Santa Cruz mantiene cerrados los parques y jardines para someterlos a una "revisión"

Santa Cruz mantendrá los parques y jardines cerrados para someterlos a una "revisión exhaustiva". Así lo ha anunciado este lunes, 26 de septiembre, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, quien explica que el Ayuntamiento ha tomado tal decisión ante el elevado número de ramas y árboles que se han caído este fin de semana debido a las intensas lluvias. La previsión es que ya este martes, 27 de septiembre, se puedan abrir la mayoría, "en función de lo que detecten los técnicos".

"Creemos que es necesario someter los parques y jardines a una revisión antes de abrirlos al público, con el objetivo de garantizar la máxima seguridad". Entre los incidentes que se han producido durante estos días relacionados con la caída de árboles en la capital, debido a los efectos de la tormenta Hermine, se encuentran los que tuvieron lugar en el parque García Sanabria, en la avenida Benito Pérez Armas o en la calle Calandria.

Carlos Tarife también informó de que se procederá a demoler la vivienda abandonada de la calle Hércules, en el barrio de La Alegría, en la que se produjeron desprendimientos. "Ya hemos trabajado en la zona para garantizar la seguridad de manera inminente, pero habrá que tomar otras medidas", indicó Tarife.

En Santa Cruz de Tenerife se han registrado 220 incidencias relacionadas con la tormenta Hermine, según apuntó este lunes el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien destacó que, afortunadamente, "los barrancos han respondido de manera correcta, lo que pone de manifiesto la efectividad de las obras que se han realizado hasta ahora, aunque aún queda por hacer". "Ahora mismo, el cauce en el que más corre agua es el de Igueste de San Andrés, pero no se ha registrado ningún problema", agregó.

Vecinos de Barrio Nuevo denuncian que han permanecido más de 24 horas sin luz

Por tipo de incidencias, se han atendido 52 casos de desprendimientos y arrastres de materia en las vías públicas; 43 averías de alumbrado público; unos 20 problemas en el cableado eléctrico; 17 problemas del alcantarillado; 23 incidentes por caídas de árboles y ramas; 7 casos por caída de cascotes; cierre de carreteras; cinco grandes charcos en las vías públicas; y achique de agua en 8 viviendas y en un local social. Asimismo, la Unidad Móvil de Acercamiento del área de Acción Social tuvo que intervenir en cuatro casos con personas sin hogar que dormían en la calle para garantizar su seguridad.

En cuanto a averías de semáforos, se han contabilizado 37 casos y también 2 señales de tráfico dañadas.La Sala de Control de la Policía Local (092) ha atendido 348 llamadas, de las que en 270 casos se activaron recursos policiales en ese período.

El alcalde destacó, entre los casos más llamativos, el desplome de una planta de una casa abandonada en la avenida Islas Canarias, que provocó, incluso, el corte de la vía y del servicio del tranvía; el desprendimiento de la fachada de una vivienda en la calle Hércules; las filtraciones en una vivienda en la calle Mijo; y la caída de varias piedras en la carretera de San Andrés, dirección a Santa Cruz cerca de la Dársena Pesquera, que produjeron daños en los bajos de un vehículo que circulaba por la zona.

Sin luz

En varios puntos de Santa Cruz, los vecinos también se quedaron sin suministro eléctrico, como es el caso del barrio de La Salud y de Barrio Nuevo. Precisamente, en Barrio Nuevo, los residentes de varias calles han permanecido durante más de 24 horas sin luz. "Esto ha sido indignante. Cada vez que llamábamos al número de incidencias de la compañía eléctrica nos decían que lo arreglarían en una o dos horas, y no fue así. Hemos perdido la comida de la nevera, que, en mi caso, además, la recibo de los Servicios Sociales. Pero lo peor, es que hay gente enferma que necesita el suministro eléctrico", cuenta Jacobo Simancas.

Al respecto, el propio regidor chicharrero ha señalado, en sus redes sociales, que "Endesa está tardando demasiado tiempo en actuar".

Tanto el acalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), como el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife (PP), y la edil de Seguriad, Evelyn Alonso (Cs), han aprovechado para agradecer la labor realizada a todos los empleados municipales, Policía Local, Protección Civil, las áreas de Servicios Públicos y Sociales, "así como el resto de empresas que nos han prestado sus servicios para cubrir todas las incidencias".

Actividades suspendidas

Con respecto a las actividades que se suspendieron debido a las lluvias, la edil de Juventud, la nacionalista Claudia Reverón, se indica que se está buscando una nueva fecha para la fiesta de fin de verano del Distrito Joven, que se iba a llevar a cabo el sábado, 24 de septiembre, en el Centro Cívico 7 Islas El Sobradillo. Con respecto a las primeras fiestas del Suroeste, el concejal responsable de este distrito, el nacionalista Javier Rivero, apunta que el resto de actos previstos, para el sábado y domingo pasados, ya no podrán celebrarse, "porque tuvimos que desmontar todo el escenaria", aunque asegura que habrá más fiestas en el parque La Estrella. Sobre el Día del Vecino, en Ofra, ya que los actos del fin de semana no pudieron llevarse a cabo, la edil del distrito, Gladis de León (CC), aún no se ha manifestado al respecto. Para lo que sí hay una fecha ya, es para la celebración del Crossfast Race, que tendrá lugar el domingo 2 de octubre.