José León, optimista con la renovación de su contrato

La de Jose León es una de las renovaciones de contrato que tiene pendiente el Tenerife. No es un asunto que haya quedado olvidado. Es más, las partes llevan varias semanas negociando con el fin de sellar un acuerdo que permita que el central continúe en el club blanquiazul. Es lo que desea el madrileño, un jugador que se incorporó al representativo en el verano de 2021 con un compromiso laboral de tres campañas de duración.

Sin entrar en detalles ni poner ningún plazo, León afirmó ayer que el tinerfeñismo puede ser optimista con la posibilidad de que repita en la plantilla el próximo curso. «¿Por qué no? Soy muy feliz aquí y no hay ningún problema», comentó en Radio Nacional.

José no encuentra motivos para orientar su carrera a otro destino profesional. «Desde que llegué, he recibido mucho cariño por parte de la afición, y siempre me he sentido considerado y arropado por el club», confesó el defensa. «Me he sentido muy feliz», añadió antes de apuntar que su hija se ha «criado en la Isla». Siguiendo con la conexión familiar, insistió en que no tiene «más que palabras de agradecimiento» hacia Tenerife y una entidad deportiva con la que existe una «buena sintonía», por lo que no debería surgir ningún inconveniente para que firme la renovación de su contrato. «Hemos podido hablar sin problemas. A partir de ahí, todo lo están llevando mis agentes; ellos manejan los tiempos. De aquí al final del curso, ya veremos qué ocurre», indicó.

Situación de la plantilla

León no es el único blanquiazul con contrato hasta el próximo 30 de junio. Aparte de los cedidos Roberto López (Real Sociedad), Luismi Cruz (Sevilla), Yanis Rahmani (Eibar) y Álvaro Jiménez (Cádiz), se encuentran en su misma situación Aitor Sanz, Juan Soriano, Aitor Buñuel y Nacho Martínez. Cada caso es diferente. La continuidad del capitán dependerá de su decisión, de que elija seguir en activo. Lleva once temporadas en el Tenerife y en septiembre cumplirá 40 años. Por trayectoria, rendimiento, participación y liderazgo, tiene sitio en el equipo del ejercicio venidero. También habría espacio para Soriano, pero todo apunta que el portero sevillano seguirá su carrera en otro lugar. Si no, hace tiempo que habría aceptado la propuesta para continuar.

Cuando quedan solo ocho partidos para que termine el calendario, no hay señales de que el Tenerife quiera seguir contando con los laterales Buñuel y Nacho.

También está el canterano Pablo –cedido al Melilla en el mercado de enero–, que ascendió en verano a la categoría profesional con un contrato corto, de un año con opción a otro más. Se supone que será tenido en cuenta a su regreso.

En el grupo de blanquiazules ligados al club hasta junio de 2025 están Tomeu Nadal, Enric Gallego y Ángel Rodríguez, en su caso, con la posibilidad añadir una tercera temporada. Pero también tienen una campaña más dos futbolistas que están prestados en otros equipos, Elady (Huesca) y Rubén Díez (Ibiza). El atacante zaragozano ha había salido cedido antes al Deportivo de LaCoruña (2022/23).

El plazo de junio de 2026 relaciona a Javi Alonso, Sergio González, Alexandre Corredera, Fernando Medrano, José Amo, Yann Bodiger, Álvaro Romero y Mo Dauda (cedido en enero al Eldense).

Los contratos de mayor duración, hasta 2027, son los de Nikola Sipcic, Jérémy MellotWaldo RubioTeto Martín y Loïc Williams.