa todo lo que haya y deshazte ello, lo que servirá para tener una percepción real del espacio que necesitas realmente: si hay demasiado espacio vacío es mejor tener un mueble más minimalista y que, por tanto, dé más aire al espacio.

Mejor cerrados

Parece contrario a la lógica, pero lo cierto es que los muebles con espacios cerrados con puertas o cajones dan más sensación de amplitud: si se ve todo lo que tenemos en su interior o en los estantes parecerá que el espacio está aún más lleno de cosas.

Limita la decoración

A veces se tiende a llenar con objetos de decoración que nos parecieron monísimos o que nos regalaron. Cuanto más tengas, más lleno y desordenado parecerá el salón. Como casi todo en la vida, menos es más, así que revisa todo lo que tienes y quédate solo con algunos objetos que tengan alguna utilidad o que sientas que encajan bien en el salón.

Salón de una residencia / El Día

Comedor cómodo

No termina de pasar de moda la tendencia de tener en el comedor grandes lámparas, mesas interminables sillas con respaldos altos. Todo genera un impacto visual negativo que ofrece una perspectiva de mayor desorden, menos amplitud. Lo ideal es cambiarlos por sillas más bajas, diseños más sencillos... y por supuesto lámparas menos ostentosas.

Qué poner en la mesa (y qué no)

Las tablas se emplean con frecuencia como un estante más de decoración y se llenan de objetos que, al igual que en el salón, no sirven para nada. Para elegir lo que debes retirar piensa en la comodidad: basta tener un jarrón. Como consejo, elimina aquello que cuesta trasladar de sitio cada vez que tienes que poner la mesa para comer. Y no, no vale colocarlo en los muebles auxiliares.

Menaje: ¿lo usas todo?

Pocas cosas tan fáciles de acumular con gusto que las vajillas y la cristalería. La mayoría tenemos unas piezas de diario y otras que solo se usan en fiestas y reuniones. Pero hay quien tiene más variedades y que al final acaban siendo un lastre para el orden.

Para despejar los muebles también tendrás que deshacerte de este menaje: lo que no se usa se cede o se tira y descubrirás un montón de espacio de almacenaje para colocar lo que realmente usas.

Usa la cocina

Muchos de los elementos que se guardan en el comedor o incluso en el salón deberían estar en la cocina. Si no tienes espacio, hay ideas para ganar orden también la cocina. Aprovecha y haz limpieza también para redistribuir tus objetos de una forma más cómoda.