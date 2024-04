Makoke se ha convertido, por obra y gracia de Laura Matamoros, en una de las grandes protagonistas de 'Supervivientes'. La hija de Kiko Matamoros no ha ocultado su animadversión por la exmujer de su padre y no ha dudado en arremeter contra ella en Honduras, basando su concurso en sus ataques a la madre de su hermana Anita. Algo que Makoke no ha dudado en criticar, pidiendo abiertamente ante la expulsión de la hermana de su hija.