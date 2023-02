Repunte «inesperado» de la economía tinerfeña en el trimestre final de 2022

La colaboración va dirigida a generar nuevas oportunidades laborales y a impulsar el desarrollo y mejora de la competitividad empresarial. Martín y Sesé estuvieron acompañados por la consejera de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior, Carmen Luz Baso, y la directora general de la Cámara , Lola Pérez.

Martín destacó que en los últimos años se ha ampliado más del doble el presupuesto destinado a la Cámara de Comercio, pasando de 306.000 euros en 2019 a 786.000. Se han puesto en marcha, además, nuevos programas, de acuerdo con las necesidades actuales del mercado laboral. «Pese a no tener competencias directas, el empleo es un asunto vital para el Cabildo», señaló Martín, quien añadió que «por eso hemos invertido 54 millones de euros en acciones dirigidas a promoverlo y a reducir la tasa de paro a través de la colaboración con entidades e instituciones».

Santiago Sesé puso en valor los buenos resultados obtenidos gracias a la colaboración público-privada. Destacó el papel del Cabildo como un «aliado estratégico no solo para el desarrollo, sino también para la capacitación del tejido productivo de la Isla, que ve incrementar su competitividad».

Insistió en la idea de que «Tenerife es una Isla de oportunidades». Pero, añadió, «debemos ser capaces no solo de reconocerlas, sino también de saber aprovecharlas». Lo aplicó a los Fondos Next Generation y el papel que podrían jugar en la transformación de la Isla con especial incidencia en el sector energético y en las renovables donde existe «un gran potencial». Apostó por «la responsabilidad jurídica» con especial relevancia en la coordinación entre las administraciones y en la continuidad para que, con independencia de las elecciones, los inversores tengan seguridad en sus proyectos.

Carmen Luz Baso mencionó los nuevos programas de empleo dirigidos a dos sectores especialmente sensibles: los jóvenes (FP Dual) y las personas mayores de 45 (Programa + 45). Destacó que «solo en 2022 cerca de 400 desempleados consiguieron mejorar su capacitación laboral a través de los programas impulsados por ambas entidades». Hizo hincapié en la actividades formativas dirigidas a emprendedores que ponen el acento en la digitalización y la seguridad informática. También en la de internacionalización para impulsar el acceso de las empresas tinerfeñas a licitaciones en el extranjero.

Lo la Pérez explicó que a lo largo de 2022 la economía tinerfeña alcanzó cifras récord tanto en los indicadores de la actividad turística como en el comportamiento de su mercado de trabajo. Se superaron las cifras prepandemia y se alcanzaron máximos históricos. Así, la Isla recibió 5.951.456 turistas, un 115,4% más que en 2021, colocándose este dato por encima del contabilizado en 2019 (+ 1,1%).

Tenerife cerró el ejercicio 2022 con un descenso de 22.430 parados menos que en diciembre de 2021, dejando la cifra total con un mínimo histórico de 77.810 desempleados. La Isla también batió récords en afiliados a la Seguridad Social con 411.330 ocupados, 13.750 más que al cierre de 2021, superando la cifra histórica alcanzada antes de la pandemia. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), Tenerife contabilizó 489.140 personas, distribuidas entre 411.330 ocupados y 77.810 parados, lo que deja una tasa de paro del 15,91%.

El crecimiento lo deja entrever también el Indicador de Confianza insular, que muestra cómo el 85% de las empresas tinerfeñas mejoró o mantuvo estable su actividad en el último tramo del año. De cara a los primeros meses de 2023 las previsiones tienden a la moderación, aunque son «prudentemente optimistas».

Oficina para fijar empresas en la Isla

El Cabildo y la Cámara tienen previsto que antes del verano comience a funcionar una oficina de atracción y atención de inversores a la que se destinarán 150.000 euros. Pedro Martín explica: «Un espacio desde el que ofrecer asesoramiento a las empresas de fuera que ya están instaladas, con el fin de dar continuidad a sus inversiones y ayudarles a crecer y generar empleo». Una especie de tutelaje que propicie la fijación al territorio a través de la atención continuada. La intención es trabajar con la Zona Especial Canaria (ZEC). Se ha hecho muy bien el trabajo de promoción pero el periplo no termina una vez se han instalado. El ejemplo es el sector de la animación audiovisual. Martín opina que no es la solución para no depender solo del turismo pero sí ayudará a tener economías diferentes a la de los servicios. | J.D.M.