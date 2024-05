El escaso volumen de las balsas preocupa ante un verano de alto riesgo en Tenerife

Las balsas que dan agua de riego al campo tinerfeño mantienen una tendencia a la baja que preocupa por la falta de reservas para afrontar un verano de alto riesgo por la sequía. La declaración de emergencia hídrica está ahora en periodo de alegaciones hasta pasado mañana día 15 y la garantía del riego agrícola en las medianías de la Isla es una de las razones fundamentales para tomar la medida por parte del Cabildo. Mayo comienza con un almacenamiento medio de 40% en los 23 embalses de la red de Balten en Tenerife. Era del 42% el día 1 y ya había bajado al 40,7% el 9. La comparativa interanual ofrece un panorama aún peor. Así, el dato de llenado del 9 de mayo, ese 40,7%, es inferior al del mismo mes de 2023 (42%) que ya fue malo. La falta de lluvia, acompañada por las altas temperaturas -el pasado abril fue el más cálido de la historia desde que hay registros y solo llovió un 27% de lo previsto- provoca que el volumen de agua almacenada descienda de forma exponencial.

El consejero de Sector Primario Valentín González valora al respecto: «Ese 40,7% del pasado día 9 supone 1.966.896 m3 de reservas. En el mismo momento del ejercicio 2023, el volumen almacenado ascendía a 2.030.992 m3 (42%). Esto supone unos 80.000 m3 menos. Subraya que «es importante señalar aquí un dato relevante y es que el año pasado la Balsa de Montaña de Taco se encontraba en obras de reimpermeabilización, por lo cual estaba vacía». Añade González que «en este ejercicio, cuenta con un volumen almacenado de 630.340 m3, lo que hace que se distorsione ligeramente la comparativa». Por ello, aclara, «realmente estaríamos hablando de una diferencia de reservas respecto a 2023 de unos 700.000 m3 menos, encontrándose el resto de balsas con niveles muy inferiores a los que tenían en las mismas fechas del año anterior. Es por ello por lo que tenemos que gestionar la demanda».

Situación crítica

La situación es especialmente crítica en dos de las balsas como son La Tabona (La Guancha) y El Boquerón (Valle de Guerra, La Laguna), donde no alcanzan ni siquiera el 10% de capacidad (un 6% y un 5,3%, respectivamente). El balance es ligeramente mejor en el sur de la Isla, como es habitual, gracias al agua regenerada, ya que esta zona se alcanza el 47,3%, y la blanca (pozos y galerías) con un 52,2% hasta un 49,9% total. El Norte, que se nutre por completo de las escorrentías subterráneas o de la lluvia, apenas llega al 36,1% de llenado total.

"Nunca vi un año así"

La consejera de Medio Natural del Cabildo, Blanca Pérez, incide en que «en abril llovió solo un 27% de lo previsto» y valora: «No he visto nunca un año como este, pero venimos del pasado que ya fue muy malo y arrastramos una sequía persistente desde 2016». Reconoce la «lógica preocupación» pero también que se han tomado «medidas valientes» en el marco legislativo que permite la emergencia hídrica. La consejera garantiza «agua para el abastecimiento» pero subraya:«Esta Isla no se puede permitir el lujo de perder su agricultura de medianías y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para apoyar a los productores». Un sector productivo, resume, «que es débil, pero que nos da de comer y mantiene nuestro paisaje». Incide en que «en las medianías es un elemento fundamental para la prevención de incendios». Tenerife se enfrenta a una emergencia hídrica sin precedentes. Las restricciones al consumo de agua se aplican ya en varios municipios o en el riego del campo del Nordeste. El actual nivel de las balsas no presume un buen verano. Más bien todo lo contrario.