«Inacción», «parálisis absoluta» y «necesidad de trabajar de otra forma» en el reciclaje de los residuos y el camino a la economía circular en la Isla. Son las frases que resumen la reunión mantenida ayer entre el área de Medio Natural y Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife y el de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias. De fondo, concluyen las partes, «la necesidad de actuar por el retroceso de cuatro años» en clara alusión a la gestión socialista en ambas administraciones (2019-2023). Así lo resumen la consejera insular, Blanca Pérez –acompañada del director de Residuos, Alejandro Molowny– y el director general del departamento del Ejecutivo autonómico, Ángel Pablo Montañés.

Contundencia

Pérez es contundente:«En la política de gestión del reciclaje hemos notado una parálisis absoluta en cuanto a los residuos, tanto en la administración insular como en la regional» gobernadas por el PSOE. Argumenta la consejera que «se firmó un acuerdo con el Gobierno de Canarias que no salió y lo hemos tenido que rescatar tras estar estancados». Adelanta que «redactamos el plan para en unos meses poder trabajar de otra forma». Señala que «antes había gente que vendía mucho humo y no creía en ello». Hay coincidencia en «la apuesta por una nueva estrategia que debemos afrontar de manera urgente». Blanca Pérez cree que «tenemos que hacer una labor de concienciación con la ciudadanía y un esfuerzo con nuestro empresariado para que invierta en reciclaje». Insiste en que «la administración debe buscar los objetivos del Plan Integral de Residuos de Canarias (Pircan), pero que no sean solo letras, sino premisas para avanzar en el tratamiento y el reciclaje en la recogida selectiva».

Evaluación

Ángel Montañés explica que «ya empezamos a trabajar en el Plan de Acción de Economía Circular para el periodo 2024/2026, pero era muy importante conocer lo ejecutado en los dos anteriores ejercicios». Asegura que el nuevo Gobierno se ha encontrado con que «no había una evaluación que nos permitiera concluir en qué punto estamos». Por eso, añade, «queremos saber la forma en la que tenemos que cambiar la línea de la economía circular». Afirma que «nos trasladan que no hubo coordinación entre el Gobierno regional y las administraciones para avanzar». Montañés alude a las «acciones inconexas, independientes y fruto de la voluntad de los administradores insulares» del anterior gobierno regional. Sentencia:«Eso es lo que no queremos que vuelva a suceder en los próximos años». Propone un proceso integrado entre todas las Islas, los ayuntamientos y el sector empresarial. El director general de Transición Ecológica y Energía echa e falta «un plan concreto, una hoja de ruta con acciones clave para propiciar el cambio y que no sea un documento de ideas sin concreción ni ficha financiera». Una propuesta es avanzar en el tratamiento de la materia orgánica sin que haya distintas velocidades.

Coordinación

El Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias trabajarán de manera coordinada para la elaboración de la nueva estrategia de economía circular de Tenerife en la que se contará con todos los agentes sociales, ambientales y económicos. La senda es la maximización del reciclaje con el aumento de las recogidas selectivas de las actuales y nuevas fracciones de residuos. Ángel Montañés apunta que «el próximo paso se centrará en el análisis de los datos recogidos, adjuntar una ficha financiera (solo en residuos hay una partida de 30 millones para invertir en infraestructuras) y definir responsabilidades. Por ello será necesario volver a conectar con las empresas del sector, los ayuntamientos y la ciudadanía. Ya se han mantenido reuniones con los técnicos municipales y hoy es el turno del sector empresarial, social, ambiental y universitario en el II Foro Tenerife + Sostenible.

Compostaje

La filosofía pasa por la gestión de las plantas de la materia orgánica, tanto para el compostaje como para la bioestabilización, como respuesta a la recogida a través del quinto contenedor. Se trata del 40% de los residuos que van al contenedor. La intención es tratarla y transformarla como aprovechamiento para el sector agrícola. Convertirla en compost. La apuesta, por lo tanto, es un impulso de la economía circular respaldado por las infraestructuras necesarias tanto para la correcta gestión a través de la reutilización y el reciclado, principalmente, como para el desarrollo industrial. Blanca Pérez va «ineficiente» que «podamos seleccionar la separación de residuos y no ser capaces de dar al material una nueva vida ni de desarrollar la industria del reciclaje y genera con ello empleo». Subraya que «no podemos permitir más vertidos a celda (enterramientos)» y mucho menos «mantener los terribles datos heredados del anterior equipo de gobierno» como que «de lo que entra en el Complejo Ambiental de Arico en el contenedor gris solo el 3% se recicla. La peor cifra histórica del CAT desde 1985», concluye la consejera.

Industria

El director insular de Residuos, Alejandro Molowny, pone en valor la idea del desarrollo de industrias de reciclaje y de incrementar los niveles de recogida selectiva, pero también que en este ejercicio se incorporen nuevas fracciones de esa recogida. Impulsar la nueva industria de reciclaje a desarrollar en Tenerife equivale, señala Molowny, a «conseguir esa masa de residuos para poder valorizarlos aquí y darles la importancia añadida en nuestro territorio». Otra idea en la que ahonda:«No podemos olvidarnos de la reutilización, un factor que tratamos en diferentes foros en el Cabildo para darle una segunda vida a los materiales de los cuales queremos desprendernos pero siguen siendo útiles».

«Tenerife tiene que volver desde el furgón de cola a ocupar la posición que nunca debió perder». Es la conclusión de Molowny que corroboran Pérez y Montañés. Todos proponen a la Isla en el futuro como «ejemplo de gestión de residuos y de sostenibilidad en territorios insulares RUP». Para ello desde el Cabildo de Tenerife, concluyen, «se trabaja de manera intensa y coordinada con administraciones, sectores económicos, sociales y ambientales. No podemos dejar pasar la oportunidad».