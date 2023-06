Más de 5.400 estudiantes se examinan desde hoy en la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en la Universidad de La Laguna , unas pruebas que han empezado con fase obligatoria para todas las modalidades y que arranca, como siempre, con el examen de Lengua Castellana y Literatura.

Aunque con el paso de los años se han ido modificando los criterios de corrección en función de los nuevos modelos educativos, esta prueba ya es un clásico histórico para todo aquel ha aspirado a entrar en la universidad desde los años en los que se llamaba seleectividad.

El esquema es similar con el paso del tiempo y aún habrá que esperar unos días para saber si los alumnos que se han enfrentado en la mañana de hoy han logrado una buena nota, el examen ya está disponible. ¿Te atreves a hacerlo?

La prueba tiene dos opciones y cada una de ella se basa en un texto: uno es un artículo de opinión de Leila Guerreiro en El País y el otro un fragmento de la obra La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.

A partir de cada uno de llos se trata primero de analizar y comentar el texto en base a determinadas preguntas, además de una segunda pregunta se centra en el cotenido específico de cada uno de ellos. Además, cinco puntos del total se basarán en la expresión escrita del desarrollo del examen.

Opción A: Víctimas Puras

"Cuando era adolescente, y vivía en una pequeña ciudad del interior de la Argentina, leía a menudo un poema de Alfonsina Storni: “Tú que el esqueleto / conservas intacto / no sé todavía / por cuáles milagros, / me pretendes blanca / (Dios te lo perdone), / me pretendes casta / (Dios te lo perdone), / ¡me pretendes alba!”. Se titula Tú me quieres blanca, y es la versión elegante de una frase grosera y popular: que te den. En esa ciudad pequeña, cualquier muchacha que cambiara de novio más o menos seguido era tildada de “ligera”. Ligera de cascos, decían. De ellos, de los novios, no se decía nada o, más bien, se decía que eran ganadores: qué campeón. Todo el asunto me irritaba ya a esa edad temprana, tanto como la frase “no sólo hay que ser honesta, sino parecerlo”. Por supuesto, no pensaba entonces en términos críticos acerca de la obligación que imponemos a las víctimas de ser puras. Pero, ante la noticia de que la chica de 23 años que acusó al futbolista Dani Alves de haberla violado en una discoteca, en Barcelona, renunció a su derecho de recibir una indemnización por lesiones y daños morales (dice que su objetivo es que se haga justicia y que el exjugador del Barça pague con la cárcel), el poema volvió, un tanto resignificado. A las víctimas las queremos castas, las queremos blancas, las queremos puras. Si no, no serán víctimas y, por tanto, no tendrán derechos. Por supuesto, hay que esperar lo que decida la justicia de los hombres. Mientras tanto, la denunciante se sintió obligada a mostrarse intachable. A ser blanca, a ser pura, a ser casta. Una sobreactuación necesaria —insisto, subrayo: necesaria; no es un ataque a ella sino lo contrario— para que nadie sospeche que miente con el fin de sacar rédito económico. Las cosas han cambiado desde Alfonsina Storni. Tendrían que cambiar más rápido. Nadie debería sentirse obligado a demostrar pureza moral para tener derecho a tener derecho". (Leila Guerrero).

Pregunta 1. Análisis y comentario del texto propuesto. Esta pregunta valorará los siguientes aspectos (3 puntos): Tipología textual y género periodístico al que pertenece. Explicación razonada y justificada de las funciones del lenguaje que predominan y los elementos comunicativos (0.25 puntos). Tema y actualidad del mismo (0.25 puntos).

Resumen del texto, análisis de su estructura externa e interna (tesis) (0.5 puntos).

Tipos de argumentos presentes en el texto y su función (0.75 puntos).

Análisis lingüístico y estilístico: mecanismos de coherencia y cohesión, rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y de estilo (1.25 puntos). Pregunta 2. Posicionamiento crítico personal sobre las ideas defendidas por el autor (2 puntos): Posicionamiento ante la tesis del autor, argumentación propia y de carácter literario (1.5 puntos).

Conclusión y cierre textual (0.5 puntos). Expresión escrita (5 puntos): Coherencia: desarrollo lógico y coherente.

Cohesión: correcto uso de signos de puntuación y marcadores textuales.

Adecuación: presentación, uso correcto de la norma lingüística y gramatical y dominio del léxico.

Ortografía: letras y acentuación (se restará a la puntuación dada 0.2 puntos a partir de la tercera falta hasta un máximo de 3 puntos).

Opción B: La Casa de Bernarda Alba

Bernarda. Quietas, quietas.

¡Qué pobreza la mía no poder tener un rayo entre los dedos!

Martirio. (Señalando a Adela.) ¡Estaba con él! ¡Mira esas enaguas llenas de paja de trigo!

Bernarda. ¡Ésa es la cama de las mal nacidas! (Se dirige furiosa hacia Adela.)

Adela. (Haciéndole frente.) ¡Aquí se acabaron las voces de presidio! (Adela arrebata el bastón a su madre y lo parte en dos.) Esto hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso más. ¡En mí no manda nadie más que Pepe! (Sale Magdalena.)

Magdalena. ¡Adela! (Salen Poncia y Angustias.) Adela.

Yo soy su mujer. (A Angustias.) Entérate tú y ve al corral a decírselo. Él dominará toda esta casa. Ahí fuera está, respirando como si fuera un león.

Angustias. ¡Dios mío! Bernarda. ¡La escopeta! ¿Dónde está la escopeta? (Sale corriendo.) (Aparece Amelia por el fondo, que mira aterrada con la cabeza sobre la pared. Sale detrás Martirio.)

Adela. ¡Nadie podrá conmigo! (Va a salir.)

Angustias. (Sujetándola.) De aquí no sales tú con tu cuerpo en triunfo, ¡ladrona!, ¡deshonra de nuestra casa!

Magdalena. ¡Déjala que se vaya donde no la veamos nunca más! (Suena un disparo.)

Bernarda. (Entrando.) Atrévete a buscarlo ahora.

Martirio. (Entrando.) Se acabó Pepe el Romano.

Adela. ¡Pepe! ¡Dios mío! ¡Pepe! (Sale corriendo.)

Poncia. ¿Pero lo habéis matado?

Martirio. ¡No! ¡Salió corriendo en la jaca! Bernarda. Fue culpa mía. Una mujer no sabe apuntar.

Magdalena. ¿Por qué lo has dicho entonces?

Martirio. ¡Por ella! ¡Hubiera volcado un río de sangre sobre su cabeza!

Poncia. Maldita.

Magdalena. ¡Endemoniada! Bernarda. Aunque es mejor así. (Se oye como un golpe.) ¡Adela! ¡Adela!

Poncia. (En la puerta.) ¡Abre!

Bernarda. Abre. No creas que los muros defienden de la vergüenza.

Criada. (Entrando.) ¡Se han levantado los vecinos!

Bernarda. (En voz baja como un rugido.) ¡Abre, porque echaré abajo la puerta! (Pausa. Todo queda en silencio.) ¡Adela! (Se retira de la puerta.) ¡Trae un martillo! (La Poncia da un empujón y entra. Al entrar da un grito y sale.) ¿Qué? Poncia. (Se lleva las manos al cuello.) ¡Nunca tengamos ese fin! (Las hermanas se echan hacia atrás. La Criada se santigua. Bernarda da un grito y avanza.)

Poncia. ¡No entres! Bernarda. No. ¡Yo no! Pepe: tú irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas, pero otro día caerás. ¡Descolgarla! ¡Mi hija ha muerto virgen! Llevadla a su cuarto y vestirla como si fuera doncella. ¡Nadie dirá nada! ¡Ella ha muerto virgen! Avisad que al amanecer den dos clamores las campanas.

Martirio. Dichosa ella mil veces que lo pudo tener.

Bernarda. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! (A otra hija.) ¡A callar he dicho! (A otra hija.) ¡Las lágrimas cuando estés sola! ¡Nos hundiremos todas en un mar de luto! Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? Silencio, silencio he dicho. ¡Silencio!