El complejo traslado de la pasarela de Anchieta, un coloso metálico de 50 toneladas y más de 30 metros

El camión con el primer módulo de la futura pasarela del Padre Anchieta enfiló la vía del puerto santacrucero en dirección al centro de la ciudad con ritmo lento, cadencioso, muy poco a poco... Era solo el comienzo de varias horas de trayecto. Se había estimado que el barco que la transportaba arribaría entre las 20:00 y las 21:00 horas a la capital tinerfeña, pero lo hizo mucho antes. A las 18:50, la estructura ya estaba fuera del buque. Y sería con la caída de la noche cuando comenzó el traslado hasta su destino.

«Va a ser un icono para la Isla, una revolución para la movilidad, una obra de ingeniería que no tiene parangón, desde luego, en Tenerife y en Canarias», ensalzó en declaraciones a los medios la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, la estructura que resultará de la anterior y otras diez piezas más que están por llegar. Lo decía en el Dique del Este y mientras se ultimaban los preparativos necesarios para un despliegue sin precedentes.

Todo era a gran escala en el operativo. La pieza cuenta con unas 50 toneladas y más de 30 metros. El Andalucía Exprés, el barco que la desplazó, tiene 12.000 toneladas. El recorrido hasta la rotonda del Padre Anchieta lo realizó sobre un camión de Transportes Carballo de 38 metros de largo, 8 de ancho, casi 50 toneladas y hasta 48 ruedas. Tales son sus dimensiones que para sus movimientos, y aparte de la cabeza tractora, incorpora un control desde la parte trasera. Los cálculos eran que el desplazamiento se prolongase entre unas cinco y seis horas.

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, detalló que el cronograma inicial marcaba que el traslado comenzaría hacia las 21:30 horas. «Están coordinadas las policías locales, la Guardia Civil y la Autoridad Portuaria», manifestó. Cuatro horas se esperaba que durase el primer tramo del recorrido. Vendría entonces el momento crítico: el paso por la avenida Tres de Mayo. «Vamos a esperar al último tranvía, que viene a la una de la madrugada, para posteriormente pasar con este transporte hasta la rotonda del Padre Anchieta», expresó.

El camino hacia La Laguna tampoco era sencillo. Y así quedaría de manifiesto, por ejemplo, hacia las 23:00 horas, en el momento de entrar al túnel de la avenida de Anaga, donde aparecieron complicaciones. «Calculamos que entre las dos y las tres de la madrugada podamos depositar esta pieza en el interior de la rotonda y terminar el traslado», avanzó Arteaga. El anterior es el primer paso para lo que vendrá a partir de la próxima semana, cuando se procederá a su instalación.

Evitando el tráfico

«El tráfico no se interrumpe; no vamos a afectarlo notoriamente. Habrá un momento puntual en el que se producirá alguna retención, pero no tenemos previsto que vaya más allá», apuntó durante la tarde el consejero nacionalista. También puso de relieve que han tenido que realizar un «trabajo importante» en lo que a preparativos se refiere: retirada de semáforos, farolas, poda de árboles... «Mover una pieza de estas características no resulta fácil», sintetizó. La idea era que se cortasen uno o dos carriles de la autopista del Norte (TF-5) en función de lo que fuese necesario. «La pieza va a ir escoltada todo el recorrido y confiamos en que no haya mayor dificultad», señaló.

En concreto, y según una nota enviada este jueves por el Ayuntamiento de Santa Cruz, estaba previsto que el traslado del módulo comenzase en el Dique del Este, para tomar después la salida de la vía de servicio de El Bufadero. A continuación, la caravana cogería la autovía de San Andrés, avenida de Anaga, Francisco La Roche, túnel de la Vía Litoral (sentido contrario), Avenida Marítima (sentido contrario), glorieta del edificio de Hacienda (sentido contrario), Avenida Marítima, avenida de La Constitución, calle Doctor Antonio Perera Reyes (maniobra para cambio de sentido del conjunto), nuevamente avenida de La Constitución y glorieta de Tres de Mayo-El Cabo (sentido contrario), para finalizar en el acceso al túnel Ingeniero Juan Amigó de Lara. «Al dispositivo se sumarán señaleros que asistan la maniobra de cambio de sentido en la avenida de La Constitución y la de paso por la glorieta Tres de Mayo-El Cabo», detalló el Consistorio.

El asistente de la dirección de obra Emilio Grande corroboró que se trataba de una maniobra «muy singular». Y prosiguió: «Aquí en Tenerife no hemos tenido un transporte tan especial como este en peso y en tamaño; tan solo, quizá, los puentes de la ampliación de la TF-1 [autopista del Sur]. Lo que pasa es que tenían una geometría más reducida y más recta». Asimismo, confió en que la experiencia de trasladar esta primera pieza facilite el transporte del resto, de las que anunció que ya hay cuatro fabricadas en Sevilla, mientras que ya se están cortando las chapas y soldando la quinta y la sexta. «Este proceso ha sido largo debido a la necesidad de organizarlo con las navieras y viendo posibilidades», precisó.

El objetivo último de todo lo anterior es lograr una infraestructura que solucione el problema de tráfico que existe en la popular rotonda, una de las principales entradas a La Laguna. Rosa Dávila cifró en más de 50.000 los vehículos que pasan a diario por allí, así como que cuenta con ocho pasos de peatones en los que confluyen viandantes y conductores, lo que ralentiza el tráfico. «Lo que vamos a conseguir con esta gran pasarela es separar la interacción entre los peatones y los vehículos», celebró la mandataria tinerfeña.

Obra de innovación

Dávila felicitó a quienes han participado en el proyecto y, «especialmente», al ingeniero José Romo, que estará la próxima semana en Tenerife. «Es probablemente la obra de innovación más importante de toda Canarias», sostuvo la máxima responsable de la institución insular. Agregó que espera que la actuación pueda estar terminada a principios de 2025. «Es una obra largamente esperada y yo me siento muy orgullosa como presidenta del Cabildo de estar hoy en la recepción de la primera pieza», indicó. «Todos estamos entusiasmados», señaló.

Las obras en esta importante rotonda lagunera comenzaron en noviembre de 2021 y los trabajos de construcción fueron adjudicados a la empresa Obras Huarte Lain por 8,8 millones de euros. Tras superar algunos retrasos y problemas, ahora parecen haber retomado el ritmo. El proyecto consiste en una viga curva continua en forma de anillo y sustentada mediante un sistema de soportes puntuales, con una plaza anexa al actual aparcamiento de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna.

En esa última ubicación irá la estatua de Anchieta. «Esto está más o menos consensuado con el municipio y con entidades que están muy pendientes de todo este tipo de movimientos del Padre Anchieta, y confiamos en poder hacerlo en este mes, lo que será otro de los momentos interesantes», planteó este jueves Dámaso Arteaga. El consejero también hizo énfasis en que el transporte de la efigie se llevará a cabo con todas las garantías de seguridad.