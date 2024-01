El PSOE sale al paso de las declaraciones de la consejera de Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, quien el pasado habló de «inacción», «parálisis» o «estancamiento» en referencia a la gestión de los residuos y el reciclaje en la Isla durante el mandato anterior con los socialistas al frente. Le responde Javier Rodríguez Medina, consejero insular de Desarrollo Sostenible (2019-2023). Reivindica el «impulso clave» en este ámbito durante los cuatro años anteriores con logros como la reforma de la planta de envases o la retirada de 8.000 toneladas de neumáticos en el Complejo Ambiental de Tenerife (CAT), ubicado en Arico.

Medina explica: «Los datos avalan la gestión y el ingente trabajo de cuatro años, pues se hicieron cosas que nunca antes se habían hecho». Menciona en primer lugar «la adjudicación del contrato para la gestión de los residuos en la Isla», el mayor en la historia del Cabildo, con casi 400 millones de euros, vencido desde el 31 de diciembre de 2014, «lo cual suponía una irregularidad muy grave que obligaba a los presidentes a levantar reparos cada año por 25 millones de euros. Pues esa situación se solucionó».

Otro punto es «la retirada de 8.000 toneladas de neumáticos del CAT, un auténtico cementerio, que producían un enorme impacto negativo en lo medioambietal y lo paisajístico». Recuerda el exconsejero lo acontecido en Seseña (Toledo) en 2016 cuando ardieron 70.000 toneladas. En tercer lugar, el socialista destaca la puesta en marcha de la planta de bioestabilización, también en el antiguo PIRS,«donde se iban a celda de vertido, o sea se enterraban todos los años 76.000 toneladas de residuos que hoy se tratan».

Rodríguez Medina subraya asimismo «el acondicionamiento de la planta de envases donde va a parar todo lo que se recoge en los miles de contenedores amarillos». Una instalación de clasificación y selección que «ya catalogada como obsoleta desde 2008». Allí, explica, «se abrió un expediente por tres millones de euros para la automatización, además de acometer una reasignación de puestos de trabajo tras algún accidente laboral aparatoso. Mejoró el rendimiento y bajaron las incidencias».

Rechaza el que fuera consejero insular la supuesta inacción: «Llama la atención que quien lo dice se limite a mirar el pasado sin ninguna iniciativa para el hipotético cambio de modelo». Javier Rodríguez invita al equipo de gobierno a «retomar el proyecto» de ubicar industrias de reciclaje en un polígono del CAT, la parcela Área de Gestión número 2 (AG2), «una gran idea del funcionario Francisco Hernández, ya jubilado». Añade:«Dejamos el expediente preparado y no han hecho nada cuando la materia orgánica es la gran asignatura pendiente pese a hablar mucho de economía circular». Concluye el consejero socialista:«Pregunté en diciembre sobre las prioridades y la consejera me habló del compostaje y de la posible planta a instalar en la Montaña Birmagen al Suroeste de Santa Cruz. El director insular (Alejandro Molowny) me confirmó que ni siquiera habían iniciado el expediente».