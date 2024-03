La oposición venezolana, de nuevo en la encrucijada: ¿participar en las elecciones o boicotearlas?

"Amén", sentenció Nicolás Maduro con aire pontificio cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE), un órgano que no es independiente del Palacio de Miraflores, anunció que el 28 de julio los venezolanos deben acudir a las urnas para elegir presidente. "Vamos rumbo a una gran victoria", auguró. Maduro ocupa el poder desde marzo de 2013, tras la muerte de Hugo Chávez. Ha ganado dos comicios que tuvieron el signo de la controversia. En 2013, la oposición cuestionó el resultado y se activó un conflicto interno que no ha cesado. Cinco años más tarde, la mayoría de los partidos se abstuvieron de participar de la contienda. Los adversarios del madurismo se encuentran otra vez frente a una encrucijada: desertar del proceso electoral porque María Corina Machado, su candidata, fue inhabilitada, o encontrar un nuevo abanderado y, a pesar de las adversidades, tratar de ganarle al Gobierno en su propio terreno y con sus propias cartas marcadas. Los partidarios de la segunda alternativa se amparan en la experiencia chilena, cuando la oposición derrotó en 1988 al general Augusto Pinochet en una consulta popular hecha a su medida y con la que aspiraba a eternizarse.

La Plataforma Unitaria (PU) no tiene demasiado tiempo para dirimir la cuestión. Por orden del CNE, en 20 días se deben presentar los nombres de los candidatos. El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), se reunirá el 15 de marzo para proclamar a mano alzada a Maduro. "Estoy seguro de que será por consenso, no tengo ninguna duda, porque el pueblo está consciente del esfuerzo titánico del compañero, combatiendo ataques, sanciones y bloqueo", dijo Diosdado Cabello, el número dos del madurismo.

Machado, quien fue apartada del camino bajo la acusación de haber sido cómplice del fallido "presidente encargado" Juan Guaidó, descartó que alguien la reemplace como representante de la PU después de haber ganado una primaria en la que participaron dos millones de ciudadanos. "Óiganme bien, aquellos que están hablando de sustituto, les tengo una sorpresa, sí, aquí sí hay un sustituto, la que va a sustituir a Nicolás Maduro que soy yo. No vamos a aceptar imposiciones, arbitrariedades ni farsas, nosotros defendemos nuestro derecho a elegir y a elegir a la persona que el pueblo decidió".

Controversia con Lula

La dirigente de Vente Venezuela acaba de tener una polémica con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien, frente a su colega español Pedro Sánchez, se pronunció sobre la naturaleza de los comicios en el país vecino. "Venezuela necesita elecciones democráticas para poder recuperar el espacio de foros internacionales y ver el fin del bloqueo norteamericano". Recordó su propia experiencia en 2018 cuando lo sacaron de competencia y lo llevaron a prisión por orden del juez Sergio Moro en el marco por una causa que cuatro años más tarde sería anulada. "No lloré, busqué otro candidato", dijo, en alusión a Fernando Haddad, quien perdió frente a Jair Bolsonaro.

"¿Yo llorando, presidente Lula? ¿Lo dice porque soy mujer? Usted no me conoce", se indignó Machado. "Usted está convalidando los atropellos de un autócrata que viola la Constitución y el Acuerdo de Barbados que usted dice apoyar. La única verdad es que Maduro tiene miedo de enfrentarme porque sabe que el pueblo venezolano está en la calle conmigo", añadió.

Otras alternativas

La ira de la dirigente derechista no fue necesariamente compartida por otros dirigentes y analistas venezolanos. Algunos interpretaron de modo diferente las palabras del gobernante brasileño: hay que competir aun en la adversidad, contra el aparato estatal y su maquinaria publicitaria. "Cuando no votas, caes directo en el juego de tu adversario y le permites la magia que quiere: quedarse con una autopista libre donde no tiene que hacer nada que lo ponga en aprietos", dijo el consultor Luis Vicente León. A su juicio, "solo puedes ser exitoso cuando entiendes que esto no se trata, para nada, de una persona, sino del deseo de cambio mayoritario de un país. Claro que ganar contra corriente siempre es más difícil, pero si no votas no será difícil... será imposible".

Henrique Capriles, quien fue derrotado en las urnas por Maduro en 2013 y también ha sido inhabilitado por el Tribunal Supremo para competir, razonó en la misma dirección: "La pregunta que empezará a hacerse mucha gente es ¿y ahora? Ahora hay que tomar decisiones. El diagnóstico de arbitrariedad y violación a la Constitución y leyes está claro por todos. El gigantesco desafío es recuperar nuestra democracia. En ese orden, es momento de máxima unidad y desprendimiento". A Machado no debieron gustarle esas palabras.

Capriles aseguró que "bajo ningún concepto se debe abandonar la fuerza del voto". De lo que se trata, en medio de un panorama complejo, es de "poner por encima de cualquier interés personal al país y a los venezolanos" porque "la gente" no puede "quedarse sin opción" y "regalar a Maduro" seis años más en el Palacio Miraflores. El dirigente está convencido de que el jefe de Estado "no tiene la mayoría" como consecuencia de la crisis y la pauperización. Solo le queda "jugar a dividir" y a la abstención. "No repitamos errores, el aprendizaje está allí. Hay que salir a ganarle por nocaut".

Las agujas del reloj corren y a la PU, así como los otros partidos, no les queda demasiado margen de acción. Estados Unidos volvió a solicitar a los países latinoamericanos que redoblen las presiones para que el Gobierno levante la prohibición que pesa sobre Machado y respete los acuerdos de Barbados de octubre pasado que apuntaban a darle un carácter inclusivo y competitivo a los comicios. La petición no parece tener destino y Washington se prepara para retomar la vía de las sanciones económicas. A modo de formalidad, el CNE invitó a la Unión Europea (UE), expertos de las Naciones Unidas y del Centro Carter como observadores de los comicios que, dijo, se llevarán a cabo "con estricto apego a la Constitución". A Machado puede resultarle una broma pesada el comentario del órgano electoral. Según la revista 'Tal Cual', ella debe decidir pronto si jugará o no al boicot electoral.