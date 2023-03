Una de las invitadas niega la acusación de transfobia en el foro ‘Mujeres y Deporte’

La abogada Irene Aguiar lamenta que las asociaciones trans tinerfeñas busquen la «censura» en vez del debate y desmiente la acusación contra ella de transfobia. Estaba anunciada su presencia en el III Congreso Estatal Mujeres y Deporte, que se celebrará en la Isla mañana y pasado, pero no será ponente por motivos de agenda. La mesa en la que iba a participar (este jueves, 17:00 horas, Auditorio de Tenerife) se mantiene con el resto de expertas. Los colectivos LGTBI tinerfeños manifiestan su «indignación y decepción» con el Cabildo por el apoyo a este evento en el que «se fomenta un discurso de odio hacia las personas trans».

Aguiar deplora que los colectivos tinerfeños pretendan forzar un episodio de «censura» y presionar al Cabildo. Explica, en declaraciones a Europa Press, que su postura «no es transexcluyente». Defiende que las personas trans «tienen que estar totalmente incluidas en el deporte», pero en función de su sexo biológico porque en el caso de los varones este marca una «ventaja» física «que no hay manera de eliminar».

Estas asociaciones buscan más la censura que la libertad de expresión Irene Aguiar - Abogada

La especialista en derecho deportivo considera que amenazar a la institución insular con abandonar la Mesa LGBTI es un «ejercicio de censura contrario a la libertad de expresión». Subraya que «las ideas se rebaten con argumentos y no forzando el silencio». «Mi postura es que las personas trans tienen que estar incluidas en el deporte. El tema es en qué categoría; defiendo que es por sexos y es al sexo al que se debe atender, porque determina tener un cuerpo u otro», concluye Irene Aguiar.

Las asociaciones LGBTIQA+ y Trans tinerfeñas anunciaron el pasado lunes que abandonarían la Mesa Insular de diversidad si el Cabildo mantiene su apoyo a este congreso. En opinión de estos colectivos, ponentes como Irene Aguiar o Laura Redondo consideran que «las mujeres trans son en realidad varones biológicos que usurpan puestos a las mujeres deportistas». Aprecian «discriminación transfóbica». Sergio Siverio, portavoz de Diversas, explica que «delito de odio es negar la existencia de las personas trans, ningunearlas o minusvalorar su decisión de ser quienes son».

Discurso de odio es negar la existencia de las personas trans como las supuestas expertas Sergio Siverio - Colectivo Diversas

Siverio cuestiona la posición del consejero insular, Nauzet Gugiliotta: «Dice que puede estar a favor o en contra de determinadas opiniones, La pregunta es si en este caso está a favor o no». Valora que «hemos trabajado de la mano estos años en la Mesa Insular pero ir contra los derechos de las personas trans lo rompe todo»

La Agrupación Deportiva Ibérica (ADI) LGTBI expresó este miércoles su «rechazo (al Congreso) si se convierte en un debate transexcluyente». A Siverio no le cabe duda de esto. Remite a internet «y a los bulos que difunden» para rechazar a ponentes como Laura Redondo o Tasia Aranguez porque «afirman que son varones biológicos que se autocalifican de mujeres pero no los son». Para Siverio «delito de odio y no libertad de expresión». Reconoce el portavoz de Diversas que «competir en categoría de hombres puede ser objeto de un debate que es complejo y amplio, pero con muchas aristas y opiniones, no solo las de quienes han cogido la bandera del deporte para negar a la mujer trans». Cuestiona si se permitiría «un debate sobre mujeres o africanos sin mujeres o africanos en la mesa».

Recalca Siverio que las «supuestas expertas» anunciadas «están contra la Ley Trans aprobada esta semana y ya en vigor». Asegura que «han desinformado y mentido sobre lo que dice la Ley, las federaciones y el Comité Olímpico».

Concluye Siverio con una reflexión: «Dicen que estas personas arrebatan espacio y premios a las mujeres; entonces, ¿las mujeres trans no son mujeres? ¿Carla Antonelli es una mujer o no es una mujer? Para ellas no».