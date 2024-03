Visitamos el piso de alquiler más barato de Santa Cruz de Tenerife: 440 euros por menos de veinte metros cuadrados, una cocina portátil y lavadora compartida

Martes, diez de la mañana. A cientos de tinerfeños que buscan casa en Santa Cruz les llega un mail de Fotocasa, uno de los portales más recurridos para la cada vez más ardua misión de buscar piso de alquiler. Estudio en Ofra por 440 euros al mes. El precio sorprende porque es prácticamente imposible encontrar una vivienda en la capital por menos de 600 euros.

El piso es un estudio, normal por ese precio, de, según indica el propietario, 26 metros cuadrados (luego veremos que eso es debatible), sin ascensor y que está situado a pocos metros de la parada del tranvía de Príncipes de España en el barrio de Ofra. En las fotos se aprecia un balcón que da a la calle, un plus, sin duda, ¿quién no quiere tener una zona donde poder coger un poco de aire en casa?

Visto lo visto, qué mejor forma de valorar el piso más barato de Santa Cruz de Tenerife, una de las ciudades donde más ha crecido el precio del alquiler de España, que yendo a visitarlo. Al contactar por teléfono con el arrendador nos hace una serie de preguntas: ¿Trabajo fijo? ¿Es para una persona sola? También nos avisa de que son dos meses de fianza, que hay que estar al menos seis meses y de que ya le han llamado varias personas “que cumplen los requisitos”.

Fijamos una cita y nos vemos, entramos al edificio mientras nos cuenta que en el edificio viven seis personas y que todas comparten una lavadora que está en la azotea. Se tiende allí también. Subimos el primer tramo de escaleras y llegamos a ‘la casa’. Abrimos la puerta, y te saluda la nevera, que es nevera y mueble recibidor a la vez. Ante nosotros están los 26 metros cuadrados cuadrados ofertados aunque lucen bastante menos metros.

Lo primero que se ve, si es que se puede ver algo primero en un espacio que se resuelve en un solo golpe de vista, es la cocina. La llamaremos cocina porque tiene un fregadero. La zona para cocinar es portátil. La única forma de preparar algo de comida caliente en esa casa es con una cocinilla eléctrica portátil bastante sucia. Hay un pequeño armario en la parte baja al que le falta una puerta. También hay una mesa plegable y en la que se ven marcas y restos de la anterior inquilina.

Saliendo de la cocina, es decir, dando un paso, llegamos al salón-comedor-habitación-vestidor. Una zona con una cama de 90, una mesita, una silla de plástico y un taburete. El mobiliario de esta zona del piso lo culminan una alfombra y un armario blanco básico con el tirador oxidado y con la parte alta marrón de la cantidad de polvo que tiene. Encima de este armario, y recordando a las pantallas de los hospitales, hay una televisión. “Hay televisión en abierto gratis”, nos avisa el propietario. Este piso acaba con el debate sobre si las siestas de fin de semana deben ser en la cama o en el sofá, en esta vivienda es el mismo lugar. El baño, en comparación con la otra estancia, está bien. Un plato de ducha con una ventana que da al balcón, de lejos lo mejor de la casa.

No admite mascotas pero el día de la visita había una araña

Las condiciones del piso son claras: 440 euros al mes, dos meses de fianza que se pierden si rescindes el contrato antes de seis meses. El arrendador pide el contrato fijo de trabajo y el dinero por adelantado. Es decir, para poder entrar a vivir en este piso hay que poner por delante 1.320 euros.

Recalca que no se pueden tener mascotas -aunque en la pared había una araña- y que es para una persona sola, aunque aclara que si algún día viene alguien de visita puede quedarse. Agradecido por esta concesión dejamos la vivienda para subir a la azotea a ver la lavadora comunitaria. “La lavadora la usan las seis viviendas que hay, no son muchas, no suele haber problema”. También nos enseña la zona de tender en una amplia azotea que se va a reducir próximamente para construir otra vivienda “para alquilar”. En la azotea también está el termo que sirve agua caliente a los seis inquilinos del edificio. Un termo para calentarlos a todos.

Al despedirme le pregunto si hay otra gente interesada y sí, sí que la hay: “Ya hay personas que cumplen los requisitos y tengo dos visitas más programadas”.

Santa Cruz, manos a la obra para intentar paliar esta realidad

Precisamente estos días hemos conocido un estudio del portal Fotocasa, el mismo donde se anuncia este piso, en el que detallan que en la capital de Tenerife el precio de la vivienda creció un 32,2% en un año. Es decir, lo que en Febrero de 2023 costaba 1.000 euros ahora costaría 1.322 euros.

El consistorio capitalino es consciente de esta realidad: la falta de oferta de vivienda tanto en alquiler como a la venta y del incremento constante de los precios. Hace tres semanas el alcalde, José Manuel Bermúdez, anunció que Santa Cruz cedería suelo a las constructoras que ofrecen alquileres a precios asequibles.

Otra de las medidas que pidió el alcalde de la ciudad fue regular la vivienda vacacional. Según datos aportados por el Ayuntamiento, en Santa Cruz hay 6.000 plazas de vivienda vacacional, más del doble que de plazas hoteleras, de las que se contabilizan 2.750.

Una de las opciones que tienen en su mano las autoridades para intentar reducir los precios de los alquileres en sus ciudades es declarar municipios como zonas tensionadas. Esto haría que se aplicase la regulación creada por el gobierno central en materia de alquileres a través del Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Viviendas. Esta norma obligaría a los grandes tenedores de pisos (al menos diez propiedades en las zonas tensionadas) a alquilar sus viviendas a un precio acorde al índice establecido.

En Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, la reducción media de los alquileres sería de 380 euros al mes. Según informó EL DÍA en febrero, los precios de algunos inmuebles bajaría, si se aplicase este criterio, más de 500 euros al mes. De momento ningún municipio de Canarias ha pedido ser declarado municipio tensionado y el Gobierno de Canarias no contempla aplicar esta norma estatal en su territorio.

Los planes del Gobierno de Canarias

El decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda contempla la posibilidad del cambio de uso de locales comerciales, oficinas y otras instalaciones para convertirlos en viviendas protegidas en un edificio destinado a uso residencial, así como el destino de solares urbanizables en desuso para uso dotacional o de equipamientos con el fin de utilizarlos para la construcción de casas de promoción pública. Asimismo se podrá compatibilizar suelo sin desarrollar en zonas turísticas para viviendas protegidas de promoción privada o incrementar la edificabilidad de un inmueble para destinarlo a este tipo de pisos.