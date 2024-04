Julián Fariña, director del ‘templo’ de la FP, recibe el premio Viera y Clavijo 2023

"Orgulloso". Así se siente Julián Fariña Rodríguez (Arafo, 1962), director del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Virgen de la Candelaria, al recibir el Premio Viera Clavijo 2023 de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Lo comparte con el templo tinerfeño de la FP, ubicado en el número 144 de la carretera general de El Rosario, en el capitalino barrio de Ofra. Allí llegó como profesor en 1989 -número 1 de la oposición en 1987, empezó en el IFP Güímar- para ser, además, Jefe de Departamento, Jefe de Estudios, Vicedirector y Director desde hace diez años, primero como IES (2014-2022) y ya desde el 1 de junio de 2022 hasta hoy en el CEIFP. El premio regional, del que ya fue finalista el año anterior, llega, además, en un momento clave para los estudios que potencia y defiende cada día: el curso previo a la inauguración de la nueva etapa que supone la instauración del modelo dual en íntima conexión con el tejido empresarial de la Isla.

Mercado laboral

"Vengan a formarse en la FP, tengan la edad que tengan, porque garantiza trabajo". Es el mensaje que dirige, sobre todo a los jóvenes tinerfeños, alguien con un currículo tan brillante y dilatado que sería imposible resumirlo en este reportaje. Julián Fariña ya lideró la transformación del centro de un IES a un CEIFP, lo cual supuso un antes y un después para la comunidad educativa. Ahora considera que con el también denominado sistema alemán "se abren otra vez nuevos horizontes y una etapa distinta, también en la gestión".

Rememora quien fuera docente de las especialidades de Mecanizado y Mantenimiento de máquinas y Soldadura, la "labor de tantos años" en la enseñanza de la que se siente, repite, "muy orgulloso" además de estar "contento" por el reconocimiento. Cree que el premio es un acicate para seguir trabajando y mantener la apuesta por la Formación Profesional.

Trayectoria

Julián Fariña es reconocido por su constante lucha para mejorar la calidad educativa en una apuesta por la innovación, la internacionalización y la apertura del Virgen de Candelaria a la sociedad y al mundo empresarial. Su dedicación ha contribuido a convertirlo en un centro de referencia de la FP en Tenerife. Ya fue pionero en la implantación embrionaria de la Dual, presentando los primeros proyectos en el curso 2015-16. El IES Virgen de la Candelaria, con Fariña como director, recibió el Viera y Clavijo en 2020.

Oportunidad

Entiende Fariña que "tenemos una oportunidad ya a partir del curso que viene con la modalidad dual". Reflexiona: "En estos años se ha producido una gran transformación del centro que ha cambiado para bien. Creo que ofrecemos a la sociedad, en general, grandes profesionales de las diversas familias con las que cuenta el Virgen de Candelaria". Añade: "Es pionero en la ciencia que imparte y ofrece grandes oportunidades al tejido empresarial y al alumnado –1.250 este curso en 80 grupos- en cuanto a la formación para el mercado laboral". Valora "los grandes profesionales de este claustro –130 profesores– que se forman constantemente en las nuevas tecnologías".

Oferta y demanda

Reconoce el director que "no cubrimos la gran demanda de profesionales, sobre todo en el sector industrial. Enseñanzas no muy llamativas luego tienen una amplia demanda de trabajo". Valora que "debemos hacer algo la administración pública y los centros educativos para impulsar esos estudios". Sentencia: "Estamos obligados a surtir de profesionales cualificados porque no podemos ofrecer una mala imagen, sobre todo en el sector turístico que engloba al resto de renglones económicos". Resume: "Algo que llame al alumnado a formarse porque nunca ha habido tantas oportunidades y facilidades para quienes requieran cualificación". El director del Virgen de Candelaria hace al respecto un llamamiento: "Vengan, tengan la edad que tengan, a formarse porque vamos a adaptar las enseñanzas o los horarios a sus peculiaridades y a darles herramientas para acceder al mercado laboral".

Ejemplo reciente

Hace apenas unos días representantes de empresas industriales de Canarias integradas en la Federación Provincial del Metal y Nuevas Tecnologías (Femete) visitaron el Virgen de Candelaria para mantener un encuentro con profesores y alumnos. La directora general de Industria del Gobierno de Canarias, Ana Zurita, encabezó la delegación. El objetivo: promocionar el valor de la formación especializada en oficios vinculados a las industrias que cuentan con alta demanda de empleo.

Personal

Julián nació y reside en Arafo. Como hijo del pueblo de la música, sigue la tradición. En este caso su instrumento es el clarinete, aunque como asegura "cada vez practico menos". Casado con Lupe tiene dos hijos, Óscar y Miguel. Se considera una persona "familiar" y aparte de su pueblo natal tiene otro refugio particular en Valle Gran Rey, al suroeste de La Gomera. Recuerda el incendio de los montes araferos el pasado verano como "un momento de impotencia absoluta". Regresó de inmediato de La Gomera, donde estaba de vacaciones, para ponerse a disposición del ayuntamiento. Subraya: "Nunca he visto un fuego de esas características y magnitud, tan cerca a las casas. De los peores momentos que haya vivido, muy complicado".

Recuerda que empezó en la banda, la Candelaria -en Arafo hay dos, la otra es la Nivaria- porque "era la única manera de conocer otros pueblos y salir del mío".

Otras de sus aficiones son leer y actualizarse en su profesión porque "los cambios son bruscos y tenemos que estar al día en todo: gestión, informática, digitalización...". Valora el director galardonado: "Ya tenemos aquí la inteligencia artificial, al menos igual que la humana, y asusta. Se dan pasos gigantescos y los que nos dedicamos a la enseñanza estamos obligados a estar siempre muy atentos a las novedades".

10 galardones entre docentes y centros

Las distinciones Viera y Clavijo 2023, la mayor condecoración que otorga la Consejería de Educación en enseñanzas no universitarias, serán entregadas el próximo 24 de mayo en la Casa de la Cultura de Los Realejos. El acto premiará diez candidaturas, siete docentes y tres centros educativos. Los galardonados, además de Julián Fariña, el único director tinerfeño y en activo, son la directora del IES Cairasco de Figueroa, en Gran Canaria, Cristina Blanco; el técnico, Pedro Rodríguez, jubilado; María Isabel Pérez, profesora en el IES Bañaderos-Cipriano Acosta (Gran Canaria); Pascual Molina, a título póstumo, del IES Doctor Antonio González (Tenerife), así como los lanzaroteños Manuel García y Rafael Curbelo, ambos jubilados. Los centros son los CEIP Puntagorda (La Palma) y Gran Canaria, y el IES La Laboral de La Laguna (Tenerife). | J.D.M.