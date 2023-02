Para mantener una dieta saludable es fundamental realizar una alimentación rica en proteínas y vitaminas. Para perder peso, además de realizar ejercicio, hay alimentos que proporcionan al cuerpo los nutrientes necesarios para mantener buena salud alimentaria que será beneficiosa para el organismo.

Los huevos son un superalimento y además, fáciles de conseguir, pero siempre han estado en el punto de mira. Algunos mitos dicen que comer huevos fritos aumenta el colesterol y podría producir problemas cardiovasculares. Los nutricionistas desmienten estos mitos respecto a los huevos y destapan los beneficios que aportan a nuestro cuerpo.

Cantidad idónea

Según un estudio publicado por The American Journal of Medicine en el año 2020, asegura que no son malos para la salud sino todo lo contrario. La dosis ideal estaría entre dos y tres huevos diarios y quienes consumen más de una dosis diaria de este alimento tenían menor riesgo de sufrir enfermedades arteriales.

Para que el consumo de huevos sea beneficioso para la salud, estos se deben cocinar con poco aceite y evitar las grasas de los fritos. La forma ideal de consumo será cocido y a la plancha. Incluirlos en otros platos de nuestra dieta también ayudara a mejorar la salud alimentaria.

Es un alimento bajo en calorías (70 calorías aproximadamente) y contiene un gran número de proteínas y de alta calidad para nuestro organismo. Un solo huevo aporta vitaminas A, B, D y E, además, son una gran fuente de calcio, selenio y yodo. El efecto saciante que sus proteínas nos aportan, harán que se consuman menos calorías durante el día.

El huevo y el ejercicio físico

Las proteínas tienen la función de mantener los tejidos musculares de nuestro cuerpo y ayudan al aumento de la masa muscular, aunque cabe destacar que, sin ejercicio físico, el mantenimiento de la masa muscular será menor, por lo que hay que encontrar el equilibrio entre la alimentación y el deporte. El huevo, al ser un alimento de alto valor, contiene todos los aminoácidos esenciales que ayudan a un mejor desarrollo de la actividad física.

Por otro lado, el huevo es bueno para todas las edades ya que aportan componentes beneficiosos para todos a cualquier edad. Proporcionan los nutrientes que ayudan al desarrollo del feto, nos mantienen activos y con energía durante todo el día y son una fuente saludable de proteínas de alta calidad, que necesitamos en todas las edades y es uno de los mejores antioxidantes que podemos consumir y favorece la digestión.

Por último, los nutricionistas desvelan que el mayor aporte de nutrientes se encuentra en la yema del huevo, además la yema contiene un alto nivel de colesterol HDL, considerado el colesterol "bueno".