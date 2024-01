La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice sentirse asediada por cómo desde el Gobierno de la nación se ataca a Madrid permanentemente. Verbalmente en las cámaras legislativas y también a través de las políticas que emprende el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La última batalla la ha desgranado esta mañana: asegura que el Gobierno de la nación pretende dejar a Madrid “sin la energía que necesita para seguir creciendo” con la actualización del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026. Primero fue el agua y ahora la electricidad, los recursos energéticos que tanto proclama ante los inversores se ven, según la Comunidad, en entredicho por culpa de Sánchez.

Así ha acusado este martes Ayuso al Gobierno de poner "todo su empeño en asfixiar a Madrid y ponerle cerco". Todo lo que hace el Ejecutivo está, según ella, dirigido a descapitalizar la región y la propia ciudad cuando "Madrid da sentido a la nación". "Para que a él le vaya bien, a su capital le ha de ir mal", asegura la presidenta en referencia a Sánchez, quien según ella "solo invierte" en su "supervivencia política". En un desayuno informativo organizado por Europa Press, y ante la presencia del delegado del Gobierno, Francisco Martín, Ayuso no ha escatimado en críticas y ha denunciado, con otras palabras, que el Ministerio de Transición Energética que dirige Teresa Ribera va a por ellos.

Con el plan del ministerio, Madrid no podrá "consolidarse como motor digital del sur de Europa” porque la iniciativa del Gobierno propone modificaciones por 276 millones de euros, pero “Madrid no recibirá nada”. “Esto nos sitúa como una de las pocas comunidades autónomas que no se va a beneficiar de las nuevas inversiones”, ha dicho al tiempo que ha añadido que esta actualización no contempla que las distribuidoras habían solicitado en torno a 80 actuaciones en la Comunidad de Madrid para tener acceso a 2.947 megavatios más, con el objetivo de reforzar las infraestructuras, promover otras nuevas e impulsar las inversiones industriales.

Este asunto aún está en fase de alegaciones y no ha llegado a los tribunales, como sí ha ocurrido con la autonomía por la gestión del agua. De momento, el ejecutivo autonómico ha presentado alegaciones al Plan y Ayuso ha advertido de que por mucho que el equipo de Sánchez pretanda "que Madrid se agote por falta de agua y de energía no lo van a conseguir”.

"En esta legislatura, va a por todas", ha señalado Ayuso en referencia al Gobierno central. Advierte de que están "relegando a otras regiones gobernadas por el PP" y que "no puede soportar" que Madrid sea "el refugio de quienes abandonan las únicas dictaduras que quedan en el mundo, (de ultraizquierda), de los que huyen de las políticas totalitarias en Europa del Este y en el continente americano". La presidenta ha arremetido así después de dibujar un país en caída libre en todos los aspectos, económicos, morales y políticos, un discurso con advertencias habituales pero que hoy ha vuelto a detallar. "España va por el mismo camino que Argentina", ha señalado como advertencia.

Más allá de lamentar que las políticas económicas del Ejecutivo llevan a asustar a los inversores, Ayuso también ha criticado el impulso que los independentistas están tomando gracias a Sánchez. "Recuerdo que cuando ya nadie hablaba de Puigdemont, cuando ya solo era capaz de juntar el 1,6% de los votos, el PSOE le ha hecho más fuerte que nunca", ha apuntado sobre los catalanes. "España está siendo extorsionada por las minorías nacionalistas", según Ayuso, y "los intereses de España y los españoles se desguazan para devolverse favores entre ellos".

De los independentistas vascos, de Bildu en concreto, ha advertido de que ya están consiguiendo los "objetivos de ETA" y por eso asegura que "ETA está ganando" a pesar de haber desaparecido ya hace doce años: "¿Qué buscaba ETA? Expulsión del molesto, dinero público, poder y navarra. Y van por muy buen camino".

Enfrentamiento con la Delegación del Gobierno

Con esta previa, la presidenta tampoco ha hecho amago alguno por reducir la tensión con la Delegación del Gobierno en Madrid. La última pelea con su representante, Francisco Martín, se ha producido este fin de semana por la gestión de los accesos a la sierra de Madrid, pero la pugna viene de lejos. Las reuniones y los gestos, según Ayuso, son algo secundario: “No nos han puesto para ser amiguetes”.

La presidenta del Gobierno regional rechaza reunirse con él, tal y como el propio delegado propuso hace unos días por carta. En el ejecutivo autonómico y el PP de Madrid consideran que la presidenta solo debe medirse con Pedro Sánchez y por eso rehúye reuniones con cargos públicos de cargo inferior, como ocurre con el ministro de Transportes, Óscar Puente, que lo propuso también por escrito. Si al Ministerio ha enviado a su consejero del ramo, a la reunión que la Delegación ha convocado mañana para intentar reconducir el caos de este fin de semana, acudirá el consejero de Medioambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

“Las fotos de galería y falso consenso no me solucionan nada”, ha asegurado tajante la presidenta ante la mirada de Martín, presente en el desayuno informativo de Europa Press al que ha asistido como invitado. “No hace falta concordia, sino defender lo que uno quiere”, ha señalado y ha defendido su postura por las críticas que dice que recibe su Gobierno: “No puede ser que en todos los plenos del Senado (y el Congreso) se dediquen a criticar Madrid”.