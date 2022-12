Mercadona se ha propuesto (como cada año) darle a sus clientes unas navidades lo más dulces posibles.

Navidad tras navidad, la popular cadena de supermercados pone a disposición de sus clientes un amplio surtido de productos navideños y no navideños pero que hacen las veces de estos artículos. Y si no, que se lo digan al último exitazo de la empresa liderada por Juan Roig: unas galletas que se han convertido en un 'visto y no visto' en las estanterías de Mercadona.

Mercadona basa parte de su éxito en la innovación constante, ya que siempre pone a disposición de sus clientes productos nuevos, algunos, incluso, con polémica, como los huevos fritos envasados.

Sin embargo, en esta ocasión, las galletas más famosas de la cadena han enamorado a los consumidores de la cadena porque su sabor, dicen, es Navidad.

¿Cuáles son esas galletas que están causando tantísimo furor en la cadena valenciana para que estén agotadas constantemente en los estantes de Mercadona?ç

Ideales para el desayuno y meriendas de Navidad

Las galletas en cuestión son unas galletas de jengibre y caramelo que suelen ser caras en otros supermercados, pero que aquí vamos a poder comprar por solo 1,90 € y en un paquete que cunde bastante, ya que es 600 gramos.

Además, aunque las puede comer todo el mundo, lo cierto es que por su imagen parecen dirigidas a los niños, pues vienen moldeadas con formas de animales y edificios.