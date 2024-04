Cinco ideazas para cambiar la ropa del armario antes de verano sin que sea un trastorno

Cada vez que se acerca el cambio de estación o mejoran el clima, en la mayor parte de los hogares llega una tarea: cambiar el armario. Sacar la ropa más fresca y relegar abrigos y chaquetas al fondo es tan habitual en estos momentos como una tarea odiada.

Aun así, depende de dos aspectos fundamentales. Para empezar, del tamaño del propio armario: cuanto más grande sea, más fácil se evita que tengamos que trasladar la ropa al cambiar la estación.

Y en segundo lugar, depende también de lo ordenado que mantengas perchas, estantes y cajones a lo largo del año. De hecho, la complicación principal es el volumen de ropa y complementos, que vamos guardando sin tino con la esperanza de alguna vez lo usaremos.

De ahí que el cambio de armario cuando llega el buen tiempo dé pereza, salvo que sigas algunos consejos que te facilitarán esta tarea.

Pon las perchas de tu armario del revés: te sorprenderá el motivo / pixabay

Cinco pasos

Limpiar y ordenar

Es el primer paso cuando se trata de organizar cualquier estancia de la casa y en esta tarea de armarios no podía ser menos. Antes de guardar la ropa de invierno y sacar la de verano, retira todo lo que tengas en estantes y cajones y límpialos.

Aprovecha para revisar lo que tienes y deshacerte de lo que no uses, que puedes donar o vender, y lo que esté en mal estado, que debería acabar en la basura. Recuerda que hay un truco ideal para localizar aquellas prendas que no uses: las perchas al revés te indicarán el tiempo que llevas sin ponerte una prenda.

Bolsas al vacío

Cuando se trata de un armario en el que el espacio no sobra, hay que aprovechar al máximo cada rincón. Por eso, te proponemos que emplees bolsas al vacío, un producto con multitud de opciones en el mercado.

Al retirar el aire de la bolsa, permite ocupar menos espacio, lo que es una cuestión de relevancia cuando se trata de prendas de invierno que por lo general son más voluminosas. Además, este tipo de almacenaje protege tus prendas de efectos de la humedad.

Cómo apilar

Colocar las prendas puede parecer de lo más simple pero hasta este gesto puede ayudarte a tener el orden perfecto en el armario. Guarda las más pesadas en la parte inferior de las pilas de ropa e intenta que estén dobladas de manera uniforme.

Lo ideal es clasificarlas al menos por tipo de prenda, de esta manera toda la pila ocupará más o menos el mismo espacio a lo ancho y permite aprovechar más los estantes y cajones.

Organizadores: el gran aliado

Separadores, cajones y otros organizadores son los aliados perfectos para optimizar el espacio y además mantener en orden todas las prendas y complementos.

Entre los menos conocidos están las perchas múltiples, ideales para espacios altos, o los organizadores de zapatos, que reducen el espacio ocupado por el calzado.

Por temporadas

Las cajas y contenedores sirven para apilar la ropa ante el cambio de temporada pero cobran mayor relevancia en el caso de guardar las prendas de invierno.

Cuando los armarios son pequeños, se pueden usar algunas que se comercializan con ruedas de plástico resistente y trasladarlas al trastero o el garaje. Además, si tienes cama nido, aprovechala para este tipo de ropa.