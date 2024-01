El presupuesto del Ayuntamiento de La Laguna para 2024 salió este jueves adelante con los votos a favor del Partido Socialista (PSOE) y Coalición Canaria (CC), que gobiernan en pacto en el municipio. Vox, Unidas se Puede (USP) y Drago Verdes Canarias (DVC) votaron en contra, mientras que el Partido Popular (PP) se abstuvo. Presentadas el viernes, las nuevas cuentas se sitúan en 216,7 millones de euros y son un 4,76% más bajas que las de 2023. Estas fueron a un pleno de carácter extraordinario celebrado este jueves y en el que las enmiendas tuvieron un particular protagonismo. Tal es así que Unidas, que afirmó que iba a abstenerse, acabó optando por el no por ese motivo.

USP presentó una modificación a la totalidad y 23 parciales. Drago también planteó varias iniciativas. Finalizada la intervención del líder de DVC –Alberto Rodríguez–, el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), apuntó que desde la Secretaría le habían indicado que las propuestas de esa formación se habían registrado a las 10:05 horas, con la sesión plenaria ya iniciada, por lo que había que dejarlas sin efecto. Rodríguez admitió que habían apurado el plazo, pero que el extremo de que se hubiesen presentado con el pleno ya iniciado era imposible porque en ese momento los representantes de esta organización política ya estaban en el salón plenario. Tras unos instantes de duda, al regidor local no le quedó más remedio que darlas por válidas.

Pero al final no hubo votación de las enmiendas. Cuando el debate ya tocaba a su fin, la concejala de Hacienda y Servicios Económicos, Francisca Carlota Rivero (PSOE), dirigió una pregunta al interventor, que informaría de que se hacía necesario que las citadas modificaciones determinasen el crédito y cómo financiarlo, pues en otro caso se estaría aprobando un presupuesto con déficit. Y es que tanto USP como DVC habían planteado acciones sin precisar cuantías. Tampoco se votó la enmienda a la totalidad de Unidas. Rubens Ascanio e Idaira Afonso, ambos de ese último partido, no ocultaron su enfado. La segunda aseguró que en la comisión plenaria previa se había dado por bueno ese formato de enmienda. «Cuando no se permiten enmiendas de ninguna manera, se está cercenando la participación», se quejó. El alcalde manifestó que la voluntad del grupo de gobierno es la de «estudiar todas y cada una» de las propuestas formuladas.

PSOE. Francisca Carlota Rivero celebró el «honor» que suponía para ella y para el grupo de gobierno llevar a pleno el documento presupuestario, del que destacó su «prudencia y equilibrio». «Este presupuesto está marcado por su carácter continuista», puso de relieve la edil, antes de añadir que las cuentan mantienen las políticas sociales y de vivienda. También destacó los proyectos en materia de obras e infraestructuras. Tal y como hiciese el pasado viernes, volvió sobre el contexto internacional y nacional como clave para la contención presupuestaria. La edil enumeró algunas cifras destacadas, como que Bienestar Social recibe 25 millones (11,6%); Vivienda, 7,2 (3,4%); Seguridad Ciudadana y Movilidad, 30,6 (14,6%), y Obras e Infraestructuras, 25,9 (11,7%). «Es un presupuesto que consideramos muy realista, prudente, equilibrado y continuista», sostuvo.

Ya al final del pleno, también intervino su compañero de bancada Badel Albelo, que defendió que el incremento en Fiestas responde a la «aportación deficiente» que existía y que se atendía con el remanente, y señaló que el cumplimiento del presupuesto depende del trabajo de fiscalización que realice la oposición. Y cargó contra los partidos políticos que no forman parte del gobierno. «Mayor compromiso, que somos representantes públicos», los instó.

CC. El portavoz de los nacionalistas, Fran Hernández, calificó de «magistral» la intervención de la concejala de Hacienda, y consideró que desde CC están «completamente convencidos de que este presupuesto es el mejor para los laguneros». A su juicio, es un documento «realista, realizable y elaborado bajo criterios de equilibrio de la inversión territorial». Asimismo, resaltó su «marcado carácter social» y que haya sido confeccionado «en base a criterios de responsabilidad política».

PP. «Yo no pensé que iba a venir a este pleno a escuchar a alguien al mismo nivel que Gustavo Adolfo Bécquer, porque lo que he oído hoy es literalmente poesía», dijo el líder del PP, Juan Antonio Molina. Y mostró sorpresa por escuchar a su homólogo nacionalista en ese tono pese a la similitud del texto presupuestario con el del año anterior, cuando, recordó Molina, CC lo veía como «un presupuesto para publicidad y propaganda, lo peor del mundo...». Y se preguntó: «¿Cuándo nos mintió? ¿Hace un año o ahora?». En su primera intervención, el concejal conservador había expresado que era un «presupuesto que no refleja la realidad». Además, se detuvo en que el grupo de gobierno había difundido el miércoles unos datos sobre vivienda irreales. Y es que, aseveró, no se cuadruplicaron los fondos para esa área, sino que previamente el dinero estaba incluido en Bienestar Social. «Las modificaciones van a convertir este documento en una declaración de intenciones», lamentó.

Vox. Después de unos plenos con un protagonismo menor, el líder de Vox, Manuel Alejandro Rodríguez, dejó este jueves una de las principales intervenciones de la sesión. «No sé en qué cabeza cabe tanto documento en tan poco tiempo», criticó el líder de Vox mientras sostenía centenares de folios encuadernados. Era parte de la crítica por el reducido plazo que la oposición tuvo para estudiar el documento. Asimismo, reprochó que no se trata de unas cuentas restrictivas. «¿Tenemos alguna garantía de que esos gastos ilusionantes se vayan a sustanciar?», lanzó tras haberse referido a la baja ejecución de los fondos en anteriores ejercicios. Dejó dos propuestas in voce: buscar alguna vía para la devolución del remanente de crédito a la ciudadanía y la mayor dotación de personal para agilizar los expedientes.

Unidas. Desde USP, Rubens Ascanio también se quejó de las dificultades para acceder al presupuesto, así como de caídas de 648.000 en Participación Ciudadana; 1,7 millones de euros, en Patrimonio; 850.000 euros, en Comercio, y 1,39 millones, en Servicios Municipales. Se opuso a continuación al incremento en publicidad y propaganda. «Fiestas crece, y de forma significativa», agregó. Su compañera de partido Idaira Afonso enumeró, entre otras, enmiendas para los presupuestos participativos de los centros ciudadanos, el Reglamento de Participación Ciudadana, el Plan Especial de Protección (PEP) del casco o un proyecto de difusión cultural entre los jóvenes.

Drago. Protagonista en los últimos días tras anular el Tribunal Constitucional la condena de inhabilitación que lo dejó sin escaño en el Congreso de los Diputados, Alberto Rodríguez desgranó en el pleno las iniciativas de su formación en materia de empleo, cambio climático, depuración de aguas, desarrollo rural y agrario... Destacó el incremento en Fiestas. Según expresó, se produce un aumento desde 3,4 millones de euros a 5,2. «Va contra los criterios de elaboración de los presupuestos», apuntó el concejal, antes de indicar que se debería explicar si se correspondía ese incremento con más actividades o si, en otro sentido, se debía a deudas contraídas o no subsanadas. Al igual que Ascanio, se quejó de la caída de los fondos destinados a Patrimonio. «El recorte importante, de 3,8 a 1,8 millones de euros, contrasta con la condición de Patrimonio de la Humanidad», manifestó sobre el casco histórico.