Los niños de la guerra. ¿Y Unicef?

Cuando la guerra civil española, a muchos niños de Bilbao, para ponerlos a salvo, los mandaron a Inglaterra, Francia, Rusia. De la ría de Bilbao salieron bastantes barcos a esos destinos. Ni las tropas italianas ni los requetés que entraban tenían antecedentes de haber matado niños, que no fueran los inevitables en una guerra. No obstante se les envió a países seguros. Fueron salidas que poco después se comprobarían injustificadas. Porque tomaron Bilbao sin un solo disparo, los gudaris solo se aseguraron que no les alcanzasen en su corta huida hasta rendirse en Santoña, volando todos los puentes.

Los niños de Gaza, cuya obscena exhibición desborda toda consideración de la infancia como ámbito de respeto absoluto, protección de su intimidad, imagen y salvaguardia de cualquier intromisión espuria. Al menos en la cultura occidental. Para los palestinos como para muchísimos occidentales o no, progres también, nada de eso cuenta. La utilización propagandística es esencial, para ver si les sale el genocidio (conceptualmente inconstruible). Pero es que a la vez en internet se pueden ver miríadas de fotos/videos con niños vestidos de Hamás, con armas de verdad o de madera, desfilando y en formación, incluso vídeos representando secuestros y combatiendo. En un vídeo los niños no representan la muerte del judío sino la propia, la de ellos mismos. Cultura de la muerte, martirologio, victimismo salvífico. Todo induce a pensar que la falta de un estado palestino, no sea muy motivador para ellos, el lema que se canta es «Palestina del río al mar». O finalizar el 7 de 0ctubre. Si el Gobierno vasco puso muy cautelarmente a sus niños a salvo ya en 1937, los niños de Gaza tienen directamente a sus pies los más formidables refugios antiaéreos de toda la historia. ¿Por qué no se utilizarán, son niños? ¿Unicef, por qué no los pide? Ya les hubiera gustado a los niños alemanes a finales de la II Guerra Mundial cuando norteamericanos de noche y británicos de día calcinaban con bombas de fósforo la Alemania nazi. Hay un principio no cultural sino civilizatorio, que es la obligación del gobernante de proteger al pueblo. A ver si va ser verdad que Hamás los utiliza como escudos humanos de manera letalmente literal. El Mundo (27/10/23) recoge una información de Hamás: 7.000 muertos, niños 2.913. ¿Y esta proporción? Ni buscada. En ninguna guerra han sido tan decisivos, inmoralmente utilizados, como en esta. Entre tanto Unicef recoge firmas y pide el alto el fuego también en nombre de los niños, como si fuera un Estado más, y así se le da tiempo a Israel para que se prepare para el ensayo final del Holocausto.