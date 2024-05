La Diputacion de Alicante ratifica su apoyo al Sabadell ante la opa de BBVA

Apoyo total al Sabadell ante la opa del BBVA. La Diputación de Alicante ha celebrado este lunes un pleno extraordinario para ratificar su defensa a la la posición del la entidad bancaria con sede en Alicante en contra de la opa hostil lanzada por BBVA. Esta sesión llega tras la petición registrada la pasada semana por el grupo socialista, tras la que el equipo de gobierno, del PP, convocó la sesión para este lunes señalando en un comunicado de prensa que ya tenían pensado llevar el punto de la defensa del Sabadell a la próxima junta de portavoces para que se debatiera en el pleno ordinario de junio, algo que finalmente se ha adelantado. La propuesta ha salido ha delante con los votos a favor del grupo socialista, el PP, Compromis y la abstención de Vox.

La exposición de la propuesta ha comenzado por parte Vicente Arques, portavoz del grupo socialista en la institucion provincial, que ha afirmado que solicitaron este pleno para lograr “el pronunciamiento expreso sobre la oferta de opa hostil sobre las acciones del Sabadell”. “Durante toda la jornada del 9 de mayo, fecha en la que produce la opa hostil, se pronunciaron todos los estamentos políticos y empresariales, menos la Diputación de Alicante. No lo vimos, es que durante los días 10, 11 y 12 de mayo la Diputación siguió sin ver la opa, un silencio atronador” ha apuntado Arques.

El diputado provincial de Compromis, Joaquin Perles, ha mostrado su apoyo a la iniciativa pero ha recordado que esta opa es fruto de actos previos que comenzaron con la CAM. “Esta situación es consecuencia de muchos actos previos, si hoy tenemos una opa es porque la venta de Alicante, que era de la CAM que ya no existe, es una consecuencia del funcionamiento del mercado. Queremos poner el acento en lo que supone un oligopolio, la rentabilidad de una operación afecta directamente a los ciudadanos. Las consecuencias van más allá de que se cierren oficinas”, ha indicado Perles.

La portavoz de Vox, Gema Aleman, ha anunciado que el sentido de su voto sería la abstención ya que su partido quiere “mantener la prudencia”. “Tenemos que estar alerta sobre la concentración de poder y nos llama la atención y nos hace desconfiar que el PSOE salga en masa en contra de esta opta hostil que ha provocado su nefasta gestión política”, ha apuntado Aleman.

Por su parte la portavoz popular, Ana Serna, ha asegurado que su grupo está a favor de la propuesta del PSOE aunque no tanto en las formas. “Ustedes han entendido esto como una carrera de fondo, de ver quien llega antes, el arte del oportunismo lo manejan bien. Esta presidencia habría preferido haber venido a este pleno con un texto consensuado pero han preferido ponerse en posición de salida y utilizar esto que tanto nos perjudica para asegurarse el tanto. No he escuchado a nadie el PSPV pronunciar sobre este asunto pero a quien sí he escuchado es a Mazon, por lo que sabían cuál era nuestra posición. Siempre que haya que defender los intereses de Alicante nos van a encontrar”, ha aclarado Serna.

El presidente de la Diputación, Toni Perez, ha tomado la palabra tras finalizar el debate Iara aclarar que “los intereses de esta tierra se defienden desde el minuto uno”. Perez ha recordado que pasado 8 de mayo, cuando la oferta amistosa de adquisición se encontraba encima de la mesa, la Diputación celebró un pleno en el que “nadie habló sobre esta propuesta. Y hubo tiempo, incluso se recibió al Hércules. La opa amistosa no es mejor que la opa hostil para la provincia”, ha señalado Perez.

Suscríbete para seguir leyendo