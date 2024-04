La Laguna se cubre de volantes, mantoncillos y lunares. El parque de Las Mantecas acercó un pedazo de Andalucía a Canarias con la celebración de una atípica Feria de Abril, que cumple su segundo año consecutivo en el municipio, tras una primera edición que reunió a 4.300 apasionados por el flamenco. La lista de imprescindibles se cumplió. Rebujito, sevillanas, casetas y un alumbrado que abre las puertas a una de las festividades más esperadas en el sur de la península y, también, por muchos canarios.

El público dio su primer paseíllo a las 18:00 horas. Las manos se alzaban, las muñecas giraban y los dedos acompañaban el movimiento. Se cumplió el Ya huele a feria que dice la canción de Amigos de Gines y el espacio de baile se llenó de personas que llevaban esperando con ansias una feria cerca de casa. La pequeña Andalucía lagunera se disfrutará hasta mañana.

La Laguna se mueve a ritmo de sevillanas con su Feria de Abril / Irene Mederos

El parque de Las Mantecas cambiaba su vestimenta casual y, aunque los niños con sus patinetes se mantenían presentes, también hubo espacio para los trajes de lunares. Las personas que iban de paso y se cruzaban con esa estampa practicaban el típico movimiento de muñeca y se les escapaba alguna que otra palma al compás de la música que sonaba en el parque. El decorado consistió en dos casetas de comida y bebida, mesas y un escenario central que daba vida a la Feria. Ahí, decenas de personas se congregaron para bailar bajo unos farolillos de colores.

Visitantes como Saro Herrera lo tenían claro: «Venimos a bailar, comer, pasarlo bien y beber rebujito». Herrera forma parte de la directiva de la Asociación Cultural Amigos de Andalucía de Gran Canaria, quien se desplazó para disfrutar de esta festividad. Su interés por esta cultura nace con el baile de las sevillanas. Reunirse con sus compañeras y compartir esta danza divertida y animada le llevó a adentrarse en las fiestas típicas del sur de España. Maica Rodríguez, lagunera, repite por segunda vez en esta celebración. Lleva más de quince años dedicada a bailar sevillanas. Su motivación es «el amor por este baile y por la alegría que te da».

La Laguna se mueve a ritmo de sevillanas con su Feria de Abril / Irene Mederos

El programa

La Feria de Abril de La Laguna continúa el resto del fin de semana. Hoy abre sus puertas a las 12:00 horas. A partir de las 12:30 comienza un taller de rumbas, a cargo de las escuelas participantes. A las 13:00 es el turno de la actuación de los alumnos de infantil de la escuela Ana Manrique. A las 13:30, Estefanía Luque estará a cargo del taller de castañuelas. La tarde comenzará, a las 14:00, con un espectáculo ecuestre flamenco con Chico de La Cruz y Estefanía Luque y Laura Guillén.

Desde las 14:30 hasta las 15:30 horas el público podrá bailar y practicar para el concurso de sevillanas en tres categorías, que tendrá lugar a partir de las 15:30. A las 17:00 será el momento de las asociaciones de Gran Canaria. A las 18:00 volverá el público a bailar libremente hasta las 19:00 horas, cuando actuarán las escuelas y asociaciones de Tenerife. Desde las 20:00 hasta las 21:30 horas vuelve a ser el turno del público, hasta que a las 21:30 actuará el Grupo Flamenco Adonay. El cierre será a las 23:00 horas.

Mañana se celebrará el último día. La apertura se producirá a las 12:00. Hasta las 13:00 horas, el público bailará al ritmo de sevillanas. A las 13:00 se realizará un sorteo y tendrá lugar la entrega de los premios correspondientes a los distintos cursos celebrados durante la Feria. La tarde será del público, que podrá bailar y disfrutar con amigos y familia de la música andaluza hasta la clausura y cierre de la Feria, a las 18:00 horas.

Carmen Rosa, otra de las apasionadas por el flamenco que visitó ayer la Feria, aseguró que vendrán todos los días hasta el domingo. Lo que quedó claro es que no faltaban ganas de disfrutar y festejar. Aunque no se vuelva a Sevilla en primavera, como dice la canción, a veces no hay que ir tan lejos para disfrutar de un pedazo de Andalucía.

