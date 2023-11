El Ayuntamiento de la capital tinerfeña anuncia mano dura contra todos aquellos que dejen la basura fuera de los contenedores, ya sean empresas o ciudadanos particulares. Tras una reunión celebrada en estos días entre las áreas de Seguridad y Servicios Públicos, y según informa el edil responsable de esta última, Carlos Tarife, del PP, el Consistorio chicharrero ha decidido intensificar la vigilancia en las calles de la ciudad, tras detectar un nuevo incremento en las infracciones relacionadas con el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Limpieza y Recogida de Residuos.

Para ello, el Ayuntamiento de Santa Cruz cuenta con equipos de inspectores de Servicios Públicos que, con la ayuda de agentes de la Policía Local chicharrera, vigilarán y multarán a las entidades y vecinos que no introduzcan las bolsas de basura en los contenedores o que coloquen enseres junto a éstos. Asimismo, estos inspectores sancionarán a quienes depositen los residuos fuera del horario estipulado en la citada normativa. En líneas generales, éstos deberán depositarse entre las 19:00 y las 21:00 horas.

Para estas prácticas, tipificadas como infracciones graves, la nueva Ordenanza Municipal de Limpieza de Santa Cruz contempla multas a partir de los 2.000 euros, que podrían ascender hasta los 100.000 euros si se trata de residuos peligrosos o suelos contaminados.

El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que la limpieza y el cuidado de la ciudad es un asunto que preocupa al Consistorio chicharrero, que, y según añade el regidor, «trabaja día a día para mantener las calles de todos y cada uno de los distritos en las mejores condiciones». En este sentido, José Manuel Bermúdez solicita la colaboración ciudadana, pues, apunta, «es la única manera de que Santa Cruz esté limpia».

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, manifiesta que no solo se está dejando la basura fuera de los contenedores, sino que no se están separando los residuos, «motivo por el que también tendremos que empezar a sancionar a los vecinos que no cumplen con la normativa».

Servicios Públicos detecta 17 zonas en las que esta infracción se comete con más frecuencia

El también primer teniente de alcalde asegura que el área de Servicios Públicos trabajará de manera coordinada con Seguridad Ciudadana y «se realizará un seguimiento en los lugares en los que hemos detectados estas prácticas incívicas». «El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife invierte 13 millones de euros al año en el servicio de limpieza como para permitir que algunos actúen de esta manera incívica», comenta Carlos Tarife.

El servicio de vigilancia, formado por inspectores municipales y por agentes de la Policía Local, se realizará sobre todo en aquellos «puntos de la ciudad donde más prácticas de este tipo se producen, con el fin de garantizar el cumplimiento de la ordenanza». En concreto, en estas últimas semanas, el Ayuntamiento ha detectado un total de 17 zonas en las que estas infracciones se producen con mayor frecuencia.

Distrito Salud-La Salle

En el Distrito Salud-La Salle destaca la calle Juan Ramón Jiménez, calle Miguel Hernández, camino La Ermita, calle Granadilla (frente a la Asociación de Vecinos), y también la calle Plácido Sansón.

Distrito Suroeste

En el Distrito Suroeste, se intensificarán la vigilancia y las multas en la avenida Luis Celso García Guadalupe y también en la calle Simón Rueda, esquina con la calle El Guincho.

Distrito Ofra-Costa Sur

En Ofra-Costa Sur, se han detectado estas prácticas en la calle Víctor Monjuy (al final del aparcamiento), en la calle La Piconera, calle Anatolio Fuentes García (a la altura del cruce con la calle 301), Castillo San Joaquín, calle Sansofé, ramblas García Escámez, y también en la avenida Los Príncipes.

Distrito Centro-Ifara

En el Distrito Centro-Ifara, destaca la calle Emeterio Padrón Cruz.

Distrito Anaga

Por último, en el Distrito Anaga, esta infracción se ha incrementado sobre todo en el Barranco de Jagua.