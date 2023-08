Los tiempos del radiocasete con Nino Bravo, Camilo Sesto o el Fary ya han pasado a mejor gloria. Esa época en la que mientras una mano estaba al volante, la otra la tenías buscando el dial de la radio o rebobinando una cinta. Más tarde le llegó el turno de Sabina, Sergio Dalma o Marta Sánchez que vendían sus grandes éxitos en CD para que tú los oyeras mientras ibas a trabajar. Este era más fácil de usar y más rápido de cambiar en caso de que no te guste el artista que estás oyendo. Sin embargo, esto es impensable hoy en día.

A la DGT no le gusta nada eso de cantar mientas vas en tu coche y ya hasta te obliga a escuchar la música que tienes que poner en tu Spotify para irte de vacaciones. La jefatura de tráfico también te ahorra trabajo, porque cuando estás indeciso ya sabes qué no tienes que poner. Aunque estas recomendaciones parezcan un poco absurdas tienen un componente psicológico, porque no todo lo que escuchamos nos entra de la misma manera y dependiendo de la canción que suene, nuestra reacción ante los peligros externos es distinta.

A la DGT le gusta más Aitana que el reggaetón

La pregunta que nos hacemos es sencilla: ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bisbal es una buena recomendación para escuchar en el coche porque el ritmo y las letras de sus canciones van acorde con las recomendaciones de la DGT. Si te apetece algo más moderno no te puedes perder a Aitana o Sebastián Yatra, que también son los favoritos del organismo regulador del tráfico. El pop , el indie y hasta un estilo latino suave son los mejores compañeros de viaje para no sentirte solo en el coche.

La música es una buena acompañante mientras conducimos. Pero, mejor si la escuchas a un volumen moderado y que sea un ritmo que:



❌No te adormezca

❌No te fomente una actitud defensiva o agresiva

❌No distraiga tu atención de la conducción.



Al volante, mejor #CeroDistracción. pic.twitter.com/zBVNeOZXOY — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 8 de julio de 2023

Por otro lado, tenemos que olvidarnos del reguetón, del rock y del metal, estilos muy alejados de lo que nos piden desde la DGT porque pueden fomentar actitudes de desatención, ira y enfado. Descartamos ya de nuestros favoritos a Ozuna, Omar Montes, Los Rolling Stones, Kiss y el Mago de Oz. Tampoco se te ocurra poner un poco de flamenco, no sea que te de por ponerte a tocar las palmas y sueltes el volante, así que el Barrio y el Arrebato también descartados. Y por supuesto, nada de música clásica que te deja durmiendo. Por muy melómano que seas tendrás que dejarte para escuchar en otro momento a tres artistas revelación de este año como son Bach, Mozart y Beethoven.

Una vez elegidos ya a los artistas toca configurar el volumen, porque no tiene que ser ni muy alto, que nos aísle del exterior, ni muy bajo como para no escuchar nada. Y, por último, deja una playlist fija y no estés cambiando de canción, que eso también te distrae la atención. Haznos caso y aquí te dejamos algunas recomendaciones: