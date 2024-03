'Okupados' y sin poder visitarlos: la realidad de los pisos más baratos de Santa Cruz de Tenerife

Piso en Santa Cruz de tres habitaciones, 59 metros cuadrados, sin ascensor y un precio de venta muy debajo de la media del municipio, uno en los que más ha subido la vivienda en los últimos meses: 59.000 euros. Menos de diez millones de pesetas por un inmueble en la capital de Tenerife. A priori no parece un mal negocio, pero al entrar al detalle del anuncio aparece la sorpresa. "Piso okupado sin posibilidad de visitar o hipotecar", así empieza el anuncio en Idealista.com, la web referencia en la venta y alquiler de viviendas en España.

La crisis habitacional que vive Canarias no para de sorprendernos. A los elevados precios de los alquileres, la proliferación de pisos en régimen de alquiler por temporadas o las viviendas vacacionales, ha llegado un nuevo concepto de venta de casas: pisos muy por debajo del precio medio que se venden 'okupados'.

¿Por qué se vende este tipo de viviendas?

En Santa Cruz hay, buscando en Idealista, hasta siete viviendas en venta con 'okupas'. Están en Somosierra, Ofra o Santa María del Mar y en todos los anuncios se especifica: no se puede hipotecar. ¿Por qué? Porque no se puede acceder a la vivienda y, por lo tanto, un tasador no podrá realizar la tasación de la misma para que la entidad bancaria pueda resolver una hipoteca para el potencial comprador. Esto limita la adquisición de este tipo de casas a personas o empresas con liquidez. Por supuesto que el piso se compra a ciegas, no se puede visitar y no se sabe cómo está el interior de la casa.

Las viviendas sin posesión, que es como se define a este tipo de propiedades, llegan al mercado fruto de la desesperación de sus propietarios, que prefieren desprenderse del inmueble antes de iniciar un proceso judicial costoso y largo. “Para los pequeños propietarios que lleven sufriendo tiempo esta situación y no quieran incurrir en costes judiciales la venta de la vivienda puede ser aconsejable, pues además de ahorrar obtienen liquidez”, explican miembros de KLJ Abogados en declaraciones a El País.

En otras ocasiones, las viviendas pertenecen a la cartera inmobiliaria de algunas entidades bancarias, que se han acabado quedando con ellos al no poder sus propietarios pagar la hipoteca.

Estas son las siete viviendas 'okupadas' que se venden en Santa Cruz

En Idealista aparecen siete viviendas de este tipo en la capital, Santa Cruz, y son las que detallamos a continuación:

Piso a la venta en Pasaje Tinizara

En Somosierra, con tres habitaciones y 59 metros cuadrados. Se trata de un primero sin ascensor y cuesta 59.000 euros. "Tenemos este activo en Santa Cruz de Tenerife, en la zona de Somosierra con 3 dormitorios, 1 baño, en una primera planta y con una ubicación privilegiada cerca de comercios, colegios y con acceso al norte y sur de la isla", reza el anuncio.

Piso en la calle Princesa Gucimara

En el barrio de la Salud, el anuncio está en español e inglés y llama a inversores interesados en este tipo de viviendas. Es un bajo de dos habitaciones y 69 metros por 51.000 euros. Recuerda en el anuncio que no se puede visitar de ninguna manera.

Descripción de una de las viviendas que se venden 'okupadas' / El Día

Piso en la calle Chirche

En Santa María del Mar se vende un piso por 58.000 euros con 94 metros cuadrados, un cuarto sin ascensor y tres habitaciones. El anuncio también está en español e inglés.

Cuatro pisos en Ofra por menos de 56.000 euros

En la zona de Ofra se venden dos pisos. El primero consta de 73 metros cuadrados y tres habitaciones y en el anuncio se avisa: "La Propiedad no responderá de la solvencia del arrendatario ni de las condiciones del contrato de arrendamiento, estado de conservación los vicios vistos y aparentes, la regularización registral o catastral, las discrepancias de cabida, que pudieran existir, la responsabilidad en la obtención de la cédula de habitabilidad del Inmueble (...) mientras perdure la situación ocupacional, no podría ser hipotecado".

El mismo aviso aparece en la segunda vivienda que se puede comprar en este barrio de Santa Cruz. Su precio es de 52.100 euros y tiene una habitación y 76 metros cuadrados.

El último piso en el barrio cuesta 46.700 euros y tiene 62 metros cuadrados. Es un tercer piso construido en 1966, sin ascensor y también avisa: "Se recomienda que el comprador obtenga asesoramiento profesional y legal antes de adoptar la decisión de compra".

Piso a la venta en Ofra / El Día

Un "activo" para inversores

Este tipo de viviendas están dirigidas a grandes inversores que no necesitan la vivienda para vivir y que la utilizan para sacar rentabilidad a través de uno de las necesidades más básicas del ser humano: un techo donde vivir. "No pierdas la oportunidad de invertir en una zona con alta demanda de alquiler y obtener una rentabilidad superior al promedio en el sector más seguro del mercado como es el inmobiliario", resume uno de los anuncios que se encuentran publicados en portales inmobiliarios y que recuerdan los problemas de alquiler que sufre Santa Cruz.