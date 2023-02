La Orotava denuncia que el Consorcio de El Rincón “está inactivo”

El edil de Urbanismo y Seguridad del Ayuntamiento de La Orotava y portavoz municipal, Narciso Pérez (CC), y el alcalde villero, Francisco Linares (CC), denunciaron en el pleno de este martes 28 de febrero que el Consorcio de El Rincón vuelve a “estar inactivo” y lamentaron que “desde la llegada del PSOE al Gobierno de Canarias” se haya pasado la mayor parte del mandato “sin hacer prácticamente nada”. Para Linares, la prueba de que no ha sido una prioridad para los socialistas queda clara con una comparación: “En el mandato 2015-2019 el Consorcio de El Rincón se reunió 37 veces y en el actual, entre 2019 y 2023, se ha reunido cuatro veces en cuatro años”.

El edil Samuel Mesa, del PSOE, preguntó al Gobierno local (CC) respecto a las alternativas de movilidad en El Rincón una vez terminada la escalera de la playa de Los Patos para evitar que el próximo verano vuelva a producirse el habitual caos de tráfico debido a la cantidad de vehículos que acuden a una zona con vías estrechas, de doble sentido y escasas plazas de aparcamiento. El concejal socialista recordó que “el verano se nos viene encima y queremos saber si se va a poner algún tipo de solución para intentar reducir el caos de tráfico y los problemas de movilidad que se van a dar”.

Narciso Pérez respondió que “desde el principio del mandato está terminado el proyecto de mejora y acondicionamiento del camino de acceso a la playa de El Bollullo, que costó un montón consensuarlo con los vecinos, propietarios y ecologistas. Que tiene partida económica para empezar a ejecutarse pero han sido incapaces de licitar la obra en cuatro años”.

“Tampoco se convoca a ninguna reunión del Consorcio de El Rincón a este ayuntamiento, salvo algún encuentro telemático para cuestionar el presupuesto. Incluso han tenido que ser requeridos por los interventores del Consistorio y del Cabildo para devolver dinero porque el Consorcio no lo invierte”, criticó el edil.

Ante esta situación, el Gobierno villero se compromete a adoptar algunas medidas provisionales para tratar de reducir los problemas de tráfico y movilidad en verano “porque tristemente el Consorcio que preside el PSOE no se mueve”. A su juicio, “va a acabar el mandato y, salvo terminar la escalera de acceso a la playa de Los Patos, que venía del anterior, el Consorcio se despedirá sin haber hecho absolutamente nada”.

“Una de esas medidas provisionales son poner en marcha, como en el verano de 2021, una vía circular de sentido único entre el camino de La Cisterna y el camino de El Ancón, e incrementar los controles de la Policía Local en el acceso a la vía de El Bollullo, que puntualmente se tiene que cerrar”, avanzó Pérez.

"El Consorcio de El Rincón tiene 1,3 millones de euros en una cuenta sin tocar" Francisco Linares (CC) - Alcalde de La Orotava

Francisco Linares confirmó esta parálisis y recordó que “hay 1,3 millones de euros en la cuenta sin tocar y la vía de acceso al Bollullo, que solventaría todos los problemas y pondría en marcha el Plan de Movilidad, porque ni Titsa ni los taxistas quieren bajar con la vía como está”.

Linares recalcó que “se ha tenido que reintegrar dinero y este año, dada la parálisis, no hemos puesto ni un euro. ¿Para qué? Si resulta que luego la intervención pide que se reintegre. El funcionamiento del Consorcio en este mandato ha sido muy triste, pese a tener un presupuesto que no se utiliza porque no ha sido una prioridad”.

“El Consorcio de El Rincón no ha sido una prioridad para este Gobierno de Canarias. Seguiremos poniendo parches, como siempre, pero si se hubieran hechos las cosas como se tenían que haber hecho, esta obra ya estaría licitada y el Plan de Movilidad, en marcha”, sentenció el alcalde de La Orotava.