El PSOE pide cobrar a los visitantes por usar los alojamientos turísticos

El PSOE de Tenerife lleva al pleno del Cabildo de hoy una moción para el debate sobre una tasa que permita cobrar a los visitantes por usar los alojamientos turísticos. Estarían exentos los residentes tinerfeños y canarios. El secretario general insular socialista, Pedro Martín, valoró que la medida permitiría recaudar entre 250 y 300 millones al año para distribuir de una forma más equitativa la riqueza o dotar financieramente los objetivos de la Agenda 2030.

Martín calificó esta propuesta de «ecotasa de verdad» en contraposición a la iniciativa del grupo de gobierno insular de CC y PP, que también presenta en la sesión de hoy su iniciativa de estudiar el cobro de un canon por acceder a los espacios naturales protegidos de la Isla. Martín no se opone, pero subraya que la presidenta insular, Rosa Dávila, pretende impulsar «una ecotasa de mentirita».

Martín tuvo una referencia inicial al «acoso» de la derecha y la ultraderecha «superando el límite que debe ser la familia», en este caso su mujer, Begoña Gómez, al presidente del Gobierno de España y «compañero de partido». Confía en que Pedro Sánchez «lo supere» y reafirmó la unidad ante esta campaña que busca «convertir la política en un lodazal». Habló de un supuesto sindicato, Manos Limpias que «ni es sindicato ni tiene las manos limpias».

La iniciativa del pleno de hoy (10:00, Salón de Plenos) insta al Gobierno de Canarias a regular y aprobar la ecotasa turística. Tendría carácter finalista y gravaría las estancias turísticas de personas físicas no residentes. El objetivo sería favorecer el reparto de la riqueza que genera el sector y obtener recursos para políticas transformadoras de lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social; favorecer el acceso a la vivienda, la protección y conservación de los espacios naturales y la lucha contra el cambio climático».

«Es falso que Rosa Dávila plantee una ecotasa», explicó Pedro Martín, para añadir: «Habla de hacer un estudio sobre si cobrar o no por entrar en determinados espacios, algo a lo que ella se oponía hasta que llegó la manifestación del pasado día 20. Y qué pasa con los turistas que no quieran acceder a esos espacios». Indicó que «a partir del sábado parece que le entró el miedo y cambió el discurso, pero no es más que una cortina de humo, otra más, como la supuesta declaración de la emergencia hídrica que no es todavía realidad dos meses después del primer anuncio».

Resumió: «Lo que pretende es llevar a pleno una ecotasa de mentirita» para «no entrar en el fondo de un debate que rehuye, ya que hasta hace muy poco expresó su oposición a esta posibilidad». Incluso, señaló, «provocó en el pasado mandato una feroz campaña en contra de Coalición Canaria sobre estudiar qué medidas se podrían tomar para una mejor protección del Parque Nacional del Teide». «Una vez más –agregó– anuncia algo que va a estudiar, una estrategia que no para de repetir en situaciones que luego no acaban en nada». Subrayó que «la propuesta no estaba en los programas electorales de CC y PP».

Martín propugna, por contra, «una herramienta que favorezca la equidad y la justicia social». Además, recordó, y lo avaló documentalmente, que esta medida estaba en los programas socialistas insulares para 2019 y 2023, así como en el texto del denominado pacto de las flores.

Cuestionado sobre la oposición frontal de los hoteleros, aseguró que «lo sabemos, pero pensamos que se puede debatir con el sector». En cuanto a una moratoria turística, el socialista dijo que primero habría que analizar costes y repercusiones territoriales.

Pedro Martín espera, incluso, el respaldo de CC para que el Cabildo de Tenerife inste al Gobierno de Canarias, que tiene las competencias, a regular y aprobar este nuevo tributo a la pernoctación a los no residentes «en cualquier alojamiento, sea hotel, casa rural o vivienda vacacional».

Ecos de la manifestación

Pedro Martín hizo autocrítica sobre la responsabilidad que la manifestación del 20A dirigió a los políticos socialistas. Mantuvo que el Circuito del Motor, que impulsó durante su mandato (2019-2023), «es una obra interesante para Tenerife». Reconoció «el malestar profundo» de la sociedad, pero «no se dirige contra proyectos concretos». Valoró no querer «pecar de oportunismo» si critica «los vaivenes» de CC. Cree que «debe haber una reflexión». Sobre Cuna del Alma, en Adeje, subrayó: «Paralizamos en 24 horas cuando tuvimos denuncia». Del hotel en La Tejita dijo que la alcaldesa de Granadilla «busca una solución, incluso que no se haga, pero no vale poner todo el foco en los alcaldes».

