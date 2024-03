Mauro Pérez: «Me da mucha pena que se haya perdido la ilusión del principio»

¿Cuánto de preocupado está ante la situación actual?

En las últimas cinco jornadas hemos ganado dos partidos, hemos empatado dos y perdido uno. Todos los equipos pierden puntos y partidos en este tramo de la competición con una sola excepción: el Huesca. No es desde luego la situación que querríamos. ¿Preocupado? Sí, me da pena que con lo bien que comenzó el equipo, enchufado y con una ilusión quizá por encima de las expectativas reales, eso se haya perdido. Al recuperar gente y al estar a todos disponibles, el equipo no ha rendido como sí lo hacía al principio. Hay jugadores que están cogiendo ese punto, como Waldo o Luismi, pero quizás ya sea tarde.

Había usted verbalizado un objetivo: que este Tenerife emocionara. ¿Qué ha pasado para que deje de hacerlo?

Se puede pensar que es excusa, pero después de sufrir tantos lesionados, el nivel en el retorno de estos futbolistas no ha sido el esperado. En cuanto a momentos, en cuanto a estados de forma. A eso, añádale que los resultados no han acompañado. Cuando las cosas no van bien, eso te arrastra. Por ejemplo, la sensación contra el Eldense es que si te llegaban, te hacían el empate. Algo que a lo mejor no sentíamos o no temíamos en partidos de la primera vuelta. El segundo y comienzo del tercer tercio no han sido buenos; y tenemos que hacer autocrítica.

¿Les inquieta la fractura con Asier Garitano?

La afición es soberanísima, paga su abono o entrada, y tiene derecho a mostrar alegría, tristeza o disconformidad. Cuando el equipo no juega bien, en todos lados se culpa al entrenador. Pero está claro que hay otros más factores. Nosotros desde dentro tenemos muchos elementos para el análisis. Incluso los medios creo que podrían ayudar, en el sentido de que haya más crispación o menos. Ojo, que no estoy evadiendo responsabilidades, pero quizá con un clima más favorable la gente trabajaría mejor y el Tenerife rendiría mejor. Pero es lo que toca, y lo asumimos, y lo vemos también en otras plazas como Valladolid o Zaragoza. En cada sitio se expresan de una manera y hay que entenderlo.

¿Le han pasado facturas las contradicciones al míster?

Pero todos las cometen; si analizas el discurso de Ancelotti, también él. Aquí todos nos equivocamos, todos podemos incurrir en situaciones así. Él es quien entrena todos los días y ve a los jugadores trabajar. A lo mejor la información que ustedes tienen es muchísimo más limitada a la que tenemos nosotros. Si un jugador está entrenando mal, a lo mejor es por eso que no juega. Pero ojo, tampoco digo que esto esté ocurriendo. Ahora bien, ¿que el míster se ha equivocado? Seguro. Como nos equivocamos todos.

Pero esas equivocaciones, en su caso, no han tenido repercusión en su puesto de trabajo. Es decir, han optado ustedes por fortificarle, incluso a anunciar que podría renovar cuando quisiera.

Eso son decisiones que se toman internamente y hay muchos condicionantes que influyen para decidir. Hay clubes que han optado por la determinación drástica y les ha salido mejor, o peor. No necesariamente lo acertado es siempre el cese. El Elche decidió mantener a Beccacece, y le ha ido bien. Y el Zaragoza ha cambiado dos veces, y le ha ido mal. El relevo no te da una garantía real. A lo mejor sí se genera un impulso momentáneo, pero luego eso no se mantiene. Nosotros hemos preferido ser conservadores y ahora mismo estamos en esta tesitura. No es la que queríamos, pero esperamos ser capaces de ilusionar en el tiempo que queda.

¿Cuándo comunicarán ustedes que Asier no continúa la próxima temporada? ¿O cuándo harán cualquier comunicación que proceda a este respecto?

El máximo accionista ya comentó que hay una reunión pendiente, efectivamente en el marco temporal de la Semana Santa. Pero la decisión de futuro sobre el míster no se hará pública porque no es lo importante. Lo importante es el partido siguiente, y luego el siguiente, y el siguiente... La realidad es que estamos a 11 del descenso y a ocho del playoff, a ver qué pasa en estas jornadas.

¿Ha sido de efectos intrascendentes la reforma en el mercado de invierno?

Creo que en cuanto a perfil de jugadores, no. Los que trajimos son jugadores distintos a los que ya estaban en plantilla. Al principio llegaron, se activaron bien y entraron en el once. Pero luego Yanis y Álvaro han ido como todo el equipo. El fútbol es un deporte colectivo y si el conjunto estuviera mucho mejor, ellos también.

Una duda, ¿llegaron a plantearse el pasado fin de semana que Loïc Williams bajara a jugar con el B el derbi contra Las Palmas Atlético? Se lo pregunto porque lleva mucho tiempo sin jugar con el primer equipo.

Justamente hoy estuve viendo los números de Loïc. Lleva 19 partidos jugados, y no está mal. Han sido muchos minutos y de calidad; y nos ha ayudado muchísimo. Evidentemente barajamos esa posibilidad de que pudiera bajar con el B, pero ante la lesión de Aitor Sanz nos quedábamos con un efectivo menos. De ahí que decidiéramos que permaneciera en dinámica de primer equipo.

¿Mauro Pérez va a seguir la próxima temporada en el CD Tenerife?

Me hace gracia la pregunta porque se le dio mucha importancia, creo, a una noticia no verificada. A una falsa información que sale en Twitter, pero que no es de periodistas siquiera. Me parece un absurdo. Invito a cualquier persona que diga que me he reunido o hablado con otro club, a que se informen primero. Porque Mauro Pérez no ha hablado con nadie. Tengo tres años de contrato y estoy feliz en el Tenerife. Mi ilusión máxima es conseguir los objetivos deportivos en este club. Es donde jugó mi padre, es donde jugué yo... y aquí quiero estar.

¿Por qué dejaron que ese rumor se propagara sin que nadie lo desmintiera?

Es que no sé bien quién propagó esa mentira. No sé ni quiénes son, quién lo divulgó y quién lo esparció. Si fuera alguien que conociera, podría llamarle. Sí agradezco que periodistas como usted y otros buscaran mi versión, o consultasen antes de publicar nada. Si otros me hubiesen llamado también, les habría dicho: «no publiques eso, que vas a hacer el ridículo». Y efectivamente fue eso, un rumor ridículo para intentar desestabilizar al club. Fue algo extraño, porque se generó cierta incertidumbre en la institución y al mismo tiempo dieron a entender que Mauro se quiere ir. No es el caso, pero me pareció un rumor divulgado con mala fe.

¿Cuánto de grande será la reforma del Tenerife para la próxima temporada?

Decirle eso ahora sería aventurado. Pero sí tienen que venir cedidos que están fuera, y alguno va a quedarse. De hecho, con el tiempo hemos disipado algunas dudas respecto a algunos nombres propios.

¿Como el de David?

Efectivamente. Ese que nombra usted es un caso importante porque tiene ofertas de clubes superiores a la categoría donde está ahora mismo. Es un ejemplo para todo canterano y lo queremos con nosotros la próxima temporada. No es que esté jugando mucho, es que lo está jugando todo. Y con minutos de mucha calidad. En su club están encantados.

¿Anunciarán pronto la compra de los derechos federativos de Luismi Cruz?

Estamos hablando. Es un tema sobre el que ya estamos trabajando, como ustedes han publicado.

Nacho ya ha anunciado que no seguirá. ¿Buñuel tampoco?

Hemos estado en conversaciones, vamos a ver qué pasa.

¿Le gustan Paco López y Vicente Moreno?

Los conozco, son muy buenos entrenadores y han demostrado que lo son tanto en Primera como en Segunda División. La realidad es que hay muy buenos entrenadores en el mercado.

Suscríbete para seguir leyendo