«¿Tienen ganas de fiesta?»: la romería de San Isidro congrega a más de una decena de carros y carretas

«¿Ustedes tienen ganas de fiesta?» El animador encargado de entretener al numeroso público antes de que arrancara la romería de San Isidro lanzaba ayer esta pregunta que tenía fácil respuesta. Decenas de personas se reunieron en este núcleo del municipio de Granadilla de Abona para honrar a su patrón y a Santa María de la Cabeza en un multitudinario paseo romero. Las carretas y los carros tomaron la avenida principal y las parrandas y grupos de baile amenizaron la fiesta que congregó a mayores, pero también a un gran número de niños que no quisieron perderse la celebración.

«Venimos todos los años desde siempre», aseguró María José Franco, madre de Lía y Triana, dos pequeñas que tienen inculcado el espíritu de esta fiesta desde bien pequeñas. No es para menos teniendo en cuenta que su madre fue reina infantil en 1987. «Lo vivimos mucho, somos de aquí de toda la vida y yo he participado en diferentes comisiones, al final quiero que ellas también la sientan», apuntó. Sobre que las niñas puedan repetir lo que su madre consiguió en su día no da una respuesta contundente. «Eso tengo claro que tiene que salir de ellas, por el momento no me lo han pedido y yo tampoco las quiero forzar», recalcó.

El calor ayer arreciaba en San Isidro y no fueron pocos los que trataban de calmar la sed. Entre canción y canción un buen trago de vino o cerveza para recobrar fuerzas. Menos mal que el viento también hizo acto de presencia y servía para refrescar algo al personal, aunque más de uno tuvo que correr detrás de su sombrero que no aguantó colocado sobre su cabeza.

La romería de San Isidro y Santa María de la Cabeza congregó a siete carretas y otros siete carros junto a sus respectivos grupos folclóricos. Abriendo la comitiva la denominada La Albarda y el grupo Amigos de Abona, que fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida al recorrido.

La romería de este núcleo de Granadilla es una celebración inclusiva en la que participan personas de diferentes partes del mundo. Ejemplo de ello es Mihail Baibarac, un ciudadano de Moldavia encargado de conducir uno de los carros que participó en la romería. «Llevo aquí veinte años y siempre he venido», aseguró. Totalmente integrado con su atuendo típico comentó que este era el primer año en el que se habían atrevido a preparar el carro. «Nos decidimos porque ahora mis sobrinos son algo mayores y lo pueden disfrutar más», detalló. Lo que más le gusta de la fiesta es la música y la comida «y que no se pierda la tradición».

Momentos antes de que arrancara la romería, Matías preparaba las brasas para comenzar con el chorizo y los pinchos. «No va a faltar de nada», aseguró. Gofio, queso, vino, carne, huevos y papas cargaba la carroza para repartir entre los participantes. «Hemos venido siempre y desde hace unos años con la carreta se disfruta de una manera diferente», valoró. Junto a Alma, Alba, Leandro o Elena se disponían a pasar un domingo diferente al ritmo de la música.

Si la carreta se había preparado a lomos de un camión y era muy alta para dar de comer a los romeros se agudizaba el ingenio. Palos, palas o cualquier utensilio servía para trasladar a los romeros la comida y la bebida que se iba solicitando. «Cojan un huevo chicas que es bueno para el pelo, no vayan a comprar nada a la farmacia», gritaba una de las mujeres que repartía. Nadie podía quedarse sin comer.

Este año además se recuperó el recorrido que se hacía tiempo atrás. El paseo romero partió desde la rotonda cercana a Corín Metal discurriendo por la avenida de Santa Cruz hasta la ermita de San Isidro. Desde allí continuaba hasta el Centro Comercial Victoria.

En la ermita, las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza esperaban fuera pacientes a que llegara la comitiva romera para hacer la tradicional ofrenda. Momentos antes de que llegaran los primeros carros y carretas se le daban los últimos retoques a la imagen de la santa a la que el viento también le estaba jugando una mala pasada, moviendo su manto hacia adelante.

Allí, muchos menores tomaban el micro para gritar «¡Vivan San Isidro y Santa María de la Cabeza!», que era automáticamente respondido por la multitud que si bien en su mayoría no estaba ataviada con ropa de mago no por eso se les restaba un ápice de fervor.

La policía local también daba indicaciones a un ciclista extranjero desubicado que se había colado en el recorrido que estaba cerrado al tráfico. Y mientras, todos esperaban expectantes la aparición de la primera carreta que llegó allí pasadas la una y media de la tarde. Tras el fin de la romería estaba previsto que la fiesta continuara en el Recinto Ferial con una verbena a cargo de las orquestas Ideales, Nueva Ilusión y Wamampy.

Pero ni siquiera la romería marca el fin de las fiestas de San Isidro Labrador, ya que tanto mañana como el miércoles 15 de mayo habrá misa, procesión y exhibición pirotécnica. Este último día también se celebrarán actividades infantiles a lo largo de la tarde.

