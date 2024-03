Inquietud en el CD Tenerife por el estado físico de un refuerzo invernal

Preocupación en el CD Tenerife por Álvaro Jiménez. Una molesta fisura en el pie tiene la culpa de que el futbolista cordobés no esté entrenando con normalidad a las órdenes de Asier Garitano. No lo hizo el martes ni tampoco ayer, así que sus opciones de estar el sábado ante el Espanyol (Stage Front Stadium, 20:00 horas)en el once inicial de Garitano son más bien reducidas. En la comisión deportiva blanquiazul temen que estos problemas se le reproduzcan y no le abandonen en las semanas venideras, hasta el punto de lastrar muy considerablemente sus posibilidades de ser protagonista en el segmento final de la temporada.

Jiménez arribó al proyecto del representativo en la ventana invernal. Lo hizo procedente del Tractor iraní y no tardó en ganarse un sitio en las alineaciones del conjunto blanquiazul. Se estrenó con 12 minutos contra el Elche y 19 contra el Sporting; tuvo participación también en los octavos de final de la Copa del Rey en el Heliodoro frente al Mallorca y luego ya se ganó los galones de titular. Su presencia en el equipo inicial se mantuvo inalterada durante cuatro semanas consecutivas, en los duelos frente a Levante, Andorra, Eldense y Alcorcón. Pero luego desapareció por completo.

Una lesión muscular (una microrrotura) y a continuación esta fisura han dejado a Álvaro fuera de combate. El martes, el gran valedor de su fichaje le defendía públicamente. «Los que trajimos en enero son jugadores distintos a los que ya estaban en plantilla. Al principio se sumaron al grupo, se activaron bien y entraron en el once. Pero luego Yanis y Álvaro han ido como todo el equipo. El fútbol es un deporte colectivo y si el conjunto estuviera mucho mejor, ellos también», apuntaba Mauro Pérez, el director deportivo blanquiazul y principal artífice de ambas operaciones.

De confirmarse su ausencia en la convocatoria para ir a Barcelona, esta baja se uniría a las ya seguras, las de Aitor Sanz y Fer Medrano. El lateral tenía previsto visitar esta semana a un especialista para programar su visita al quirófano, mejor remedio posible para solventar su recidiva luxación en el hombro, que le ha obligado a ser sustituido hasta en tres oportunidades. La última, contra el Racing de Santander, en el transcurso de la primera mitad. Por precaución, se había decidido que no jugase contra el Huesca y tampoco lo hará en los próximos duelos ligueros que afronta el representativo.

Ya sin opciones reales de entrar en los puestos de privilegio, en el caso de Medrano se ha antepuesto su satisfatoria recuperación con vistas al curso 2024/25; que su concurso en los siguientes partidos, que en todo caso habría estado muy condicionado por su lesión.

Entretanto, Luismi Cruz se perfila como la gran novedad en la formación titular del Tenerife. Sin mucho donde elegir, los ensayos apuntan a que Soriano repetirá bajo palos;Amo, José León, Nacho y Mellot compondrán la defensa;Sergio y Corredera actuarán en la sala de máquinas;y Roberto López, Enric Gallego y Waldo Rubio completarán el once. En cuanto a Luismi, deslizó ayer en los medios oficiales del club que este año le ha servido de aprendizaje y que hay errores que no se repetirán en el futuro. Eso sí, no aclaró cuáles.

El gaditano, por quien el Tenerife negocia para quedárselo en propiedad, propone «no mirar más allá del siguiente partido»y fijarse metas cortas. La más inmediata, ganar en un escenario «que motiva a todos», ante un claro candidato al ascenso directo como es el Espanyol. Luego, los blanquiazules irán a Zaragoza. Dos salidas para estrenar su casillero de triunfos a domicilio en 2024.