Fallece el tinerfeño que cayó enfermo de gravedad durante un viaje a México para visitar a una hija

Hansi González de Chaves, el tinerfeño que cayó gravemente enfermo durante un viaje a México para visitar a una hija, ha fallecido este domingo. Según han confirmado fuentes de la familia, Hansi González perdió la vida este domingo 12 de mayo, a las 15:30 horas, en el hospital Metropolitano de Monterrey de un paro cardíaco.

Su familia había lanzado un SOS desde el país centroamericano para pedir ayuda urgente. Hansi y su mujer, Carolina Martínez, viajaron el pasado 14 de marzo desde Tenerife al país azteca para visitar a una de sus hijas. Un contratiempo de salud acabó convirtiendo la visita en una pesadilla: fue ingresado en un hospital privado y la factura, por quince días de tratamientos, se disparó por encima de los 90.000 euros.

El isleño finalmente no ha podido superar sus problemas de salud. Tras confirmar el fallecimiento, Carolina Martínez definió a su esposo como "mi compañero por más de 35 años, el mejor padre para mis hijas y el amor de mi vida".

La familia que se encuentra en México señala que están preparando toda la documentación para poder incinerarlo y llevarlo junto con su hija a Tenerife. "Lamentablemente esta no es la forma en la que habríamos pensado regresar", matiza Carolina Martínez.

Hansi González, el tinerfeño que ha fallecido en México. / El Día

La esposa de Hansi González ha querido lanzar un agradecimiento público "a todas las instituciones, medios de comunicación y en general a todos aquellos que se han interesado por su estado de salud y me han servido de apoyo y estímulo en estas tristes semanas".

Hansi González de Chaves residía en La Orotava, aunque también tenía mucha vinculación con Puerto de la Cruz. Era conocido en el Puerto, entre otros motivos, por haber estado al frente del Casino Taoro.

La familia ha vivido estos días una auténtica odisea en México. Los detalles de lo ocurrido los contó su hija, residente en México, a través de una iniciativa de crowdfunding en Gofundme para tratar de recaudar fondos. Esta lleva por título Ayuda a afrontar el tratamiento y medicamentos de mi padre. «Yo soy su hija María Victoria y resido actualmente en la ciudad de Monterrey (México), donde, tras un año de no haberlos visto, mis padres decidieron venir a visitarme y tenían su viaje programado del 14 de marzo al 25 de abril», comienza la joven.

La familia ha vivido estos días una auténtica odisea en México. Los detalles de lo ocurrido los contó su hija, residente en México, a través de una iniciativa de crowdfunding en Gofundme para tratar de recaudar fondos

«El día 31 de marzo, ya estando en Monterrey, mi padre comenzó a sentirse mal, con mucho cansancio, tos y falta de aire al respirar. Pensado que esto podría ser una gripe o catarro, acudimos a una consulta médica en un hospital y se le recetaron varios medicamentos», prosigue. «Tras varios días, el día 10 de abril, mi padre empeoró y regresó a una consulta médica, esta vez en una clínica externa, donde perdió la sensibilidad total de su pierna derecha durante varios minutos», apunta.

Siguiendo su relato, de allí fueron a un hospital privado, le detectaron varios trombos «y se determinó que sus pulmones estaban colapsados». Uno de los pasos siguientes fue realizarle una trombectomia quirúrgica en la pierna para poder extraer los trombos. «Mi padre va a requerir una nueva operación en su pierna llamada angioplastia y colocación de stent, lo cual es muy costoso y sobrepasa los 15.000 euros, pero esto es necesario para poder salvar su pierna», sostiene. No obstante, precisa su hija que lo más preocupante es la afección pulmonar.

«Tras 20 días en el hospital privado tuvimos que pagar una cuenta que superaba los 90.000 euros", relató la familia de Hansi González

«Tras 20 días en el hospital privado tuvimos que pagar una cuenta que superaba los 90.000 euros (1.620.000 pesos mexicanos), teniendo que pedir dinero prestado y endeudarnos ante la grave situación», expone sobre el aspecto económico. «Mis padres habían contratado un seguro de viaje; sin embargo, el seguro no se quiere hacer cargo de la póliza, alegando que la enfermedad de mi padre ya venía desde España (nadie sale de viaje estando enfermo)», asevera, antes de agregar que, «debido a que ya no tenemos más recursos económicos, tuvimos que trasladar a mi padre a un hospital público, donde la atención no es la misma y todo es mucho más lento».

Después de conocerse el caso, instituciones canarias y estatales se involucraron para intentar buscar una solución. Estaban en ese proceso cuando su estado de salud empeoró. Finalmente, Hansi González no se ha podido recuperar.