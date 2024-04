Comandante León

Después de 33 jornadas y una lesión grave y ante la que logró esquivar el quirófano, José León Bernal (Madrid, 1995) ya es el central más utilizado del representativo. El alto grado de fiabilidad y el buen momento de forma que ha mostrado tras salir de la enfermería son motivos de sobra para que se haya convertido en la opción uno para Asier Garitano, más allá de que en algunas comparecencias haya cambiado su acompañante. En medio de la sombría campaña blanquiazul, el ex del Alcorcón sí tiene motivos para el optimismo.

A estas alturas de la temporada, León ya se ha habituado a jugar con cualquiera de los otros centrales. Igual con Amo que con Sipcic, como en Zaragoza; lo mismo a la vera de Sergio González o más atrás con Loïc Williams, a quien aprovecha «para enviar ánimos» e instarle a que siga trabajando desde su mismo nivel. Según dice el madrileño, ha logrado el gran objetivo que se marcó durante el tiempo que estuvo lesionado: «Ahí te ves con muchas ganas reprimidas en un periodo largo y cuando vuelves, quieres hacerlo lo mejor posible», apunta.

«Yo estaba muy centrado en recuperarme plenamente y la idea era, cuando volviera, dar mi mejor versión, así que estoy muy contento por cómo se produjo mi salida de ese proceso», relata. Y de paso, corrobora que está en vías de prorrogar su estadía en el representativo. Su contrato expira en junio y será entonces cuando probablemente se anuncie el acuerdo para su continuidad por dos años más, con opción a un tercero.

«Desde el principio siempre he dicho que he sido y soy feliz, la familia está aquí encantada y lo que tenga que ser, será a final de temporada», sugiere el zaguero, titular incuestionable en este último tramo de la competición. No obstante, su propósito más importante es ayudar a salir al Tenerife de la crisis. No en vano, el cuadro chicharrero es el quinto peor de la segunda vuelta y no hay demasiados motivos para la esperanza. «Queremos hacerlo lo mejor posible en lo colectivo y eso repercutirá en lo individual, en eso estamos», afirma.

La receta de León pasa por el cortoplacismo. «Aferrarse al partido a partido», afirma. «Yo soy una persona que intento pasar página rápido para que no lleves arrastrando la pena del resultado anterior y eso añada más malas sensaciones. Hay que analizar obviamente lo ocurrido [en la jornada previa] y saber en qué te has equivocado para que no vuelva a ocurrir. A partir de ahí, intento llevar el día a día, la rutina y todo lo demás con absoluta normalidad, desde la calma. Quizá lo más costoso sea esperar a la siguiente oportunidad para poder revertir la situación», indica. Y esa opción de remontar pasa por ganar al Eibar, rival complicado.

«Queremos mejorar la imagen del equipo y los resultados», indica el madrileño, que no esconde el escozor por la trayectoria regresiva que ha dibujado el Tenerife desde que se ubicó líder en la 10ª jornada. «Obviamente a todos nos duele que las cosas salgan mal, o como uno no quiere. Pero esto vuela y estás deseando que llegue una nueva opción de jugar para subir el nivel», aduce.

Si bien desde el entorno y también algunas voces desde dentro han alimentado el optimismo cuando se enlazaron dos o tres resultados favorables, dice el jugador blanquiazul que en su caso no se ha parado a fijarse en la clasificación. «No hemos mirado ahí, solo al siguiente partido, al más inmediato. Todo se ha complicado con el paso de las jornadas, pero no por ello vamos a dejar de trabajar, o luchar para hacerlo lo mejor posible. Al final veremos hasta dónde hemos sido capaces de escalar. El fútbol es cuestión de rachas y dinámicas; ojalá podamos coger una buena», afirma.

Suscríbete para seguir leyendo