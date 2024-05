Clavijo se reivindica: "mi Gobierno es valiente, pero en nueve meses no vamos a arreglar el destrozo que el ‘pacto de las flores’ hizo en cuatro años"

El Gobierno de Canarias no es neomalthusiano ni intervencionista, como el portavoz de Vox, Nicasio Galván, acusó al presidente Fernando Clavijo, pero el jefe del Ejecutivo sí que asumió que el malestar de la gente que salió a las calles en las manifestaciones del 20A se debe a que en estos años del siglo XXI la población canaria creció en 500.000 personas y la Comunidad Autónoma no supo adecuar las infraestructuras y la prestación de servicios públicos esenciales a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía ni a facilitar el acceso a una vivienda asequible.

Por ello, reivindicó este martes durante la sesión parlamentaria de control, la valentía del Gobierno que preside, y en concreto de la consejera de Turismo, Jéssica de León, y del titular de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, para "no mirar para otro lado ni dejar que las cosas ocurran" a la hora de abordar la crisis habitacional con el decreto urgente de vivienda y el anteproyecto de la ley que regulará el alquiler vacacional para destensar así el acceso a una casa.

También insistió en que "hemos heredado una Canarias más pobre" tras los cuatro años del pacto de las flores que presidió el ahora ministro socialista Ángel Víctor Torres y que "no nos resignamos a tener los salarios más bajos de España y altos índices de exclusión social". Por ello, su gabinete seguirá buscando fórmulas para que "la mayor parte de los 22.000 millones que factura el sector turístico se queden en Canarias", incluida la implantación de una tasa a las pernoctaciones que dejó en manos de la Conferencia de Presidentes de Cabildos y en la consejera De León.

"En nueve meses no vamos a arreglar el destrozo que hicieron en cuatro años", espetó al portavoz socialista y exconsejero de Obras Públicas y Vivienda, Sebastián Franquis, que previamente lo acusó de no haber tomado "ni una sola medida y ni un solo compromiso”"para democratizar y redistribuir la riqueza del sector turístico: "es una sucesión de declaraciones suyas y no ha hecho nada".

