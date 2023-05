«El arte incita el cambio social»

Detrás del alias Víctor Seus se esconde el lagunero Víctor Yeray Hernández. Licenciado en Bellas Artes, sus inicios datan de la época del grafiti, en 1999, cuando aún el muralismo no se consideraba algo legal o bien visto. Para Seus, el arte no era relevante en su vida, sin embargo, conectaba con personas de las calles que sí compartían inquietudes artísticas y se unía a ellos para hacer bombing o grafiti de letras. La transformación social a través del arte es uno de los aspectos que trabaja el artista junto al diseño de experiencias y la educación. «Parte de mis obras tiene que ver con la pedagogía, que son murales más individuales», expresa. Muchas de las primeras obras que creó, ubicadas en La Verdellada, en Barrio Nuevo, y en Guamasa, ya no existen por su antigüedad. Su talento ha volado a países como Corea del Sur, donde se estableció medio año, Portugal, Francia y, por supuesto, España.

En Seus, la creatividad a la hora de realizar un mural proviene de muchas vertientes. Su modus operandi es conocer el lugar, observar las conexiones y los colores de la pared y, también, analizar el ambiente para ver si circula mucha gente o no. «Hay muchas cosas a tener en cuenta. Si hay un instituto, por ejemplo, primero hay que ver lo que sucede ahí, qué problemas tienen, qué necesitan resolver y cómo se puede conectar con la comunidad en la que está», comenta el autor. Entre sus obras más relevantes, se encuentra la que realizó con motivo del Día de la Infancia, localizada en El Tablero. «Fue una pieza que se diseñó antes de llegar allí y conecté muchísimo con ese espacio», expresa. A la hora de plasmar sus ideas, el muralista concibe un boceto que, por lo general, tarda bastante tiempo en finalizar. «Hay ocasiones que es de un día para otro, pero hay veces que, incluso, se puede llegar a tardar un año en terminarlo», asegura.

La popularidad de los murales ha llegado a tal punto que las administraciones públicas lo ven como una forma de embellecer las calles y fachadas de edificios. En el inicio, esta práctica era ilegal, pero ahora, las instituciones apoyan este tipo de arte. «Poco a poco empezó a abrirse, al punto que ya el arte urbano lo asimila la sociedad y las instituciones empiezan a apoyar este tipo de proyectos». El artista comenzó a recibir un gran apoyo a partir del año 2016 y ha hecho un gran esfuerzo para que se valore el trabajo que realizan los profesionales como él.

Al empezar, sobre todo, Víctor Seus usaba sus obras como una herramienta de protesta. Muchos de sus trabajos parten de una base de reivindicación que, en ocasiones, puede pintarse con una intención concreta, pero luego se abre a otras. «La pieza que hice en el CEIP Prácticas Aneja habla sobre movilidad, pero realmente hay un montón de niños que salen corriendo a la calle y, ahora, da la casualidad de que hay una situación grave con la pobreza infantil en Canarias», declara. Todo ello tiene su germen en el grafiti, práctica en la que empezaron los artistas y desde la que evolucionaron. Para Seus, el grafiti es un movimiento filosófico impagable. Por esta razón, la sociedad lo ha catalogado como sinónimo de problema e ilegalidad. «Por una parte, se le cambia el nombre a arte urbano para absorber la energía negativa que tiene el concepto de grafiti a nivel social y, por otra, se transforma para crear algo que produzca un valor para la sociedad».

Víctor Seus también realiza murales experimentales en proyectos de colaboración con diferentes instituciones. De forma reciente, este artista, junto a los alumnos del Centro de Enseñanza Infantil y Primaria CEIP La Laguna, en Los Llanos de Aridane, elaboró un mural creativo utilizando patinetas, balones y sillas de ruedas como lienzo y pincel. El objetivo de estos murales es incentivar la participación creativa de los verdaderos protagonistas de esa obra, en la que se obtiene un resultado lleno de colores y experiencias.