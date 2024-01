Una nueva ruta está a punto de estrenarse en Canarias. Binter prepara sus viajes a Madrid, que se iniciarán en febrero, y lo hace completando el trayecto Gran Canaria - Madrid por primera vez.

Esta vez lo ha hecho sin pasajeros en un Embraer E195-E2 que la compañía ha adquirido para sus viajes hasta el centro de la Península Ibérica. La aeronave fue captada por On The Wings of Aviation.

Pues ya está por Madrid el bonito E195-E2 de @BinterCanarias con una buena luz del atardecer. Será bonito verlos por aquí a diario.

¡Bienvenidos a Madrid! pic.twitter.com/QEHpnSlyUL — On The Wings of Aviation (@OnAviation) 28 de enero de 2024

El vuelo salió desde Gran Canaria a las 13:19 de este domingo, 28 de enero. El vuelo llegó en torno a las 16:30 hora penínsular, y lo hizo sin problemas. Binter continúa su crecimiento y está preparada para dar un nuevo paso en su expansión por el mundo.