Esa pregunta me la he hecho yo varias veces en las últimas semanas [sonríe].

Y van dos...

Sí, en 2014 ya estuve nominado en otra categoría de los Hollywood Music in Media Awards. ¡A ver si no es necesario llegar a una tercera!

¿Aquel Jesús Agomar no era este?

No, aquel pesaba 90 kilos más que el de ahora... Es tan distinto que incluso he tenido que sacarme el pasaporte nuevo para que me dejen entrar [la diferencia entre las fotos era más que llamativa] en Estados Unidos.

¿Lo vive igual?

Yo creo que sí. Cuando estoy solo me sigo preguntando, ¿qué demonios hace un mago del norte de Tenerife en Hollywood? [sonríe otra vez]. Si mi ejemplo sirve para que los soñadores se convenzan de que es posible, ya me doy por satisfecho...

Habrá que ganar, ¿no?

Se intentará con todas las fuerzas, pero la competencia es grande [la obra When the stars stop shining es una de las cinco nominadas]. Tenemos a cuatro gigantes como rivales y verme en medio de ellos acojona [bromea].

¿Intimida?

Sí [silencio], pero son ellos los que nos han encontrado a nosotros –la obra es un encargo de David Crespo para la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria– y esto no deja de ser una especie de puerta que se abre, ya no sólo para mí sino para los que vienen por detrás. Le voy a contar algo...

¡Adelante, maestro!

En el año 2014 fui un inconsciente. Me fui hasta Hollywood, me lo pasé pipa los días que estuve allí y no me dio tiempo a pensar en ganar. Ésta es la segunda vez y las cosas se ven de otra manera. Está complicado, pero no imposible...

Con el cambio físico que ha pegado no lo van a reconocer.

La vida son cambios. A mí en 2004 me diagnosticaron una enfermedad muy chunga [vasculitis] que me convirtió en un paciente bastante conocido en el HUC. Entre que no me cuidaba, pero nada de nada, y la tralla de medicamentos que me metieron para salvar mi vida me convertí en aquel Jesús Agomar. Me he quitado unos kilitos de encima.

Unos cuantos...

Sí, 90. Ésa es otra de las razones por las que me siento una persona distinta a la que estuvo en Estados Unidos en el año 2014.

¿Eso es un triunfo?

Sí que lo es porque en este proceso de cambio hay componentes psicológicos decisivos para conseguir el objetivo que nos marcamos. Da la sensación que mi vida y la composición maduran bien con el paso de los años. ¡Eso es lo pasa con los buenos vinos! El creador –Jesús Agomar es el director de la Escuela de Música de La Guancha– siempre aprende de las cosas malas y buenas que le regala la vida.

¿Cómo ha madurado el creador?

Ahora soy más consciente del gran poder transformador que tiene la música. He terminado por aceptar que las cosas que hago, tanto las personales como las profesionales, tienen unas consecuencias. La juventud te hace cometer errores que aparecen en un block de música.

¿Cuáles son sus señas de identidad musicales?

Soy un músico nacido en una banda de música, mi cuna fue la Banda Municipal de Los Realejos con don Florentino como director. Más tarde me fui al conservatorio a estudiar trombón. Soy trombonista, o eso creo [ja,ja,ja]... Lo de la música de cine vino después, justo cuando estuve becado en la Universidad de Berklee (Boston). Fueron unos meses –especialista en composición para cine y televisión–, pero sí que aprendí un montón. La música de cine es pura emoción y sabía que conjugando unas armonías y unas melodías se conseguían unos resultados increíbles. Está escrita no sólo para ser escuchada como si fuera una obra de Bach, Wagner o Quevedo, sino que llega directamente a la patata [corazón]. Esa etapa eliminó algunos de mis complejos.

¿Complejos?

No eran míos... Yo los percibí de la misma manera que los sienten muchos canarios que creen que son menos de lo que son. Hace tiempo que dejé de sentirme menos que el resto y eso es algo que los habitantes de las Islas están trabajando bien. Nuestro espacio va a estar siempre asegurado si peleamos por él y, sobre todo, si nos apoyan.

¿Las bandas municipales son un buen vivero musical?

En Tenerife, por lo menos, sí... Aquí hay 36 bandas federadas y unos 2.500 músicos. En Gran Canaria, en cambio, se da una mayor tradición de orquesta. Lo que pasa en Tenerife sólo es comparable con lo que ocurre en Valencia con tantas bandas musicales como las que tenemos aquí, pero en un territorio mayor y continental.

Ese «sonido» de un pueblo ha generado miles de músicos.

Si eres un buen músico en una banda municipal y hay ganas de progresar los objetivos siempre los vas a tener a tiro. Estas formaciones son como los ayuntamientos: ¿A dónde va un vecino cuando tiene que resolver un problema? Hace unos años me enfadé mucho con las críticas que se hicieron por incorporar a las bandas al programa del Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) porque parecía que era algo indigno de un evento de ese nivel artístico.

¿Se cabreó mucho?

Sí, porque se dio a entender en algún que otro medio de comunicación que «las bandas de música estaban para esconderse en los pueblos». ¡Eso no es cierto!

Suerte en Hollywood

Muchas gracias... Vamos a soñar con algo grande que se puede tocar. ¿Sueños? Tengo un montón por cumplir. El día que deje de soñar más vale no estar.