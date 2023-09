Clavijo abandera la educación pública en el inicio del curso

Fernando Clavijo frena en seco las críticas que ha recibido su gabinete por las medidas de urgencia que se han tomado para garantizar la educación de los alumnos de 0 a 3 años que no han podido asistir a los centros en los que habían sido matriculados porque éstos aún no están acondicionados para el inicio de la actividad pedagógica. El presidente de Canarias fue contundente a la hora de manifestar que «no vamos a admitir lecciones de quienes llevan a sus hijos a colegios privados», censuró en una pausa del acto de presentación del curso 2023/24 en el CEIP Agustín Hernández Díaz de Moya (Gran Canaria).

El nacionalista, que presumió de haber estudiado en un colegio público, en un instituto público y en una universidad pública, puso en consideración que «algunos se rasgan las vestiduras hablando de privatización cuando llevan a sus hijos a colegios privados», en una clara referencia a unas recientes declaraciones de Ángel Víctor Torres sobre los problemas acaecidos a las familias de menores de 0 a 3 años que no han podido empezar la permanencia en el centro que tenían asignado. La reacción de Clavijo llega horas después de que el Gobierno de Canarias anunciara que destinará 4 millones de euros a la escolarización de manera provisional de esos pequeños en escuelas privadas o municipales hasta que se solventen las obras de mejora.

Poli Suárez, consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, se expresó en los mismos términos en una entrevista mañanera concedida a Radio Club Tenerife - Cadena Ser antes de acudir al complejo educativo de Moya. «Hemos puesto todas las herramientas que tenemos para que hoy [por ayer] ningún pequeño de 0 a 3 años se quedara sin acudir a un centro especializado», explica sobre una situación que afecta a 1.196 alumnos, que son los que se encuentran en esta franja de edad y han tramitado una plaza pública en el Archipiélago.

Suárez subrayó que en lugar de esconderse ante un problema que tenía una solución compleja, «hemos salido a dar la cara para expresar con la mayor transparencia posible lo que ha sucedido –el pasado jueves algunas familias recibieron un comunicado en el que se les informaba que por problemas logísticos sus hijos no podían empezar en el centro que tenían asignado– y, sobre todo, se han tomado las medidas correctoras para que hoy [por ayer] estuvieran resueltas estas incidencias de manera provisional.

«Algunos han vendido un coche que no estaba en el concesionario» Poli Suárez - Consejero de Educación del Gobierno de Canarias

Poli Suárez insistió en la idea de que «el hecho de que estemos hablando de una etapa provisional tira por los suelos el discurso intencionado de los que apuntan a una posible privatización», añadiendo que «los plazos de ejecución de las obras son los que son y cuando no se acometen en julio o agosto es totalmente imposible que estén finalizados en septiembre». El dirigente del Partido Popular fue tajante en el instante en el que advirtió de la existencia de un problema que se venía venir desde hace semanas: «A los padres de esos niños les vendieron un producto que no existía», criticó en una fase de su intervención en la que quiso dejar claro que «algunos han vendido un coche que no estaba en el concesionario».

Dos lotes de entrega

Educación ha establecido dos lotes de ejecución y entrega de las obras que están pendientes para la acogida de niños de 0 a 3 años. «Hay un primer lote que sí estará listo este curso y un segundo que no va a estar acabado antes del comienzo del ejercicio 2024/25», puntualiza Poli Suárez sobre unas incidencias que afectan a unos quinientos y seiscientos y pico bebés. Lo que sí confirmó el consejero de área es que a lo largo de los próximos meses se van a tomar las medidas que sean necesarias para que al inicio del próximo curso nos veamos en una situación parecida a la que hemos tenido este año. «Los tiempos de ejecución no son rápidos, aunque a la empresa encargada de realizar una reforma de acondicionamiento en Valverde se le ha pedido que acelere al máximo las operaciones para poder solventar este inconveniente en el menor tiempo posible», puso como ejemplo Suárez.

792 centros de Canarias recibieron ayer a 172.615 alumnos de Primaria y Secundaria

Al igual que Fernando Clavijo, el consejero de Educación se mostró muy crítico con los comentarios vertidos desde las filas de la oposición que apuntan a una improvisación. «Aquí lo único que ha pasado es que se han ofertado plazas que no existían... Y es que por mucho que lo quiera disfrazar el PSOE, la realidad es que hemos actuado para impedir que muchas familias se vieran con el problema de no saber qué hacer con sus hijos el primer día de clase».

Comienzo con «normalidad»

Al margen de los «contratiempos» que se han tenido que solventar en el ciclo preinfantil, el curso arrancó con normalidad en los 792 centros de Canarias en los que se imparten clases de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En este ciclo formativo hay 172.615 alumnos matriculados que van a recibir clases de 26.925 docentes [11.757 maestros y 15.168 profesores]. Para las próximas horas está programada la vuelta a las aulas de 25.944 estudiantes de Bachillerato, 2.619 de Formación Profesional Básica (FP), 15.035 de Ciclos Formativos de Grado Medio y 21.391 de Grado Superior. La semana arrancó ayer con la incorporación a las aulas de 1.527 matrículas de primer ciclo de infantil y 30.475 en el segundo, además de 78.149 estudiantes de Primaria y 62.500 de Secundaria.

4 millones de euros para cubrir plazas de 0 a 3 años en otros centros

La visita de Clavijo y Suárez al CEIP Agustín Hernández Díaz de Moya, centro que lleva el nombre de un docente que impartió clases en él durante más de cuatro décadas, sirvió para rendir un homenaje a los educadores vocacionales a los que ahora les llega la jubilación: «Hemos querido poner en valor no sólo la importancia del acto en sí, sino el trabajo y la labor social que desarrollan en nuestra tierra miles de maestros y profesores», exaltó Fernando Clavijo en una intervención en la que justificó este reconocimiento «por su dedicación y entrega a la hora de transferir conocimientos, pero, sobre todo, de educar con mayúsculas, en el más amplio sentido de la palabra, a las jóvenes generaciones de canarios».

Nuevos retos

Además de los reajustes que realizados en la agenda educativa de 0 a 3 años, una de las principales novedades del curso recién estrenado tiene que ver con la implantación definitiva de la LOMLOE que, después de que en el 22/23, se llevara a cabo en los impares, ahora llega a los cursos pares: 2º, 4º y 6º de Primaria; 2º y 4º de Secundaria y 2º de Bachillerato. Educación, asimismo, mantendrá su apuesta por la actualización y publicación de nuevos currículos y la formación del profesorado para adaptarse al nuevo marco normativo.

Poli Suárez, por último, insistió en su visita a Moya que ya se han mantenido encuentros de trabajo con muchas asociaciones de docentes, padres y alumnos con el objeto de encontrar una solución a los procesos para la estabilización del personal interino del personal del Gobierno de Canarias.