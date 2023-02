La entrada de las personas trans en el deporte ‘dinamita’ la Mesa LGTBIQ+

Siete de los nueve colectivos que forman la Mesa Insular de Diversidad LGTBIQA+ –lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer (o, a veces, interrogante), intersexual, asexual y otras identidades sexuales– anuncian que dejarán este órgano «si el Cabildo mantiene su apoyo al debate transexcluyente en el congreso de deportes» previsto en la Isla para el próximo fin de semana. El consejero de Participación Ciudadana y Diversidad, Nauzet Gugliotta, asegura que el III foro nacional Mujer y Deporte que se celebrará el viernes y el sábado «es más que necesario y solo tiene una ponencia relacionada con este asunto entre un amplio programa y la presencia de expertos de gran nivel». Además deja claro que «aunque pueda no estar de acuerdo con la opinión de algún conferenciante no admito censuras y no considero en absoluto que haya transfobia».

Las siete asociaciones –solo han dejado de firmar Transgrils y Aperttura– denuncian en un comunicado que el Cabildo de Tenerife apoya «un debate sobre la participación de personas trans en un congreso de deporte que cuenta con ponentes que reproducen discursos de odio transexcluyentes». Además, aseguran, que «se ha dado traslado al Gobierno autonómico para que adopte medidas cautelares frente al daño por discriminación al colectivo, en aplicación de la Ley Trans e Intersex Canaria». Las siete asociaciones Los colectivos tinerfeños que apoyan esta medida común son Diversas, Canarypride, Libertrans, Transboys, Chrysallis Canarias, Efecto Puerto y Caminar Intersex. Consideran que en este congreso «previsiblemente se cuestionará la inclusión de las personas trans en las competiciones deportivas». Las entidades denuncian que el Cabildo de Tenerife ha organizado este debate sobre inclusión trans, que ya fue suspendido por este mismo motivo en Gran Canaria, de espaldas a las organizaciones pertenecientes a la Mesa Insular. Además, con ponentes que «reproducen discursos de odio y cuestionamiento de las personas trans». Alertan, en concreto, sobre algunas participantes, como Irene Aguiar o Laura Redondo, pues «reproducen discursos de odio al expresar que las mujeres trans son, en realidad, varones biológicos que usurpan puestos a las mujeres deportistas, difundiendo bulos sobre la aplicación de la Ley Trans recientemente aprobada». A juicio de las entidades, el Cabildo debería tener presente que el Comité Olímpico Internacional aboga por la no discriminación hacia las personas trans en el deporte. Exigen al presidente del Cabildo, Pedro Martín, y al consejero de Diversidad, Nauzet Gugliotta, que no apoyen un debate «que solo destila odio contra las mujeres trans». Eso «supondría una traición a las políticas transversales de diversidad ejecutadas durante este mandato». Los colectivos se cuestionan «si detrás de esta nefasta decisión estará la consejera de Acción Social, Marián Franquet, quien ya suscribió hace unos años un lamentable manifiesto con posicionamientos transexcluyentes». Estas asociaciones solicitan «medidas cautelares» frente al «daño inminente por discriminación». Incluso señalan que «este debate podría vulnerar el ordenamiento jurídico autonómico y estatal en diversidad». El consejero Gugliotta valora: «Hemos apoyado y seguiremos apoyando una Tenerife Diversa y sin discriminación», pero «no aceptamos la censura». Subraya: «El congreso es sobre la mujer en el deporte, no se propone hablar de identidad de género ni se va a poner en duda a las personas trans». Y concluye: «No censuro a nadie, aunque pueda no estar de acuerdo con algunas opiniones. Pero, eso no significa eliminar el debate, algo a lo que no estamos dispuestos».