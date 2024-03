Perder el pasaporte no tiene por qué ser un drama: descubre la solución para continuar tu viaje

Una vez te tocas un bolsillo, vas al otro, después no puedes evitar ir a mirar el bolso o la mochila, revisas todo lo que hay a tu alrededor todo lo que llevabas encima en esos momentos. Es ahí cuando empiezan los momentos de pánico, te quedas en un estado de shock, pero, sin embargo, lo tienes delante de ti o en un bolsillo de la cartera que no habías mirado. Todo el mundo ha pasado por este sentimiento de angustia, pensando que podrían haber perdido el DNI, la cartera o el pasaporte unos momentos antes mientras estaban bajando al avión. En la mayoría de ocasiones, se suele encontrar, pero ¿y si llega el momento en el que no lo encuentres de verdad?

Pues en este caso, aparte de volverte loco analizando todos los movimientos que hiciste antes de perderlo, llamas a tu familia o pareja y acudes a poner una denuncia, ya sea por robo pérdida. Antes de ello también deberás de buscar bien si tienes otro documento que te pueda permitir viajar.

Documentos que te permitirán seguir viajando

Para todo aquel que va a viajar dentro de su país, deberá llevar sus documentos oficiales que contengan una foto como:

Pasaporte

DNI o carta de identidad válida que haya sido emitida por uno de los estados de la Unión Europea

o carta de identidad válida que haya sido emitida por uno de los estados de la Unión Europea Permiso de residencia válido que contenga una foto, para el país por el que viajes

de válido que contenga una foto, para el país por el que viajes Permiso de conducir con foto

Si tienes uno de estos documentos contigo, podrás viajar por tu país hasta que te hagan un nuevo documento válido para poder seguir viajando. Aunque, hay países que pueden ampliar está lista, añadiendo documentos que sean identificativos oficiales como podrían ser de la policía, la licencia náutica o incluso el carnet de pensionista.

Pero en caso de tener que cruzar una frontera internacional, o por algún problema no posees ninguno de estos documentos, necesitarás un documento de viaje nuevo, en lo que se refiere a:

Un nuevo pasaporte provisional

Un salvoconducto (para viajar, no tiene nada que ver con el que se necesita para trabajar)

Estos documentos serán provisionales, solo para un cierto tiempo y limitarán las opciones que tengas para tu viaje, Teniendo esta vez en cuenta que no te reponen las visas que son necesarias para viajar, ni son biométricos; por lo que no podrás entrar en muchos países y tienen fecha de caducidad

Pero, ¿y cuál es la mejor opción?, y ¿cómo se consiguen?

EL SALVOCONDUCTO es un documento oficial que te ayuda a regresar a tu país de origen (España o país de nacionalidad) cuando pierdes tu pasaporte. Puedes conseguirlo en cualquier embajada de tu país, o en una embajada de la Unión Europea si tu país no tiene embajada en el país donde estás. Es el documento más rápido de los dos que se puede solicitar en caso de pérdida de transporte. Sirve para viajar de regreso a tu país de origen, haciendo transbordo en otros países si fuese necesario. No te permite entrar en otros países por la frontera. Debes indicar el itinerario de regreso al solicitar el salvoconducto. Si cambias el itinerario, necesitas solicitar un nuevo salvoconducto

En resumen, el salvoconducto es una buena opción si necesitas regresar a tu país de origen de forma rápida y económica.

Documentación necesaria

En España todos los documentos que necesitarás son los siguientes:

Impreso de la solicitud del salvodocumento (lo puedes descargar en la web) y uno por persona.

del salvodocumento (lo puedes descargar en la web) y uno por persona. Formulario de inscripción en el registro consular como no residente

de en el registro consular como no residente 2 Fotografías recientes de cada solicitante (mismos requisitos que para el pasaporte)

recientes de cada solicitante (mismos requisitos que para el pasaporte) Si tienes un documento oficial como por ejemplo el DNI o carnet de conducir con foto, podrá facilitar el proceso si llevas el original

como por ejemplo el DNI o carnet de conducir con foto, podrá facilitar el proceso si llevas el original Denuncia local de pérdida o robo

local de pérdida o robo Documentación acreditativa del viaje de vuelta a tu país

Y si resulta ser que se te ha roto por algún motivo, lleva el pasaporte aunque esté destrozado o caducado.

Mientras que si hay algún menor, deberás de llevar un montón de documentos más para poder acreditar la tutela legal del menor, como el Pasaporte o DNI de ambos padres.

PASAPORTE PROVISIONAL

Si necesitas un documento para viajar de inmediato, tienes dos opciones: el salvoconducto y el pasaporte provisional.

El salvoconducto como anteriormente ya hemos nombrado se puede obtener en 1 a 3 días, pero solo te permite regresar a tu país de origen. No te permite entrar a otros países.

Mientras que el pasaporte provisional es más lento, tardando entre 7 y 30 días en expedirse. Sin embargo, te permite seguir viajando. Debes de tener en cuenta que no todos los países lo emiten, y tiene un costo.

Si tuviéramos que decirte cuál es mejor, no te lo podríamos decir, ya que depende de las necesidades de cada uno. Si necesitas volver a casa lo antes posible, el salvoconducto es la mejor opción. Y si quieres seguir viajando, el pasaporte provisional es la mejor opción.