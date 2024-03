Casa Anchieta, decreto y volantazo municipal (y II)

Casa Anchieta. / E. D.

Al cronista le ha llegado por la red, como sabe que a otras muchas personas, copia de un decreto de la concejalía de Patrimonio Histórico de San Cristóbal de La Laguna, de 1 de diciembre de 2023, por el que se devuelven al Gobierno de Canarias 300.000 euros, depositados desde 2019 en las arcas municipales para obras en la Casa Anchieta. Como el texto es largo –cuatro DIN A4– he aquí el resumen, con alguna apostilla:

27 de diciembre de 2018. Gobierno Autónomo y Ayuntamiento firman un convenio para obras en el casco histórico, por dos millones de euros, de los que 300.000 serán destinados «al proyecto de museografía de la Casa Anchieta». Plazo de ejecución, hasta el 31 de diciembre de 2019. Los dos millones entraron en las arcas municipales el 22 de enero de este último año citado.

Se cumple el plazo estipulado y no se hecho nada en la Casa. El Ayuntamiento solicita y el Gobierno canario autoriza la prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre de 2023. Son cuatro años más. Entretanto, el arquitecto Alejandro Beautell introduce modificaciones en su trabajo, para mejorar la accesibilidad del inmueble y adaptarlo a la normativa sobre Bienes de Interés Cultural (BIC), pues la Casa lo es desde 1986. Reunión del Consejo Municipal de Patrimonio Cultural para conocer y aprobar dichas mejoras y el anteproyecto de «musealización» presentado por la empresa Pintadera, especializada en este tipo de obras.

Elecciones municipales de 2019. Cambio de color político de la corporación municipal. El nuevo alcalde, Luis Yeray Gutiérrez Pérez, del PSOE, no tarda en manifestar públicamente su compromiso personal y como primer regidor de sacar adelante la rehabilitación de la Casa Anchieta y dedicarla al fin previsto. El anterior equipo municipal había dejado expedito el camino y solo faltaba sacar las obras a concurso. Así se hizo. La empresa adjudicataria, Víctor Rodríguez e Hijos SLU, comenzó los trabajos en enero de 2021, con siete meses de plazo para la ejecución. Reformado del proyecto, por haberse detectado en el inmueble problemas que afectaban a la seguridad. Se da por terminada la restauración en el otoño de 2023, pero no puede recibirse oficialmente porque quedan varios flecos pendientes. Además, la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife exige que se unifique el color de las fachadas principal y lateral que da a Las Quinteras. Y en esas se estaba cuando sonaron las doce campanadas del 31 de diciembre del mencionado 2023.

En el apartado 9º del decreto al que nos venimos refiriendo se dice explícitamente que la Unidad de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, «en base a los estudios previos del proyecto de musealización de La Casa Anchieta», había procedido a redactar, en el mes de julio del varias veces indicado 2023, el pliego de licitación del mismo, por 324.159,71 euros de presupuesto, IGIC incluido, y «un periodo de ejecución de cuatro meses». Añade luego que dicha documentación fue remitida al Servicio de Contratación «a efectos de continuar con la tramitación», pero sin determinar cuándo, aunque debió de haber sido a principios de octubre, porque en informe del 10 de ese mismo mes, Contratación se apresura a advertirle a Patrimonio Histórico que, «dada la fecha de remisión (...) y el estado de tramitación del expediente», teniendo además en cuenta «las actuaciones que deben realizarse con carácter previo a la formalización del contrato» (a poco más de mes y medio para que expirara el ejercicio presupuestario) «no se podrá cumplir con el plazo establecido para la realización de la actividad subvencionada, esto es, el 31 de diciembre de 2023». El proyecto se había dejado caducar y habría que reiniciar todo el proceso.

El cronista se limita a registrar hechos contrastados. No obstante, no puede eludir la pregunta que más de un ciudadano lagunero se ha hecho y le ha espetado: ¿Se actuó entonces para remediarlo y se solicitó nueva prórroga, de fácil justificación en este caso concreto, según opinan los expertos, o si, por el contrario, más parece, por las informaciones de los medios, que se optó por quitarse de encima un problema, hay quienes piensan que visto como un marrón heredado, y se ha pretendido blanquear, reconozcamos que con no demasiada agudeza, con que la Casa ofrece otras opciones más acordes al inmueble?

Cuando se abordó el futuro de la Casa de Anchieta se descartó de inmediato la propuesta de un museo a la manera tradicional. No hay en las Islas, en número y con categoría artística e histórica, obra suficiente sobre el Apóstol del Brasil que pueda exhibirse, despertar curiosidad y atraer visitantes. Sí hubo acuerdo en un Centro de Interpretación, una instalación de base virtual, que muestre el itinerario vital de José de Anchieta, su personalidad, los escenarios donde transcurrió su vida y los testimonios que perduran de su fecunda tarea apostólica e intelectual; un recorrido todo lo original y atractivo que, por diseño y audacia de concepción y ejecución, posibilitan las tecnologías más avanzadas en el campo de las artes audiovisuales y la digitalización, D3 y AI incluidos.

Los museos virtuales crecen como la espuma por todo el mundo, con aceptación progresiva. El carácter innovador y la originalidad de técnicas, amén de la versatilidad con la que suelen diseñarse, permiten optar a rutas temáticas, visiones panorámicas, facetas humanas o adentramiento en fuentes de conocimiento sorprendentes. Todo depende de la ambición política y cultural que se tenga, de los medios tecnológicos que se apliquen y de la capacidad y sensibilidad de quienes lo realicen. El previsto para la Casa funcionaría, además, como soporte a la vez que complemento del previsto Centro de Estudio e Investigación, cada vez más necesario para seguir profundizando en el conocimiento de la personalidad y la obra del eminente escritor y poeta, y para su divulgación. Pensando en él, la profesora Manuela Marrero Rodríguez, ilustre antecesora de este cronista oficial en el cargo, legó al Excmo. Ayuntamiento, y le fue entregada bajo firma por sus herederos, su valiosa biblioteca anchietana, con otros enseres complementarios. Sabemos que hay quienes están dispuestos a proseguir el altruista gesto de la ilustre investigadora. Pero todo está supeditado a la decisión final de los ediles municipales sobre el futuro de la Casa Anchieta.

El equipamiento artístico y cultural que aporta, gestiona y sostiene el Ayuntamiento en la ciudad patrimonio mundial hemos de reconocer que es más exiguo que abundante. Si se excluyen templos, museos, galerías de arte y centros de cultura de otros organismos públicos y privados, se puede contar con los dedos de las manos y sobra más de uno. El preconizado Centro de Interpretación aminoraría la situación, al tiempo que saldaría de una vez por todas la deuda de honor que, como dijo el poeta Verdugo, sigue teniendo nuestra ciudad con su más preclaro hijo. Sería importante conocer el criterio de la ULL. Desde 1954, la más antigua de sus cátedras culturales es la dedicada al eminente escritor y poeta.

Contrariamente a lo del proverbio, para rectificar no es menester ser sabios; basta tener sensatez. Y nunca será tarde. Con el inmenso Antonio Machado en verso rotundo, hoy es siempre todavía.