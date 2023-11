Cándido Román: "Las cooperativas nunca se marchan, forman parte de la cultura de un lugar"

Es la actividad productiva que prioriza los valores frente al capital, un tipo de economía abocada exclusivamente a la sociedad. A diferencia del resto de empresas, por ley, tiene los valores humanos como prioridad.

¿Qué ocurre con el beneficio?

También lo hay, pero en lugar de ser para los dueños de la empresa, los accionistas, son para todos los que participan en ella. Para responder esa pregunta, es importante saber que existen empresas de economía social de mercado y de no mercado.

¿Cuáles son las primeras?

Las cooperativas que todos conocemos: de hospitales, taxistas, plataneras, cofradías de pescadores, mutualidades, tomateras... Hay tantas cooperativas de mercado como sectores productivos y compiten con el vecino de enfrente. Coplaca, por ejemplo, es una cooperativa platanera canaria que tiene que competir con otras que no son cooperativas y tiene que dar un beneficio a sus socios, que son los cooperativistas. También lo son las sociedades agrarias de transformación (SAT), los son prácticamente todas las queserías de Fuerteventura y las bodegas de Tenerife. Todas son empresas de economía social de mercado que tienen que ganar dinero.

"Las cooperativas pueden ser más conservadoras, pero aquí está Cajasiete y el resto, no" Cándido Román - Director de la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa de la ULL

¿Son competitivas frente a las convencionales?

Sí, y muy bien. Cajasiete es una cooperativa de crédito y ahí está, ofreciendo depósitos al 3,5% y compitiendo con BBVA, CaixaBank o quien se ponga delante.

¿Por qué se mantuvo en un contexto de desaparición generalizada de entidades?

La resiliencia es una característica de estas empresas. Con el pelotazo del ladrillo, todas las entidades de crédito se lanzaron a buscar el chollo, a financiar lo que no era posible. Las cooperativas, por pura ética, no se apuntaron a aquella fiesta y en aquel momento se las veía como los patitos feos, porque sus resultados no eran tan voluminosos. Pongo el ejemplo de las finanzas pero puede ser cualquier otro sector. Prefieren seguir con sus pautas de negocio. Si se quiere, son conservadoras en términos económicos, pero al final sale bien. Vuelvo a Cajasiete, desaparecieron de uno u otro modo el resto de cajas en Canarias y aquí están ellos.

¿Las de no mercado están exentas de tener beneficio?

Necesitan apoyos públicos, son las que realizan acciones de voluntariado. Para funcionar tienen que recibir subvenciones, firmar convenios... Imaginemos que el Cabildo de Gran Canaria necesita atender a unas personas con problemas de inserción laboral y da dinero a una entidad, de economía social de no mercado que realiza esa labor con garantía demostrada. Lo que vende no tiene que competir con nadie. Están estas, a las que se llama del tercer sector, las de mercado y, por último, hay tres entidades denominadas singulares y que son la ONCE, Cruz Roja y Cáritas.

¿Dónde podemos colocar hoy la economía social en una escala de éxito o relevancia?

Está en una situación envidiable, tenemos un Ministerio de Trabajo y Economía Social, y un plan europeo de economía social con su comité, el Social Economy Europe, que integran 80 parlamentarios y del que salen directrices para los estados. Está en una situación de primer orden. No solamente en Europa y el conjunto de España, también Canarias aprobó el año pasado una ley de economía social, y solo tres meses después, otra de sociedades cooperativas. Está teniendo mucho auge.

¿En qué medida por el impulso que ha tomado la sostenibilidad como factor decisivo a la hora de acometer inversiones?

En mucha. Las empresas de economía social tienen en sus genes la mayoría de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS 2030). Por ejemplo, una cooperativa no se deslocaliza. La mayor cooperativa que hay en España, que es la Corporación Mondragón, es una multinacional que tiene plantas de producción en prácticamente todos los continentes, pero las oficinas en las que se toman las decisiones siguen en un valle del País Vasco. Una cooperativa de aceite de oliva no se va a ningún sitio, se queda en el pueblo de Jaén; pasan las generaciones, la cooperativa está ahí y trabaja en ella la práctica totalidad de los vecinos, hasta el alcalde. Son empresas muy próximas a las personas, forman parte de su cultura, de su memoria histórica y familiar, y todo el mundo sabe que están muy cerca de sus necesidades.

¿Otro factor que las impulse aparte de la sostenibilidad?

Europa apuesta por dar cada vez más importancia al bienestar de las personas, a la conciliación y a la felicidad de los individuos porque de ese modo se realiza un trabajo más eficiente. Parece ser que son estas empresas las que cumplen esos requisitos.