Tenerife lanza 14 medidas urgentes para afrontar la sequía extrema en el campo

Tenerife lanza catorce medidas urgentes contra la sequía extrema en el campo isleño. El compromiso del Cabildo con el sector primario incluye, entre otras acciones, una inversión de 27 millones de euros para nuevas infraestructuras, desde desaladoras a estaciones de bombeo, además de la mejora en la red de distribución o la reducción de los trámites burocráticos que ahogan a los productores. Sin olvidar la declaración inminente de esa mencionada sequía extrema que asola la Isla. Así lo explicaron ayer el vicepresidente insular, Lope Afonso, y el consejero responsable del área, Valentín González, durante una reunión con organizaciones agrarias en la sede del servicio ubicada en el antiguo Edificio de Telefónica de Santa Cruz.

Lo cierto es que la Isla se asfixia con el invierno más cálido de la serie histórica, la pluviometría bajo mínimos (no ha llovido como es habitual en enero ni en la primera mitad de febrero) y las balsas, a fecha del pasado día 1, con una capacidad del 34,6% de llenado (1.600.480 metros cúbicos frente a los 4.836.664 de volumen total). Una realidad esta última que solo mitiga el agua regenerada, ya que en el norte (pozos y galerías) solo llega al 23,2% frente al 52,9% de los embalses del sur. En resumen, a las inusuales altas temperaturas en este invierno se suma la circunstancia de que los niveles de reserva de agua, que llegaron a estar por debajo del 10%, en la actualidad, se encuentran en torno al 35%, cantidad insuficiente para afrontar el verano.

El sector

Lope Afonso y Valentín González debatieron con representantes de las principales organizaciones agrarias de Tenerife (COAG, Asaga, Asocan y UPA Canarias), con la intención de abordar la situación de crisis hídrica y el objetivo de buscar soluciones, de forma conjunta. Ambos refrendaron «el compromiso del Cabildo con el sector primario de Tenerife» Los agricultores recibieron los datos técnicos producto de doce informes de los distintos servicios del Cabildo, entre ellos Balsas de Tenerife (Balten). Concluyen que la situación es desastrosa, sobre todo en cuanto a la pluviometría. No ha llovido, no llueve y no hay visos de que lo haga a corto plazo o en los próximos meses por lo que se presume un verano desolador para el riego del campo tinerfeño.

Apoyo

Lope Afonso dejó claro de entrada que «el Cabildo apoya las reivindicaciones justas de los productores que les llevan a manifestarse». Este miércoles en Las Palmas y el próximo sábado en Tenerife. Entre los motivos para la protesta de agricultores y ganaderos están las dificultades en el riego. De hecho, al menos en el medio plazo anunciaron los protagonistas que «habrá que acostumbrarse a un poquito menos de calidad para aumentar la cantidad del agua regenerada, aunque siempre con la conductividad (los niveles de sal) dentro de los parámetros permitidos».

Proridad

Lo prioritario es ahora el campo. Tiempo habrá para acometer los problemas, que existen, en el consumo humano. Afonso argumentó al respecto que «no es conveniente comparar con otras islas o lugares de la península, caso de Cataluña» donde ya hay restricciones en el agua potable. Valentín González recordó los nueve millones ya presupuestados para atender específicamente estas necesidades más los 18 del convenio con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) para determinadas obras. Pero, subrayó, «estamos a disposición de lo que consideren los agricultores como prioritario».

Preocupación

Tanto Afonso como González manifestaron su «preocupación ante la situación de crisis hídrica que padecemos y sus consecuencias para los agricultores», por lo que aseguraron que «no podemos descartar la posibilidad de declarar la emergencia hídrica en la Isla». Afonso la valoró como «una herramienta para agilizar los plazos administrativos, lo que, a su vez, nos permita actuar con mayor celeridad para llegar al verano con las infraestructuras funcionando y en las mejores condiciones posibles». , y en este sentido, aseguraron: «Vamos a seguir trabajando de forma coordinada con las organizaciones agrícolas, siendo plenamente conscientes de la gravedad de la situación». Reivindicaron los consejeros insulares que «el sector primario es la base de la economía y también seña de identidad de Tenerife». Afonso sentenció: «La situación requiere de utilizar las herramientas que conviertan al Cabildo en un aliado de los agricultores en este difícil momento».

Resumen

González resumió: «Para la consecución de estos objetivos, vamos a proponer una mesa de coordinación con el Consejo Insular de Aguas, y la máxima colaboración de los ayuntamientos». Y concluyó el consejero: «La idea es poder consensuar, autorizar y coordinar la implantación de las actuaciones que proponemos con la mayor agilidad posible, dado el escenario de excepcionalidad».Ángela Delgado, presidenta de Asaga, señaló que «vamos de la mano con el Cabildo y nos han expuesto en documentos y cifras la grave situación de sequía que palpamos día a día. La tendencia a la baja en 15 años de la lluvia y al alza de las temperaturas». Recalco la importancia de «agilizar todas las obras que se puedan hacer para que los agricultores tengan agua disponible en el verano». Concluyó:«La situación es muy mala y lo demuestra que la campaña de papas, si no llueve en dos o tres días será catastrófica».

Actuaciones

Las actuaciones que se impulsan desde el Cabildo se centran en la mejora de las redes de distribución para riego; las obras para mejorar la calidad del agua de determinadas zonas, así como el impulso a la desalación y el agua regenerada como alternativas a la falta en galerías y pozos (recursos convencionales) producida por la falta de lluvias. La planificación incluye obras que están presupuestadas para este ejercicio económico por valor de casi nueve millones de euros, como las desaladoras de aguas regeneradas para riego del Valle de Güímar y de la Isla Baja o los módulos móviles de desalación en el Noreste o La Orotava, así como el incremento del tratamiento terciario El Chorrillo, que se llevará a cabo a través de un convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz para enviar agua de mejor calidad al noreste (a la zona de Tacoronte-Acentejo). Además, gracias al mencionado convenio con SEIASA, se invertirán 18 millones de euros en la rehabilitación y la mejora de la red de abastecimiento de agua en toda la comarca suroeste de Tenerife, a través de la ted Arona-Adeje así como la construcción del embalse Las Charquetas, en Guía de Isora, a donde llegarán estas aguas. Las medidas más urgentes se tomarán en el oeste de la Isla en la zona de Aripe (Guía de Isora), en el Valle de Güímar y en el de La Orotava y en Tacoronte-Acentejo. La intención es «agilizar todos los trámites para abordar estos trabajos» explicó Valentín González quien añadió que «son más complejos en las zonas de medianías por razones orográficas». Las 14 actuaciones que se deben abordar de manera urgente para mitigar los efectos de la sequía como consecuencia de la crisis climática a corto plazo se enumeran en el gráfico adjunto de esta página.

Contexto

El periodo 2023-2024 ha sido catalogado desde el punto de vista climatológico como el más cálido de la serie histórica, según los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología. Esta circunstancia, que ha supuesto un recrudecimiento de la sequía, implica que el suministro de agua en Tenerife se encuentre en una situación extremadamente crítica, tanto en la vertiente norte como en el sur. El invierno más veraniego actual se traduce altas temperaturas y episodios prolongados de calima. El último balance mensual ofrecido por la Aemet cataloga la situación meteorológica en Tenerife de «extremadamente cálida». La temperatura media del pasado enero en la Isla fue de 17 grados y la máxima de 20,9 grados, las más altas de los últimos 60 años. A esto se une la escasez de lluvias con un mes de enero «muy seco», el séptimo con menos precipitaciones en 60 años. Tampoco ha habido nevadas este invierno, fundamentales para alimentar un acuífero muy castigado por la sobreexplotación.

Catástrofe

Un dato a tener en cuenta al analizar la crisis en el campo de Tenerife, no solo la hídrica. El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el pasado lunes la declaración de situación de catástrofe en el sector agrario como consecuencia del incendio forestal de que afectó en agosto de año pasado a 12 de los 31 municipios de la Isla. Originó daños principalmente en el cultivo del castaño y en frutales templados como manzanos, perales o ciruelos. Los de las infraestructuras agrarias fueron valorados en 1.037.740 euros. Otro golpe al campo al que siguió la pertinaz sequía. La crisis hídrica del sector primario isleño ya está aquí y la lucha se centra ahora en poder aliviarla.