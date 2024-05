El vía crucis de los aspirantes al proceso de estabilización del cuerpo de docentes

"Te da coraje... ver gente con 55 años y más de dos décadas de servicio que se queda fuera", lamenta Lucía (nombre ficticio), una de las 1.826 docentes que consiguieron plaza en el baremo provisional del concurso de méritos del proceso de estabilización convocado por el Gobierno de Canarias; la mayoría (2.048) han sido adjudicadas a personal fuera de las listas canarias, dejando a miles de interinos en abuso de temporalidad desde antes de 2016 sin poder estabilizarse.

Lucía es canaria y ejerce desde hace 15 años como interina en las islas en la especialidad de Educación Física. Se graduó en Magisterio durante la década de 1990 y al poco tiempo entró en las listas, pues en ese entonces no se requería presentarse a oposiciones para ello. Durante siete años tuvo que vivir en Lanzarote, donde pudo ejercer en varios centros. Iba todos los lunes y volvía a Gran Canaria los viernes, a pasar los fines de semana, "porque tenía dos hijos pequeños cuando empecé", recuerda. Tras presentarse a oposiciones en 2009 y 2015, pudo subir puestos en la lista general de sustitución de interino y ejercer en Gran Canaria con un poco más de estabilidad, pero sin dejar la incertidumbre.

"Tu trabajo puede cambiar de un año para otro. Se puede ir prorrogando mientras la plaza no se ocupe por un funcionario; si la ocupan, nos pueden desplazar a otro lado y si se cubren todas las plazas, podemos quedarnos sin trabajo (...) tengo 52 años y he tenido que abrirme a todo el territorio de la comunidad para tener un trabajo durante todo el curso escolar", relata Lucía. Cuando se convocó el nuevo proceso de estabilización, la docente presentó su solicitud tanto para el concurso de méritos como para el de oposición. "He obtenido plaza porque no he parado nunca, he seguido estudiando", explica; si bien, aún muestra sus dudas de que al final obtenga la plaza cuando finalice el proceso del concurso de méritos, del que se desconoce su periodo de tramitación. "Aún no sabemos porque es provisional y hay numerosos recursos", dice, por lo que no tiene claro si presentarse también a las pruebas de la oposición.

A pesar de que lamenta la cantidad de personal docente de las islas que no podrá estabilizarse, Lucía considera que era algo que "se sabía que podía pasar" porque se conocían los baremos desde la convocatoria. "Estaba publicado desde 2022, que fue cuando nos tocó inscribirnos en el baremo publicado: 7 puntos por experiencia; hasta un punto y medio por la nota de la carrera con la que accedes a trabajar, 3 puntos por otras titulaciones y 5 puntos por haber aprobado oposiciones. Sabía que nota iba a tener perfectamente. Y todo el mundo debería haberlo sabido porque eso estaba publicado desde el año 2022".

A su juicio, la razón por la que docentes fuera de las islas de Canarias han obtenido más de la mitad de las plazas se debe a que "tienen oposiciones aprobadas en su comunidad" y eso iguala con el baremo de la experiencia. "En la Península, para poder trabajar como interino, hay que aprobar oposiciones para poder meterte en lista. En Canarias, con presentarte ya te meten en la lista. Van a tener más oposiciones aprobadas que nosotros porque es un requisito para ellos. Aquí solo ha aprobado la gente que ha obtenido plaza. Y eso ha ido en contra nuestra. Por eso no tenemos oposiciones aprobadas desde 2012 hacia adelante", añade.

Por primera vez

Más de 60.000 personas han solicitado presentarse a las 5.019 plazas ofertadas para prácticamente todos los cuerpos de docentes de la comunidad autónoma mediante dos procesos: 3.874 por un concurso de méritos y 1.145 por un concurso-oposición. Aunque el objetivo que se persigue es la estabilización del personal interino, también hay aspirantes que se postulan por primera vez. Es el caso de Sonia (nombre ficticio), quien tres años después de haber aprobado el Máster del Profesorado, decidió embarcarse en una carrera de fondo con escasas esperanzas de lograr una plaza en la especialidad de inglés en Secundaria.

Dedica 8 horas diarias a estudiar un temario "anticuado" y que incluso cataloga como "misógino y androcéntrico" para una primera prueba "que depende exclusivamente de la capacidad memorística, no tiene nada que ver con las realidades de las aulas". Luego, tendrá que presentarse a una segunda prueba "en la que hay que defender una unidad didáctica que se llama situación de aprendizaje delante de un tribunal". Para ello, también ha requerido los servicios de un preparador de oposiciones y engancha "trabajos" precarios para poder financiarlo. "Vivo con mis padres para poder estudiar", añade.

"Siento que las oposiciones controlan mi vida y no al revés. No son estudios convencionales como un grado o un máster. Requiere una tolerancia a la incertidumbre alta, trabajarla o sufrirla", relata Sonia. Compite con otras 2.600 personas para unas pruebas que se celebrarán los días 15 y 16, y 22 y 23 de junio en más de 50 sedes en las cinco islas: Tenerife, La Palma, Gran Canaria Lanzarote y Fuerteventura.

Mientras más se acerca la fecha, Sonia reconoce que aumenta cada vez más la ansiedad, con problemas incluso para conciliar el sueño o afrontar cada día. "Es algo nuevo para mí y no sé cuál es la expectativa después de esto... igual no sirve para nada. Es muy extraño. Como que la gran aspiración es entrar en la lista y esperar, con suerte, a que me llamen para sustituir a alguien en alguna otra isla, con suerte".

Un procedimiento con retrasos

Desde que se publicara la convocatoria en noviembre de 2022, el procedimiento que se sacó con el fin de cumplir con la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público para estabilizar al personal que ha ejercido incluso durante décadas como interino, ha estado repleto de baches y, con el final cada vez más cerca, la indignación que ya escenificaron al inicio del proceso algunos sindicatos, ha crecido entre los aspirantes.

La estabilización del personal interino en funcionario se reguló en base a un Real Decreto para todas las comunidades autónomas, si bien al haber una tasa muy alta de abuso de temporalidad y una situación de desventaja en las Islas, el entonces Gobierno de Canarias decidió retrasar tanto el concurso de méritos como el de oposición hasta este año con la idea de que salirse del calendario estatal contribuiría a favorecer al personal de las Islas, ya que se reduciría la cifra de aspirantes que lograsen la ansiedad estabilidad en otras comunidades.

"Gracias a que los procesos en Canarias se han desarrollado más tarde, hay muchos aspirantes que ya se han estabilizado en otras comunidades o se van a estabilizar antes de que salga la baremación definitiva", ha defendido Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, que al mismo tiempo reconoce que "la baremación provisional ha supuesto un golpe para muchos docentes interinos de las listas de empleo de Canarias que tenían expectativas de estabilizarse. Según esos resultados provisionales, algo más de 1.800 lo lograrían, pero no así el resto".

Hacer fijas a las personas, no a las plazas

Sindicatos como UGT, CC.OO o STEC-IC denunciaron, prácticamente desde que salieron, las bases de la convocatoria de los concursos al considerar perjudicial la baremación de méritos al personal docente de las Islas. "Nosotros siempre estuvimos en desacuerdo en cómo se estaba planteando y planificando", recuerda Gerardo Rodríguez, portavoz de STEC-IC, "por eso, casi el 53% de las plazas (del concurso de méritos) se fueron para docentes fuera del sistema educativo canario, una verdadera tragedia para los docentes isleños que ven que otros profesores de otras comunidades que no conocen la realidad educativa de las islas ni el sistema consiguen plaza fija en Canarias".

"De aquellos polvos, estos lodos", dijo el consejero de Educación, Poli Suárez, durante una rueda de prensa convocada a los pocos días de conocerse los resultados del baremo provisional. Durante su intervención, achacó al anterior Ejecutivo regional las malas perspectivas para el personal docente interino de las Islas y anunció más convocatorias con otras reglas del juego previa negociación con el Estado.

Para Rodríguez, las medidas planteadas por Suárez suponen "más de lo mismo" y demanda al consejero una reunión para tratar el abuso de temporalidad y que concilie cualquier medida con la normativa y la jurisprudencia europea. "Siempre estuvimos de acuerdo en seguir los criterios de la UE. Encadenar más de 3 años de contratos temporales implica abuso de temporalidad y, por lo tanto, el trabajador tiene que hacerse fijo en su plaza, tiene que tener permanencia y tener una plaza definitiva. Europa ya dijo que hay que hacer fijas a las personas, no a las plazas, en la última sentencia que emitió sobre laborales en febrero, y en junio, para cuando está prevista otra sentencia sobre los funcionarios, probablemente confirmará también lo mismo: que sean las personas que están en abuso de temporalidad las que se hagan fijos y no las plazas", relata el portavoz de STEC-IC.