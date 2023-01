«El Gobierno de España y el de Canarias se han olvidado de los ayuntamientos»

¿Este ha sido el mandato más complicado?

Ha sido un mandato muy complicado, difícil y complejo de afrontar. A la profunda crisis económica que padecemos hay que sumarle una pandemia y, ahora por último, una guerra a las puertas de Europa, que también está teniendo consecuencias económicas muy duras y directas. Así y todo, creo que en general hemos hecho y estamos haciendo frente a estas situaciones adversas de una forma muy digna, teniendo como premisa no dejar tirado en el camino a nadie.

¿Qué ha sido lo más frustrante de los últimos tres años y medio?

Posiblemente lo más frustrante de este mandato haya sido la soledad institucional. Creo que el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias no han estado a la altura y se han olvidado desde el minuto uno de los ayuntamientos. Acaba el mandato y no hemos recibido ni un euro del fondo de reconstrucción municipal que tanto desde la Fecam como desde la Femp se ha solicitado repetidas veces desde 2020. Los municipios no ha sido una prioridad para los gobiernos y son los ayuntamientos los que han estado en las trincheras atendiendo las necesidades de la ciudadanía. Si no hubiéramos estado, posiblemente hubiera estallado una revuelta social. Hemos sido el escudo protector de la sociedad civil y me siento frustrado porque tanto desde Madrid como desde el Gobierno de Canarias se haya dado la espalda a los municipios, sobre todo porque ellos sí han contado con la lealtad y ayuda de los ayuntamientos.

¿Y lo más gratificante de este periodo tan complejo?

Posiblemente la complicidad con las vecinas y los vecinos; su comportamiento; su colaboración, y el entendimiento de la situación por la que estábamos pasando. Ha sido algo ejemplar. La ciudadanía, desde que comenzó la pandemia, siempre ha sido colaborativa, ordenada, disciplinada y solidaria. A veces la sociedad da ejemplo de cómo se deben hacer las cosas a la clase política. Cuando trabajamos en equipo, todo es mucho más fácil y el resultado final es mejor.

La Justicia ha decidido, casi 12 años después, que ni usted ni el resto de ediles de CC hicieron nada ilegal al prorrogar en 2011 el contrato del servicio de grúas. ¿Se quita un peso de encima?

Estar sometido a un proceso judicial durante 12 años siempre es desagradable, tanto desde el punto de vista personal como familiar. Tal vez este último apartado es el que más duele. Ver a tu familia preocupada y angustiada durante casi 12 años no se lo deseo a nadie. Siempre tuve plena confianza en la justicia porque siempre tuve claro que éramos inocentes y que, por tanto, íbamos a quedar absueltos. Con la conciencia tranquila, con nuestra honradez demostrada, ahora toca pasar página y seguir trabajando con mucha ilusión y ganas, pero sobre todo con tranquilidad. Ver a mi familia feliz me da fuerza para afrontar nuevos retos de futuro y seguir trabajando por La Orotava, por Tenerife y por Canarias.

Va camino de una década en la Alcaldía y repite candidatura, ¿se pone un límite a su trayectoria como alcalde?

En noviembre de 2023, siempre que ganemos las elecciones y continúe siendo alcalde, cumpliré diez años al frente de la Alcaldía de La Orotava. Si esto es así, será porque he contado, junto a mi equipo, con el apoyo ciudadano a través de las urnas. Los límites en política los ponen la gente y las decisiones personales. A fecha de hoy, mi ilusión es volver a ser alcalde de mi pueblo a lo largo de los próximos cuatro años. Lo que sucederá a partir de 2027 nadie lo sabe y yo no pienso a tan largo plazo. Cada mandato valoro junto a mi partido la situación política y personal y, en base a eso, se toman decisiones. Hoy por hoy me encuentro fuerte, con muchas ganas, muy ilusionado... De cara al futuro, el tiempo y la propia vida dirán. A mí me gusta trabajar por mi pueblo, me gusta aportar mi granito de arena para desarrollar proyectos de futuro y me gusta colaborar en mejorar la vida de mis vecinos. Mi futuro político no tiene fecha de caducidad a corto plazo.

¿Le veremos haciendo doblete en las próximas elecciones?

Hace cuatro años me ofrecieron ir en la lista al Parlamento de Canarias. Hay varios alcaldes y varias alcaldesas que desarrollan una magnífica tarea como diputados y diputadas en el Parlamento. Hace cuatro años, reflexioné y rechacé esa propuesta. Lo que sí he hecho a lo largo de estos ocho años es compaginar la Alcaldía con la vicepresidencia de la Fecam. Si mi partido, en estos meses me volviera a ofrecer ser diputado por Tenerife, cosa que es perfectamente compatible con seguir siendo alcalde, volvería a reflexionarlo. Si fuera así, sería el primer alcalde de La Orotava que también es diputado. Eso, sin duda, daría un protagonismo a La Orotava y al Norte que nunca han tenido en el Parlamento. Pero por ahora no hay tomada ninguna decisión. Veremos qué pasa, por ahora soy sólo candidato a la Alcaldía.

¿Cuáles son sus grandes objetivos para el próximo mandato?

Tenemos varios objetivos de calado social, de necesidades de comunicación viaria y de tipo cultural. Destaco la reforma del Auditorio Teobaldo Power; el arreglo de la carretera de los altos de La Orotava (TF-21), que a la vez es el principal acceso al Parque Nacional; la puesta en marcha de un nuevo Archivo Municipal, una nueva sala de estudios y una sala multiusos en el solar del antiguo Teatro Atlante. También en los altos hemos encargado un proyecto para la construcción de un pequeño auditorio en el colegio Manuel de Falla. Obras que esperamos ejecutar con la colaboración del Gobierno y del Cabildo.

¿Está satisfecho con las inversiones del Cabildo y del Gobierno canario en La Orotava?

Ha sido un mandato en el que todas las inversiones vienen del mandato anterior, cuando Fernando Clavijo era presidente de Canarias y Carlos Alonso, presidente del Cabildo. Inversiones nuevas no ha habido ninguna. Confío que esta situación cambie. Somos un municipio de 210 kilómetros cuadrados, el quinto municipio más poblado de Tenerife y el que tiene la carretera que es el principal acceso al Parque Nacional del Teide. Las inversiones del Gobierno de Canarias y del Cabildo no se equiparan al posicionamiento de La Orotava en la isla.

¿Por qué no se termina de concretar la obra del geriátrico?

La tiene que ejecutar y financiar el Cabildo, así que estamos a la espera de que liciten. La Orotava donó el solar de 27.000 metros cuadrados y urbanizó las calles. Ahora es el Cabildo quien tiene que licitar la obra, que tiene un presupuesto de 9 millones. Confío en que los trabajos comiencen en 2023. Es muy necesaria y una deuda histórica con La Orotava y con el Norte.

¿Cuándo comenzará la última fase de la TF-21?

El proyecto está finalizado y a lo largo del mandato 2023-2027 se tienen que firmar el convenio de colaboración entre el Cabildo y el Ayuntamiento. Posteriormente, hay que comenzar con las expropiaciones e iniciar la obra, cuyo coste ronda los 40 millones de euros. Durará varios años por lo compleja que es, pero es muy necesaria para la seguridad de los habitantes de los ocho barrios de los altos.

¿Y la reforma del auditorio?

El proyecto está prácticamente finalizado, rondará los 6 millones de euros y será financiado entre Cabildo y Ayuntamiento. Si no hay problemas, la obra se licitará en 2023 y se ejecutará en 2024 y 2025. Con capacidad para mil personas, será el gran auditorio del Norte.

¿La variante del casco será una vía de interés regional?

Si queremos que esa obra se ejecute, debe ser una vía de interés regional y, además, debe entrar en futuros convenios de carreteras con el Gobierno de España. Sería el gran acceso al Parque Nacional y nos permitirá a medio o largo plazo ir peatonalizando el casco.

¿Hay algún avance con las cuevas de Bencomo?

Seguimos en conversaciones con la propiedad. Nuestra intención es comprar los terrenos para poder acceder a las cuevas. Una vez adquiridos, el Gobierno canario se ha comprometido a ejecutar las obras de adecuación. La tercera fase sería convertir el mirador de Humboldt en un gran Centro de Interpretación Humboldt-Bencomo.

¿Debe estudiarse la posibilidad del túnel entre La Victoria y Candelaria para acabar con las colas de la TF-5

Ese proyecto forma parte en la actualidad de la política ficción. A medio-largo plazo no lo veo, creo que hay otras prioridades. Ahora bien, en un futuro, nunca se sabe. De lo que sí estoy seguro es de que ni nosotros, ni nuestros hijos y nietos, veremos esa obra ejecutada.