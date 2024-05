Arte en un edificio en ruinas: así está el interior de la antigua Facultad de Bellas Artes abandonada en Tenerife

El arte se puede mostrar de diferentes maneras. A lo largo de los años, decenas de corrientes artísticas han inundado la historia del mundo gracias a artistas polifacéticos y excepcionales en el mundo pictórico, de la escultura o del dibujo. Todas ellas se estudiaron en su día en la antigua Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, la que desde 2014 se encuentra abandonada.

Un abandono que, con el paso de los años, ha devenido en un deterioro mayúsculo del edificio, tanto en su exterior como en su interior. Lo que queda en la antigua Facultad, situada en el Camino del Hierro, es solo un esqueleto de lo que fue. Dentro de la misma alberga suciedad, acumulación de basura, excrementos... y, entre escombros y polvo, arte urbano.

Desde que se dejó atrás el edificio para disfrutar de las nuevas instalaciones en el Campus de Guajara, el edifico ha ido perdiendo su brillo. Incluso sufrió en 2017 un incendio que fue provocado y que dejó en su interior partes visiblemente quemadas. A pesar de esto, sus paredes se han convertido en un lienzo para aquellos que práctican el arte urbano.

El interior de estas instalaciones y su historia es ahora relatado por el creador de contenidos tinerfeño Ratatour. En su último vídeo en redes sociales, entra en la antigua Facultad de Bellas Artes junto a uno de los mejores artistas urbanos de las Islas, Erik Air.

Excrementos, suciedad y abandono

Captura del vídeo de Ratatour en el interior de la antigua Facultad de Bellas Artes / Ratatour

La situación del edificio, como se puede ver en las imágenes, es triste. Una clara imagen de abandono en cada rincón, lleno de suciedad, incluso con zonas donde se acumulan los excrementos. Algunas partes son víctimas del incendido de 2017, otras de los saqueos que han realizado en todo el material eléctrico que tenía el edificio.

Del salón de actos solo quedan los hierros de los asientos, las paredes en clara decadencia y la acumulación de pintura en las mismas. Van desde grafitis con firmas hasta a verdaderas pintadas artísticas, pasando por palabras malsonantes o dibujos sin importancia.

Algunos pasillos están invadidos por vegetación. Durante la grabación del vídeo de Ratatour se escucha como ciertas personas se encuentran dentro del edificio. El peligro aumenta en la zona de los ascensores, donde la caja continúa sostenida en el aire sin ningún mantenimiento en estos casi diez años.

Pese a las ideas que han rodeado el futuro incierto del edificio, como convertirlo en una residencia para estudiantes, su abandono continúa siendo una realidad en la capital de Tenerife. Uno solo tiene que asomarse desde la parada de tranvía del Conservatorio para darse cuenta del mal estado de la antigua Facultad de Bellas Artes.

Al final del vídeo de Ratatour, se puede ver como una persona va a dar con ellos y los acompaña a la salida. Mientras camina, comenta que vive allí por las noches, y les recomienda a los dos protagonistas del vídeo que no vayan por allí, que la situación no es segura. Esto mismo repite Ratatour, pidiendo a la población que no vaya a este lugar.

Captura del vídeo donde se puede ver el grafiti de Erik Air dedicado a Ratatour / Ratatour

El arte callejero

Los grafitis dividen al público del arte: hay quien lo considera vandalismo y quien lo considera una manera artística de plasmar las ideas de un artista. Para los que son de la segunda visión, Erik Air es uno de los mejores grafiteros de Canarias.

En el vídeo se pueden conocer sus orígenes y sus inspiraciones, llegando a admitir que maneja siempre un stock de pintura entre los "8.000 y los 10.000 euros". Una entrevista donde el arte callejero es el principal protagonista, pero en un lugar que cada vez está en un peor estado. Arte en un edificio en ruinas. Lo que fue y lo que es.